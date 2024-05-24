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Giriş Tarihi: 24.05.2024 16:46 Güncelleme Tarihi: 24.05.2024 16:46

Polis tayinleri belli oldu mu, ne zaman açıklanacak 2024? EGM POLNET polis tayin atama sonuçları sorgulama ekranı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) atamalarında son durum takip ediliyor. Mayıs ayının sonuna gelinirken komiser, başkomiser ve emniyet müdürü için atama ve yer değiştirme sonuçları bekleniyor. Bu noktada polis tayinleri açıklandı mı sorusu en çok merak edilenler arasında. POLNET sistemi üzerinden açıklanması beklenen şark (doğu) görevi için de araştırmalar hız kazanmış durumda. Peki; 2024 polis tayinleri ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir? İşte, polis tayin sonuçları sorgulama ekranı...

Polis tayinleri belli oldu mu, ne zaman açıklanacak 2024? EGM POLNET polis tayin atama sonuçları sorgulama ekranı

Polis tayinleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak adayların gündeminde. Başvuruda bulunanlar EGM duyurusu bekliyor. Emniyet atama sonuçları sorgulama işlemleri için POLNET sistemi kontrol ediliyor. İşte, 2024 polis tayinleri sorgulama tarihi hakkında merak edilenler...

Polis tayinleri belli oldu mu, ne zaman açıklanacak 2024? EGM POLNET polis tayin atama sonuçları sorgulama ekranı

POLİS TAYİNLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçtiğimiz yıl haziran ayının başında açıklanan polis tayin sonuçları için geri sayım başladı. Konuyla ilgili EGM duyuruları takip ediliyor.

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Polis tayinleri belli oldu mu, ne zaman açıklanacak 2024? EGM POLNET polis tayin atama sonuçları sorgulama ekranı

POLİS TAYİN SONUÇLARI SORGULAMA

Polis tayinleri açıklanma tarihi bekleniyor. Başvuruda bulunan adayların kayıtlı telefonlarına SMS gönderilmesi bekleniyor.

Ayrıca atama sonuçları POLNET sistemi üzerinden kullanıcı adı ve şifre ile öğrenilecek.

Konuyla ilgili EGM tarafından duyurulan adımlar şöyle:

Polis tayinleri belli oldu mu, ne zaman açıklanacak 2024? EGM POLNET polis tayin atama sonuçları sorgulama ekranı

Polis tayin sonuçları, başvuruda bulunan polislerin cep telefonuna SMS üzerinden gönderilecek. Ayrıca sonuçlar, POLNET sistemi üzerinden de görüntülenebilecek. Ataması yapılan personel POLNET sisteminden kullanıcı adı ve şifresini girerek atama bilgisine ulaşabilecek.

Polis tayinleri belli oldu mu, ne zaman açıklanacak 2024? EGM POLNET polis tayin atama sonuçları sorgulama ekranı

Ataması yapılan personel Pol-Net sisteminden kullanıcı adı ve şifresini girerek atama bilgisine ulaşabilecek. 2. sınıf, 3. sınıf ve 4. sınıf emniyet müdürü ile emniyet amiri rütbelerindeki personelin atama ve yer değiştirme işlemleri ise Yüksek Değerlendirme Kurulu toplantısının tamamlanmasının ardından yapılacak. Yüksek Değerlendirme Kurulunun çalışmaları ise sonraki haftalarda gündeme gelecek.

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