Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Pişmanlık Sözleri - Arkadaşa, Eski Sevgiliye, Dosta Yaptığı Hatadan Pişman Olmak ile İlgili Sözler
Giriş Tarihi: 07.10.2025 13:33

Pişmanlık Sözleri - Arkadaşa, Eski Sevgiliye, Dosta Yaptığı Hatadan Pişman Olmak ile İlgili Sözler

Yaptığımız hatalar, bazen en beklemediğimiz anda içimizi kemirir ve pişmanlığın ağırlığını hissettirir. Arkadaşımıza ya da eski sevgilimize karşı gösterdiğimiz yanlış tutumlar, kırgınlıklar ve söylenmemiş sözler, kalbimizde sessiz bir sızı bırakır. Pişmanlık sözleri, işte bu duyguların dile gelmiş hâlidir; geçmişteki hataları fark etmenin, özlem ve vicdan muhasebesinin sessiz ifadesidir. İşte arkadaşa, eski sevgiliye ya da dosta yapılan hatalardan doğan pişmanlığı anlatan, içten ve duygusal sözler…

Pişmanlık Sözleri - Arkadaşa, Eski Sevgiliye, Dosta Yaptığı Hatadan Pişman Olmak ile İlgili Sözler

Arkadaşlara, eski sevgiliye ya da dosta yapılan yanlışlardan doğan pişmanlık sözleri, içtenliğin ve samimiyetin en çarpıcı ifadesidir; kalpte hem bir burukluk hem de bir vicdan rahatlığı yaratır. Bu sözler, hataların farkına varmanın ve duyguların dile gelmesinin sessiz yankısıdır; kimi kısa bir cümleyle, kimi uzun bir itirafla duygularınızı aktarmanıza yardımcı olur. İşte arkadaşa, eski sevgiliye veya dostlara yapılan hatalardan doğan en içten ve anlamlı pişmanlık ile ilgili sözler…

Pişmanlık Sözleri - Arkadaşa, Eski Sevgiliye, Dosta Yaptığı Hatadan Pişman Olmak ile İlgili Sözler

ARKADAŞA PİŞMANLIK SÖZLERİ

"Bazen dost sandıklarımız, en büyük pişmanlığımız olur."

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Pişmanlık Sözleri - Arkadaşa, Eski Sevgiliye, Dosta Yaptığı Hatadan Pişman Olmak ile İlgili Sözler

"Arkadaşlık, bazen yapılan hatalarla test edilir ve ben bu testi kaybettim."

Pişmanlık Sözleri - Arkadaşa, Eski Sevgiliye, Dosta Yaptığı Hatadan Pişman Olmak ile İlgili Sözler

ESKİ SEVGİLİYE PİŞMANLIK SÖZLERİ

"Seni kaybettiğim için yıllardır kendime kızıyorum."

Pişmanlık Sözleri - Arkadaşa, Eski Sevgiliye, Dosta Yaptığı Hatadan Pişman Olmak ile İlgili Sözler

"Keşke o an kalbini kırmadan önce durup düşünebilseydim."

Pişmanlık Sözleri - Arkadaşa, Eski Sevgiliye, Dosta Yaptığı Hatadan Pişman Olmak ile İlgili Sözler

DOSTA YAPTIĞI HATALARDAN PİŞMAN OLMAK İLE İLGİLİ SÖZLER

"Bazen hatalarımız dostlukları sınar; keşke ben daha doğru davranabilseydim."

Pişmanlık Sözleri - Arkadaşa, Eski Sevgiliye, Dosta Yaptığı Hatadan Pişman Olmak ile İlgili Sözler

"Dostluğu kaybetmek, yapılan hatalardan daha acı verici bir pişmanlıktır."

Pişmanlık Sözleri - Arkadaşa, Eski Sevgiliye, Dosta Yaptığı Hatadan Pişman Olmak ile İlgili Sözler

"Sana sahipken kıymetini bilemedim, şimdi yalnızlıkla öğrendim."

Pişmanlık Sözleri - Arkadaşa, Eski Sevgiliye, Dosta Yaptığı Hatadan Pişman Olmak ile İlgili Sözler

"Geçmişin izleri silinmiyor, ama pişmanlık her gün hatırlatıyor."

Pişmanlık Sözleri - Arkadaşa, Eski Sevgiliye, Dosta Yaptığı Hatadan Pişman Olmak ile İlgili Sözler

"Senin yanında yanlış tercihler yaptım, bunun ağırlığı hala omuzlarımda."

Pişmanlık Sözleri - Arkadaşa, Eski Sevgiliye, Dosta Yaptığı Hatadan Pişman Olmak ile İlgili Sözler

"Geçmişin hatalarını geri almak mümkün olsaydı, seni incitmezdim."

Pişmanlık Sözleri - Arkadaşa, Eski Sevgiliye, Dosta Yaptığı Hatadan Pişman Olmak ile İlgili Sözler

"Dostluk, yapılan hatalarla değil affetme yeteneğiyle ölçülür, keşke daha anlayışlı olabilseydim."

Pişmanlık Sözleri - Arkadaşa, Eski Sevgiliye, Dosta Yaptığı Hatadan Pişman Olmak ile İlgili Sözler

"Hatalarımı fark etmek, pişmanlığın başlangıcıdır ama telafi için geç değil."

Pişmanlık Sözleri - Arkadaşa, Eski Sevgiliye, Dosta Yaptığı Hatadan Pişman Olmak ile İlgili Sözler

"Bazen fark ettim ki, en değerli dostlukları elimizin tersiyle itiyoruz. Senin yanında yeterince sabırlı olamadım, sözlerim bazen kırıcı oldu ve bunu şimdi derin bir pişmanlıkla hatırlıyorum. Keşke daha anlayışlı olsaydım, keşke sana daha çok değer verseydim."

Pişmanlık Sözleri - Arkadaşa, Eski Sevgiliye, Dosta Yaptığı Hatadan Pişman Olmak ile İlgili Sözler

"Senin güvenini boşa çıkardığım her an, içimde bir yara açtı. Arkadaşlık bir kez kırıldığında bazen tamir etmek mümkün olmuyor, ama bilmeni isterim ki, hatamı çok geç fark ettim ve bu pişmanlıkla yaşıyorum."

Pişmanlık Sözleri - Arkadaşa, Eski Sevgiliye, Dosta Yaptığı Hatadan Pişman Olmak ile İlgili Sözler

"Arkadaşlık sadece beraber gülmek değil, zor zamanlarda yanında durabilmektir. Ama ben seni yalnız bırakmışım, hatamın ağırlığıyla baş başayım. Eğer bir fırsat verilirse, yanlışlarımı telafi etmek isterim."