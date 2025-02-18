Piyasa dizisi ne zaman başlıyor, hangi gün? Kanal D’nin yeni dizisi Piyasa konusu ve oyuncuları

Piyasa konusu ve oyuncuları ile gündemde. Münevver'in hikayesine odaklanacak yapımda konunun nasıl işleneceği merak edilenler arasında. Kenan ile tanıştıktan sonra hayatı değişecek genç kadının hikayesi ilk bölümü ile ekranlarda yerini almaya hazırlanıyor. Peki; Piyasa dizisi ne zaman başlıyor?