Polis Haftası Mesajları 2022: En güzel polis haftası kutlama mesajları ve sözleri resimli, kısa, uzun, yeni

Polis Haftası her yıl olduğu gibi bu yılda kuruluş yıldönümünü kutluyor. 177 yaşına giren Türk Polis Teşkilatı kamu düzeninden sorumlu olmak gibi kilit bir görevi üstlenerek Türkiye'yi gururlandırıyor. Çeşitli etkinlikler, şiirler ve tanıtım filmleriyle kutlanan özel haftada polis tanıdıklarını tebrik etmek ya da polislik görevine teşekkürlerini sunmak isteyenler polis haftası kutlama mesajları için arayışta. Bir haftayı kapsayan bu özel gün için "polis haftası ne zaman" sorusu da yanıt arıyor. İşte Polis haftası mesajları ve sözleri…