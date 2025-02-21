Polat Davası’nda ‘vergi’ suçu ile ‘aklama’ suçu mahkemeleri yazıştı: “Dosyalar birleşsin” talebine mahkemeden olumsuz yanıt çıktı

'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma yönetme', 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' ve '7258 Sayılı Futbol Ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis Ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet' suçlarından 40'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Engin ve Dilan Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanıklı dava İstanbul Anadolu 2. Ceza Mahkemesi'nce sürüyor.