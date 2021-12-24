Pitbull bakmak beslemek yasak mı, cezası var mı, nedir? Pitbull bakmak yasak mı, bakmanın cezası var mı?

Geçtiğimiz gün 4 yaşında bir kız çocuğunun 2 köpeğin saldırısına uğramasının ardından olay sonrası sosyal medyada milyonlar "pitbull yasaklansın" çağrısı yapıyor. "Pitbull bakmak beslemek yasak mı, cezası var mı, nedir?" soruları son günlerde yanıt arayan konular arasında yer alıyor. Saldırgan olmasıyla bilinen bu cins köpeklerle ilgili 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 01.07.2004 tarihinde yürürlüğe girmiş bir madde bulunuyor. Peki, Pitbull bakmak yasak mı, bakmanın cezası var mı? İşte tüm detaylar...