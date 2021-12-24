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Giriş Tarihi: 24.12.2021 10:54 Güncelleme Tarihi: 24.12.2021 10:55

Pitbull bakmak beslemek yasak mı, cezası var mı, nedir? Pitbull bakmak yasak mı, bakmanın cezası var mı?

Geçtiğimiz gün 4 yaşında bir kız çocuğunun 2 köpeğin saldırısına uğramasının ardından olay sonrası sosyal medyada milyonlar "pitbull yasaklansın" çağrısı yapıyor. "Pitbull bakmak beslemek yasak mı, cezası var mı, nedir?" soruları son günlerde yanıt arayan konular arasında yer alıyor. Saldırgan olmasıyla bilinen bu cins köpeklerle ilgili 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 01.07.2004 tarihinde yürürlüğe girmiş bir madde bulunuyor. Peki, Pitbull bakmak yasak mı, bakmanın cezası var mı? İşte tüm detaylar...

Pitbull bakmak beslemek yasak mı, cezası var mı, nedir? Pitbull bakmak yasak mı, bakmanın cezası var mı?

Gaziantep'te 4 yaşındaki Asiye'nin iki pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayarak ağır yaralanmasının ardından sosyal medyada binlerce kişi olayla ilgili tepkilerini gösteriyor. Öte yandan "Pitbull bakmak beslemek yasak mı, cezası var mı, nedir?" soruları da yanıt aramaya başladı. Bu cins köpeklerin saldırganlıkları nedeniyle "üretmek; sahiplendirilmesini, ülkemize girişini, satışını ve reklamını yapmak, takas etmek, sergilemek ve hediye etmek yasaktır." Hükmü kanunlarda yer alıyor. Peki, Pitbull bakmak beslemek yasak mı, cezası var mı, nedir? İşte detaylar...

Pitbull bakmak beslemek yasak mı, cezası var mı, nedir? Pitbull bakmak yasak mı, bakmanın cezası var mı?

PİTBULL BAKMAK YASAK MI?

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 01.07.2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kanunun 14. maddesinin l bendinde; '' Pitbull Terrier, Japanese Tosa gibi tehlike arz eden hayvanları üretmek; sahiplendirilmesini, ülkemize girişini, satışını ve reklamını yapmak, takas etmek, sergilemek ve hediye etmek yasaktır.'' hükmü yer almaktadır.

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Pitbull bakmak beslemek yasak mı, cezası var mı, nedir? Pitbull bakmak yasak mı, bakmanın cezası var mı?

Bu hükme açıklık getirilmesi amacıyla Kanunda belirtilen Pitbull Terrier, Japanese Tosa haricinde ülkemizde Kanunun 14. maddesi kapsamında değerlendirilecek olan köpek ırklarına dair Bakanlığımızda oluşturulan 20.11.2007-208 sayılı Müsteşarlık Makam Oluru ile bir komisyon oluşturulmuş olup Hayvanları Koruma Kanunu'nun 14. maddesinde yer alan Pitbull Terrier ve Japanese Tosa'ya Dogo Argentino, Fila Brasileiro ve bu ırkların melezleri de ilave edilmiştir.

CEZASI NEDİR?

Bu hükme uymayanlara Kanunun 28. maddesi gereğince hayvan başına 6.306 TL. idari para cezası verilir ve hayvanlara el konulur.

Pitbull bakmak beslemek yasak mı, cezası var mı, nedir? Pitbull bakmak yasak mı, bakmanın cezası var mı?

Ancak bu kanun, Pitbull besleme konusunda bağlayıcı olmamaktadır.

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