Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Polis Haftası Mesajları 2022: En güzel polis haftası kutlama mesajları ve sözleri resimli, kısa, uzun, yeni
Giriş Tarihi: 05.04.2022 13:31 Güncelleme Tarihi: 05.04.2022 13:35

Polis Haftası Mesajları 2022: En güzel polis haftası kutlama mesajları ve sözleri resimli, kısa, uzun, yeni

Bu yıl 177. Yıldönümünü kutlayan Türk Polis Teşkilatı, yıllarda verilen mücadelenin gururunu yaşıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yeni yaşa özel olarak hazırlanan tanıtım filmi büyük ses uyandırdı. Kuruluş yıldönümü dolayısıyla polis teşkilatının bu özel gününü kutlamak isteyen vatandaşlar en güzel polis haftası mesajları konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Bu noktada "polis haftası ne zaman" sorusu gündemde. Peki, polis haftası tarihleri nelerdir, 2022 polis haftası mesajları ve sözleri…

Polis Haftası Mesajları 2022: En güzel polis haftası kutlama mesajları ve sözleri resimli, kısa, uzun, yeni

Polis Haftası her yıl olduğu gibi bu yılda kuruluş yıldönümünü kutluyor. 177 yaşına giren Türk Polis Teşkilatı kamu düzeninden sorumlu olmak gibi kilit bir görevi üstlenerek Türkiye'yi gururlandırıyor. Çeşitli etkinlikler, şiirler ve tanıtım filmleriyle kutlanan özel haftada polis tanıdıklarını tebrik etmek ya da polislik görevine teşekkürlerini sunmak isteyenler polis haftası kutlama mesajları için arayışta. Bir haftayı kapsayan bu özel gün için "polis haftası ne zaman" sorusu da yanıt arıyor. İşte Polis haftası mesajları ve sözleri…

Polis Haftası Mesajları 2022: En güzel polis haftası kutlama mesajları ve sözleri resimli, kısa, uzun, yeni

POLİS HAFTASI NE ZAMAN?

Her yıl 10 Nisan haftasında kutlanan Polis Haftası için bu yıl bu özel günler 4-10 Nisan 2022 tarihleri arasını kapsıyor. Pazar günü gerçekleştirilecek törenler için İstanbul'da bazı yollar kapalı olacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Polis Haftası Mesajları 2022: En güzel polis haftası kutlama mesajları ve sözleri resimli, kısa, uzun, yeni

POLİS HAFTASI MESAJLARI VE SÖZLERİ

PoIis haftanız kutIu oIsun Türkiye'mizin güzeI, cesur evIatIarı. Hepinize görevinizde başarıIar diIiyorum, kendinize dikkat edin.

Gecesini gündüzüne katarak 24 saat toplumumuzun huzur ve güveni için çalışan polislerimizin Polis Haftası kutlu olsun.

Polis Haftası Mesajları 2022: En güzel polis haftası kutlama mesajları ve sözleri resimli, kısa, uzun, yeni

Tüm emniyet mensuplarımızı takdirle ve sevgiyle selamlıyor, vatanı ve milleti uğruna canlarını veren tüm Emniyet mensuplarına da, Allah'tan rahmet, onların yakınlarına da ,halen görev başında bulunan polislerimize de Polis haftası ve Polis günü vesilesiyle; minnet ve saygılarımı sunuyorum.

Polis Haftası Mesajları 2022: En güzel polis haftası kutlama mesajları ve sözleri resimli, kısa, uzun, yeni

Halk için gece gündüz çalışmayı sürdüren, güven ve huzuru tesis eden, ihtiyaç duyduğumuz her anımızda yanımızda olan emektar polislerimize teşekkür eder, polis haftalarını en içten dileklerimle kutlarım

SON DAKİKA