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Polis tayinleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler 2025 EGM genel atama sonuçlarında!
Giriş Tarihi: 24.05.2025 20:17
Güncelleme Tarihi: 24.05.2025
20:17
Polis tayinleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler 2025 EGM genel atama sonuçlarında!
2025 EGM genel atama sonuçları için Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) duyuruları yakından takip ediliyor. Atama ve tayin sonuçları, Pol-Net üzerinden sorgulanabiliyor. Peki, 2025 Polis tayinleri açıklandı mı, ne zaman belli olur? EGM genel atama sonuçları ne zaman belli olur? İşte, detaylar...