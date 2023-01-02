Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Polis maaşı ne kadar oldu? Ocak 2023 Zamlı polis maaşı ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 02.01.2023 09:23 Güncelleme Tarihi: 02.01.2023 09:23

Polis maaşı ne kadar oldu? Ocak 2023 Zamlı polis maaşı ne kadar, kaç TL?

Aralık ayı enflasyon verisi için gözler memur zammına çevrilirken polis maaşı da gündeme geliyor. Polis maaşları, kademe ve dereceye göre değişiklik gösteriyor. Başkomiser, komiser ve polis memurlarının maaşlarında oranlar değişiyor. Aralık ayı enflasyonunun TÜİK tarafından açıklanması ile birlikte memur ve memur emeklilerine ocakta yapılacak zamlar da belirlenmiş olacak. Peki Polis maaşı ne kadar oldu? Ocak 2023 en düşük ve en yüksek zamlı polis maaşı ne kadar, kaç TL? İşte yanıtı

Polis maaşı ne kadar oldu? Ocak 2023 Zamlı polis maaşı ne kadar, kaç TL?

Enflasyon oranının açıklanmasının ardından polis maaşı 2023 yılı içinde açıklanıyor. 6 aylık enflasyon verisinden çıkan farkla meslek meslek zamlı memur maaşı tablosu son şeklini alacak. Asgari ücret zammı dolaylı olarak memur maaşlarını da etkileyecek. Peki Polis maaşı ne kadar oldu? Ocak 2023 Zamlı polis maaşı ne kadar, kaç TL?

Polis maaşı ne kadar oldu? Ocak 2023 Zamlı polis maaşı ne kadar, kaç TL?

2023 POLİS MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL?

Kasım ayında açıklanan enflasyon rakamına göre 8/1 derecesinde görev alan polis memuru 13752 TL maaş alıyordu. 5 aylık enflasyon oranının yüzde 15.11 oranında olması 2023 yılında polis maaşının resmi bir rakam olmamakla beraber 15 bin 829 TL'ye çıkacağını gösteriyor.

Aralık ayında TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon rakamlarına göre memurların alacağı zam oranı netlik kazanacak.

ARALIK ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Aralık ayı enflasyon rakamlarının, 3 Ocak 2023 Salı günü TÜİK tarafından saat 10.00'da açıklanması bekleniyor.

POLİS OLMA ŞARTLARI NELERDİR?

Polis Akademisi'ne bağlı olarak faaliyet gösteren bu okullardan herhangi birine eğitim durumunuza bağlı olarak giriş yapabilir; aldığınız eğitimin ardından polislik unvanı elde edebilir. Polis adayları 3 ayrı sınavdan geçmektedir. Bu sınavlar şu şekildedir;

Yazılı Sınav

Sözlü Sınav

Fiziksel Sınav

Türk vatandaşı olmak,

Lise, lisans ve ön lisans mezunu olmak,

Eğer yurt dışında herhangi bir okuldan mezun iseniz denklik belgesi sahibi olmak,

KPSS baraj puanını geçmek. (Pomem için geçerlidir.)

Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm'den kısa boylu olmamak,

Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,

Reşit olmak (18 yaş kanunu) 30 yaşını geçmemek,

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Polis maaşı ne kadar oldu? Ocak 2023 Zamlı polis maaşı ne kadar, kaç TL?

Siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye olmamak,

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

Polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

Kişin silah taşımak için engel bir durumunun olmaması,

Ceza almamış olmak,

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak

Polis maaşı ne kadar oldu? Ocak 2023 Zamlı polis maaşı ne kadar, kaç TL?
SON DAKİKA