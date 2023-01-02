Polis maaşı ne kadar oldu? Ocak 2023 Zamlı polis maaşı ne kadar, kaç TL?

2023 POLİS MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL?
Kasım ayında açıklanan enflasyon rakamına göre 8/1 derecesinde görev alan polis memuru 13752 TL maaş alıyordu. 5 aylık enflasyon oranının yüzde 15.11 oranında olması 2023 yılında polis maaşının resmi bir rakam olmamakla beraber 15 bin 829 TL'ye çıkacağını gösteriyor.
Aralık ayında TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon rakamlarına göre memurların alacağı zam oranı netlik kazanacak.
ARALIK ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Aralık ayı enflasyon rakamlarının, 3 Ocak 2023 Salı günü TÜİK tarafından saat 10.00'da açıklanması bekleniyor.
POLİS OLMA ŞARTLARI NELERDİR?
Polis Akademisi'ne bağlı olarak faaliyet gösteren bu okullardan herhangi birine eğitim durumunuza bağlı olarak giriş yapabilir; aldığınız eğitimin ardından polislik unvanı elde edebilir. Polis adayları 3 ayrı sınavdan geçmektedir. Bu sınavlar şu şekildedir;
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Fiziksel Sınav
Türk vatandaşı olmak,
Lise, lisans ve ön lisans mezunu olmak,
Eğer yurt dışında herhangi bir okuldan mezun iseniz denklik belgesi sahibi olmak,
KPSS baraj puanını geçmek. (Pomem için geçerlidir.)
Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm'den kısa boylu olmamak,
Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,
Reşit olmak (18 yaş kanunu) 30 yaşını geçmemek,