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Giriş Tarihi: 18.02.2025 15:39 Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 15:44

Piyasa dizisi ne zaman başlıyor, hangi gün? Kanal D'nin yeni dizisi Piyasa konusu ve oyuncuları

İlayda Alişan ve Alp Navruz'un başrollerinde yer aldığı Piyasa dizisi ne zaman başlıyor belli oldu. Dizinin yayın günü araştırmasına hız kazandıran televizyon izleyicisi hikaye ve oyuncu kadrosu konusunda da araştırmalarını sürdürüyor. İşte, Kanal D'nin yeni dizisi Piyasa konusu, oyuncuları ve yayın tarihi...

Piyasa dizisi ne zaman başlıyor, hangi gün? Kanal D’nin yeni dizisi Piyasa konusu ve oyuncuları

Piyasa konusu ve oyuncuları ile gündemde. Münevver'in hikayesine odaklanacak yapımda konunun nasıl işleneceği merak edilenler arasında. Kenan ile tanıştıktan sonra hayatı değişecek genç kadının hikayesi ilk bölümü ile ekranlarda yerini almaya hazırlanıyor. Peki; Piyasa dizisi ne zaman başlıyor?

Piyasa dizisi ne zaman başlıyor, hangi gün? Kanal D’nin yeni dizisi Piyasa konusu ve oyuncuları

PİYASA DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kanal D'nin yeni dizisi Piyasa'nın yayın tarihi belli oldu. İlk bölümü 22 Şubat 2025 tarihinde yayımlanacak dizi her hafta cumartesi günü ekranlara gelmeyi planlıyor.

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Piyasa dizisi ne zaman başlıyor, hangi gün? Kanal D’nin yeni dizisi Piyasa konusu ve oyuncuları

PİYASA DİZİSİNİN KONUSU

'Piyasa', medya, magazin ve dizi dünyasındaki aşk, ihanet ve güç mücadelesini izleyiciyle buluşturacak. Annesini kına gecesinde kaybeden Münnever'in hikayesini anlatacak yapım "siyah ve beyazın griye dönüşme" sloganına odaklanıyor.

Piyasa dizisi ne zaman başlıyor, hangi gün? Kanal D’nin yeni dizisi Piyasa konusu ve oyuncuları

PİYASA DİZİSİ OYUNCULARI

Dizinin oyuncu kadrosunda Alp Navruz, İlayda Alişan, Ayça Bingöl, Zuhal Olcay, Damla Colbay, Fırat Altunmeşe, Vural Şahanoğlu, Asya Kasap, Aydan Burhan, Halil Demir, Hilmi Ahıska, Metehan Parıltı ve Yurdaer Okur yer alıyor.

Piyasa dizisi ne zaman başlıyor, hangi gün? Kanal D’nin yeni dizisi Piyasa konusu ve oyuncuları

Dizinin çekimleri Bursa Cumalıkızık ve Gölyazı'da gerçekleşiyor.

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