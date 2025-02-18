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Piyasa dizisi ne zaman başlıyor, hangi gün? Kanal D'nin yeni dizisi Piyasa konusu ve oyuncuları
Giriş Tarihi: 18.02.2025 15:39
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025
15:44
Piyasa dizisi ne zaman başlıyor, hangi gün? Kanal D'nin yeni dizisi Piyasa konusu ve oyuncuları
İlayda Alişan ve Alp Navruz'un başrollerinde yer aldığı Piyasa dizisi ne zaman başlıyor belli oldu. Dizinin yayın günü araştırmasına hız kazandıran televizyon izleyicisi hikaye ve oyuncu kadrosu konusunda da araştırmalarını sürdürüyor. İşte, Kanal D'nin yeni dizisi Piyasa konusu, oyuncuları ve yayın tarihi...