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Haberler Yaşam ‘Polat Davası’nda ‘vergi’ suçu ile ‘aklama’ suçu mahkemeleri yazıştı: “Dosyalar birleşsin” talebine mahkemeden olumsuz yanıt çıktı
Giriş Tarihi: 21.02.2025 09:13 Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 09:14

Polat Davası’nda ‘vergi’ suçu ile ‘aklama’ suçu mahkemeleri yazıştı: “Dosyalar birleşsin” talebine mahkemeden olumsuz yanıt çıktı

Engin ve Dilan Polat ile yakınlarının da aralarında bulunduğu sanıkların 'kara para aklama' davası ile yine bu sanıkların 'vergi kaçırma' suçu davasının görüldüğü mahkemeler arasında kritik bir yazışma yapıldı. Vergi suçuna bakan mahkeme, aklama davasına bakan mahkemeye iki dosyanın birleştirilmesi için görüş sordu. Ana dava mahkemesi dosyadaki suçların farklı olduğunu, haklarında zincirleme suç hükümlerinin uygulanma ihtimali bulunduğunu ve dosyanın konusu olan 'aklama' suçunun 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet' suçuyla birlikte görülemeyeceğinden birleştirme önerisini reddetti.

ARZU KAYA
‘Polat Davası’nda ‘vergi’ suçu ile ‘aklama’ suçu mahkemeleri yazıştı: Dosyalar birleşsin talebine mahkemeden olumsuz yanıt çıktı

'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma yönetme', 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' ve '7258 Sayılı Futbol Ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis Ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet' suçlarından 40'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Engin ve Dilan Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanıklı dava İstanbul Anadolu 2. Ceza Mahkemesi'nce sürüyor.

‘Polat Davası’nda ‘vergi’ suçu ile ‘aklama’ suçu mahkemeleri yazıştı: Dosyalar birleşsin talebine mahkemeden olumsuz yanıt çıktı
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‘Polat Davası’nda ‘vergi’ suçu ile ‘aklama’ suçu mahkemeleri yazıştı: Dosyalar birleşsin talebine mahkemeden olumsuz yanıt çıktı

İKİ MAHKEME ARASINDA KRİTİK 'BİRLEŞTİRME YAZIŞMASI'

Sanıkların yargılaması devam ederken bir kısmının hakkında 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet' suçundan da birçok dava açıldı. Henüz yargılamalar sürerken iki mahkeme arasında kritik yazışmalar yapıldı. 'Vergi suçuna' bakan mahkeme, 'kara para aklama' suçunu barındıran ana davanın görüldüğü İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ne yazı yazdı.

‘Polat Davası’nda ‘vergi’ suçu ile ‘aklama’ suçu mahkemeleri yazıştı: Dosyalar birleşsin talebine mahkemeden olumsuz yanıt çıktı

Dosyalar arasında irtibat bulunduğunu belirten mahkeme, iki dosyanın tarafların ve konularının aynı olduğunu da kaydederek yargılamanın birliği açısından dava dosyalarının birleştirilmesi noktasında görüş sordu.

‘Polat Davası’nda ‘vergi’ suçu ile ‘aklama’ suçu mahkemeleri yazıştı: Dosyalar birleşsin talebine mahkemeden olumsuz yanıt çıktı

ANA DAVA MAHKEMESİNDEN RET KARARI

Ancak ana davayı gören mahkeme, sanıkların dosyadaki suçlarının farklı olduğunu, haklarında zincirleme suç hükümlerinin uygulanma ihtimali bulunduğunu ve dosyanın konusu olan 'aklama' suçunun 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet' suçuyla birlikte görülemeyeceğinden birleştirme önerisini reddetti.

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