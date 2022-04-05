Polis Haftası Mesajları 2022: En güzel polis haftası kutlama mesajları ve sözleri resimli, kısa, uzun, yeni

Bu yıl 177. Yıldönümünü kutlayan Türk Polis Teşkilatı, yıllarda verilen mücadelenin gururunu yaşıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yeni yaşa özel olarak hazırlanan tanıtım filmi büyük ses uyandırdı. Kuruluş yıldönümü dolayısıyla polis teşkilatının bu özel gününü kutlamak isteyen vatandaşlar en güzel polis haftası mesajları konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Bu noktada "polis haftası ne zaman" sorusu gündemde. Peki, polis haftası tarihleri nelerdir, 2022 polis haftası mesajları ve sözleri…