Haberler Yaşam Polis maaşı ne kadar oldu? Ocak 2023 Zamlı polis maaşı ne kadar, kaç TL?

Giriş Tarihi: 02.01.2023 09:23 Güncelleme Tarihi: 02.01.2023 09:23

Polis maaşı ne kadar oldu? Ocak 2023 Zamlı polis maaşı ne kadar, kaç TL?

Aralık ayı enflasyon verisi için gözler memur zammına çevrilirken polis maaşı da gündeme geliyor. Polis maaşları, kademe ve dereceye göre değişiklik gösteriyor. Başkomiser, komiser ve polis memurlarının maaşlarında oranlar değişiyor. Aralık ayı enflasyonunun TÜİK tarafından açıklanması ile birlikte memur ve memur emeklilerine ocakta yapılacak zamlar da belirlenmiş olacak. Peki Polis maaşı ne kadar oldu? Ocak 2023 en düşük ve en yüksek zamlı polis maaşı ne kadar, kaç TL? İşte yanıtı