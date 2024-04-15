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Poligonda intihar eden doktorun son paylaşımı: Sebebi Bitcoin çıktı!
Giriş Tarihi: 15.04.2024 09:08
Güncelleme Tarihi: 15.04.2024
09:23
Poligonda intihar eden doktorun son paylaşımı: Sebebi Bitcoin çıktı!
Diyarbakır'da dün çok üzücü bir olay yaşandı. Doktor G.Ç, atış poligonunda kafasına sıktı. 33 yaşındaki aile hekimi kurtarılamadı. Sosyal medyada BillMunny ismini kullanan doktorun Bitcoin'de yüksek miktarda zarar ettiği ortaya çıktı. İşte doktor G.Ç.'nin BillMunny isimli X hesabından yaptığı son paylaşımı...