Pitbull bakmak beslemek yasak mı, cezası var mı, nedir? Pitbull bakmak yasak mı, bakmanın cezası var mı?

Gaziantep'te 4 yaşındaki Asiye'nin iki pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayarak ağır yaralanmasının ardından sosyal medyada binlerce kişi olayla ilgili tepkilerini gösteriyor. Öte yandan "Pitbull bakmak beslemek yasak mı, cezası var mı, nedir?" soruları da yanıt aramaya başladı. Bu cins köpeklerin saldırganlıkları nedeniyle "üretmek; sahiplendirilmesini, ülkemize girişini, satışını ve reklamını yapmak, takas etmek, sergilemek ve hediye etmek yasaktır." Hükmü kanunlarda yer alıyor. Peki, Pitbull bakmak beslemek yasak mı, cezası var mı, nedir? İşte detaylar...