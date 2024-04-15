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Haberler Yaşam Poligonda intihar eden doktorun son paylaşımı: Sebebi Bitcoin çıktı!
Giriş Tarihi: 15.04.2024 09:08 Güncelleme Tarihi: 15.04.2024 09:23

Poligonda intihar eden doktorun son paylaşımı: Sebebi Bitcoin çıktı!

Diyarbakır'da dün çok üzücü bir olay yaşandı. Doktor G.Ç, atış poligonunda kafasına sıktı. 33 yaşındaki aile hekimi kurtarılamadı. Sosyal medyada BillMunny ismini kullanan doktorun Bitcoin'de yüksek miktarda zarar ettiği ortaya çıktı. İşte doktor G.Ç.'nin BillMunny isimli X hesabından yaptığı son paylaşımı...

İHA
Poligonda intihar eden doktorun son paylaşımı: Sebebi Bitcoin çıktı!

Acı olay Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde yaşandı. Bir atış poligonuna giden doktor G. Ç (33), elindeki tabancayı başına dayayarak tetiğe bastı.

Poligonda intihar eden doktorun son paylaşımı: Sebebi Bitcoin çıktı!

Olayın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yollandı.

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Poligonda intihar eden doktorun son paylaşımı: Sebebi Bitcoin çıktı!

Sağlık ekipleri, doktorun hayatını kaybettiğini saptadı. Cenaze, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.

Poligonda intihar eden doktorun son paylaşımı: Sebebi Bitcoin çıktı!

Silvan Yolarası Aile Sağlık Merkezi'nde görev yapan G.Ç'nin dün de aynı poligona gittiği öğrenildi.

Poligonda intihar eden doktorun son paylaşımı: Sebebi Bitcoin çıktı!

G.Ç'nin dün sosyal medya hesabından Bitcoin'de yüksek miktarda zarar yaptığını paylaştığı da ortaya çıktı.

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