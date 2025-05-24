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Haberler Yaşam Polis tayinleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler 2025 EGM genel atama sonuçlarında!
Giriş Tarihi: 24.05.2025 20:17 Güncelleme Tarihi: 24.05.2025 20:17

Polis tayinleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler 2025 EGM genel atama sonuçlarında!

2025 EGM genel atama sonuçları için Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) duyuruları yakından takip ediliyor. Atama ve tayin sonuçları, Pol-Net üzerinden sorgulanabiliyor. Peki, 2025 Polis tayinleri açıklandı mı, ne zaman belli olur? EGM genel atama sonuçları ne zaman belli olur? İşte, detaylar...

Polis tayinleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler 2025 EGM genel atama sonuçlarında!

Polis genel atamaları her sene Mayıs-Haziran döneminde yapılıyor. Geçtiğimiz yıl sonuçlar 25 Mayıs'ta açıklanmıştı. Şimdi ise gözler 2025 sonuçlarına çevrildi. Ataması yapılan personel Pol-Net sisteminden kullanıcı adı ve şifresini girerek atama bilgisini görüntüleyebilecek. Peki, Polis tayinleri ne zaman açıklanacak? İşte, 2025 EGM genel atama sonuçları son durum!

Polis tayinleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler 2025 EGM genel atama sonuçlarında!

POLİS TAYİNLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Emniyet personelleri arasında, ikinci bölgeye atama sırası gelen veya ikinci bölgedeki hizmet süresini doldurduğu için
genel atamaya tabi olanların atama tercihleri ardından sonuçlar duyuruluyor.

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Polis tayinleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler 2025 EGM genel atama sonuçlarında!

Polis genel atamaları her sene Mayıs-Haziran döneminde yapılıyor. Geçtiğimiz yıl genel atama sonuçları 25 Mayıs 2024 tarihinde duyurulmuştu. 2025 polis atamalarının da şu günlerde ilan edilmesi bekleniyor.

Ataması yapılan personel Pol-Net sisteminden kullanıcı adı ve şifresini girerek atama bilgisini görüntüleyebilecek.

Polis tayinleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler 2025 EGM genel atama sonuçlarında!

EGM TAYİN SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Emniyet şark tayin sonuçları, başvuruda bulunan polislerin cep telefonuna SMS üzerinden gönderilecek. Ayrıca sonuçlar, POLNET sistemi üzerinden de görüntülenebilecek. Ataması yapılan personel POLNET sisteminden kullanıcı adı ve şifresini girerek atama bilgisine ulaşabilecek.

Polis tayinleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler 2025 EGM genel atama sonuçlarında!

Ataması yapılan personel Pol-Net sisteminden kullanıcı adı ve şifresini girerek atama bilgisine ulaşabilecek. 2. sınıf, 3. sınıf ve 4. sınıf emniyet müdürü ile emniyet amiri rütbelerindeki personelin atama ve yer değiştirme işlemleri ise Yüksek Değerlendirme Kurulu toplantısının tamamlanmasının ardından yapılacak. Yüksek Değerlendirme Kurulunun çalışmaları ise sonraki haftalarda gündeme gelecek.