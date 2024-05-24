Haberler
Yaşam
Polis tayinleri belli oldu mu, ne zaman açıklanacak 2024? EGM POLNET polis tayin atama sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 24.05.2024 16:46
Güncelleme Tarihi: 24.05.2024
16:46
Polis tayinleri belli oldu mu, ne zaman açıklanacak 2024? EGM POLNET polis tayin atama sonuçları sorgulama ekranı
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) atamalarında son durum takip ediliyor. Mayıs ayının sonuna gelinirken komiser, başkomiser ve emniyet müdürü için atama ve yer değiştirme sonuçları bekleniyor. Bu noktada polis tayinleri açıklandı mı sorusu en çok merak edilenler arasında. POLNET sistemi üzerinden açıklanması beklenen şark (doğu) görevi için de araştırmalar hız kazanmış durumda. Peki; 2024 polis tayinleri ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir? İşte, polis tayin sonuçları sorgulama ekranı...