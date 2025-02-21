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‘Polat Davası’nda ‘vergi’ suçu ile ‘aklama’ suçu mahkemeleri yazıştı: “Dosyalar birleşsin” talebine mahkemeden olumsuz yanıt çıktı
Giriş Tarihi: 21.02.2025 09:13
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025
09:14
‘Polat Davası’nda ‘vergi’ suçu ile ‘aklama’ suçu mahkemeleri yazıştı: “Dosyalar birleşsin” talebine mahkemeden olumsuz yanıt çıktı
Engin ve Dilan Polat ile yakınlarının da aralarında bulunduğu sanıkların 'kara para aklama' davası ile yine bu sanıkların 'vergi kaçırma' suçu davasının görüldüğü mahkemeler arasında kritik bir yazışma yapıldı. Vergi suçuna bakan mahkeme, aklama davasına bakan mahkemeye iki dosyanın birleştirilmesi için görüş sordu. Ana dava mahkemesi dosyadaki suçların farklı olduğunu, haklarında zincirleme suç hükümlerinin uygulanma ihtimali bulunduğunu ve dosyanın konusu olan 'aklama' suçunun 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet' suçuyla birlikte görülemeyeceğinden birleştirme önerisini reddetti.