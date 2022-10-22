Polislik KPSS puanı 2022 lisans: Polislik KPSS taban puanları nedir, hangi puan türünden alıyor, baraj puanı kaç? İşte 2022 POMEM şartları

KPSS sonuçları ardından kamuda memur olmak isteyen ve tercihini polis olmaktan yana kullanacak adaylar polislik KPSS puanı 2022 lisans konusunda araştırmalara başladı. PA ve EGM duyuruları ile takip edilen süreçte POMEM şartları etkili oluyor. Adaylar polislik KPSS taban ve tavan puanları araştırmalarına hız kazandırdı. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görev almak isteyenler süreci yakından takip ediyor. Peki, Polislik KPSS puan türü nedir, hangi puan türünden alıyor, baraj puanı kaç? İşte, tüm merak edilenler…