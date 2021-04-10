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Haberler Yaşam Polis Haftası sözleri ve mesajları yayınlandı! 10 Nisan Polis Teşkilatı kuruluşu: En güzel, Yeni, Resimli Polis Haftası kutlama mesajları 2021
Giriş Tarihi: 10.04.2021 16:08 Güncelleme Tarihi: 10.04.2021 16:12

sözleri ve mesajları yayınlandı! 10 Nisan kuruluşu: En güzel, Yeni, Resimli Polis Haftası kutlama mesajları 2021

10 Nisan tarihinde, yani bugün Türk 'nın kuruluşunun 176. yılı. Bu nedenle de mesajları ve sözleri ile sosyal medyada ilgi görüyor. Zorlu görevlerinde gece gündüz demeden çalışan polislerin bu anlam dolu gününü tebrik etmek için kısa, uzun ve resimli Polis Haftası mesajları araştırılıyor. Halkın her zaman huzurunu sağlamaya çalışan en yakın polis dostunuzun, akrabanızın, eşinizin veya sevgilinize göndermek isteyeceğiniz Polis Haftası mesajları ve sözleri haberimizde bulunuyor. İşte, 2021 Polis Haftası mesajları ve sözleri seçenekleri!

Polis Haftası sözleri ve mesajları yayınlandı! 10 Nisan Polis Teşkilatı kuruluşu: En güzel, Yeni, Resimli Polis Haftası kutlama mesajları 2021

kurulduğu 10 Nisan 1845'ten günümüze 176. yıl geçti. Emniyet teşkilatımız, ülkemizde huzur ve düzeni sağlamak için 7/24 çalışıyor. Sevdiklerinin ve polis teşkilatının bu özel gününü kutlamak isteyenler, SMS, Whatsapp, Facebook gibi sosyal medya mecraları üzerinden kutlama mesajı göndermeye başladı. Koronavirüsle mücadelede ön saflarda yer alan asayiş çalışanlarına moral vermek amacıyla en güzel, kısa, uzun, resimli Polis Haftası mesajları ve sözleri sosyal medyadan paylaşılıyor. İşte, 2021 Polis Haftası mesajları ve sözleri!

Polis Haftası kutlu olsun!

RESİMLİ POLİS HAFTASI GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ!

Türkiye Cumhuriyeti devletimizin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, huzur ve asayişi temin etmek, suç işlemesini önlemek suçluları adalete teslim etmek gibi önemli görevleri başarıyla yerine getiren Polislerimizin Polis Haftası kutlu olsun

Vatanı ve milleti uğruna canlarını dahi vermekten sakınmayan tüm emniyet mensuplarının Polis Haftası kutlu olsun

Geçirdiğimiz zor günlerde fedakârca mücadele eden ve vatanımızın, milletimizin güvenliği için mesai mefhumu gözetmeksizin daha da çok çalışan Polislerimizin Polis Haftası kutlu olsun

Polis Haftası sözleri ve mesajları yayınlandı! 10 Nisan Polis Teşkilatı kuruluşu: En güzel, Yeni, Resimli Polis Haftası kutlama mesajları 2021

Büyük bir özveriyle çalışan emniyet teşkilatımızın 174. yıl dönümünü kutlar, bu kutsal mesleğin ifası sırasında şehit olanlara Allah'tan rahmet gazi ve emeklileri ile halen görevlerini yapmakta olanlara aileleriyle birlikte sağlık, huzur ve başarılar dilerim.

Türkiye Cumhuriyeti devletimizin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, huzur ve asayişi temin etmek, suç işlemesini önlemek suçluları adalete teslim etmek gibi önemli görevleri başarıyla yerine getiren Polislerimizin kutlu olsun.

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Polis Haftası sözleri ve mesajları yayınlandı! 10 Nisan Polis Teşkilatı kuruluşu: En güzel, Yeni, Resimli Polis Haftası kutlama mesajları 2021

Kurulduğu 10 Nisan 1845 tarihinden bugüne kadar ülkemizde huzur ve düzenin bozulmaması ve bizlerin güvenli bir şekilde yaşamını sürdürebilmesi için gece gündüz fedakârca görev yapan, Türk Polis Teşkilatının 175. yılı kutlu olsun!

ve Polis Günü nedeniyle bu zor, zorluğu ölçüsünde de onurlu görevlerini büyük bir özveriyle ve insan sevgisiyle yerine getirmekte olan tüm emniyet mensuplarını takdir ve sevgiyle selamlar Polis Haftalarını kutlarım

Polis Haftası sözleri ve mesajları yayınlandı! 10 Nisan Polis Teşkilatı kuruluşu: En güzel, Yeni, Resimli Polis Haftası kutlama mesajları 2021

Vatandaşın can ve mal emniyeti ile kamu huzurunu korumak amacıyla 24 saat görev başında kalarak fedakarlık gösteren tüm polislerimizin 10 Nisan 'nı kutluyorum

Gecesini gündüzüne katarak 24 saat toplumumuzun huzur ve güveni için çalışan polislerimizin Polis Haftası kutlu olsun.

Polis Haftası sözleri ve mesajları yayınlandı! 10 Nisan Polis Teşkilatı kuruluşu: En güzel, Yeni, Resimli Polis Haftası kutlama mesajları 2021

POLİS HAFTASI SÖZLERİ

Polis asker kadar disiplinli, hukukçu kadar hukuk adamı, bir anne kadar şevkatli olmalıdır.

Vatanı ve milleti uğruna canlarını dahi vermekten sakınmayan tüm emniyet mensuplarının kutlu olsun!

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