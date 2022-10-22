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Haberler Yaşam Polislik KPSS puanı 2022 lisans: Polislik KPSS taban puanları nedir, hangi puan türünden alıyor, baraj puanı kaç? İşte 2022 POMEM şartları
Giriş Tarihi: 22.10.2022 11:06 Güncelleme Tarihi: 22.10.2022 11:06

Polislik KPSS puanı 2022 lisans: Polislik KPSS taban puanları nedir, hangi puan türünden alıyor, baraj puanı kaç? İşte 2022 POMEM şartları

KPSS sonuçları ardından kamuda memur olmak isteyen ve tercihini polis olmaktan yana kullanacak adaylar polislik KPSS puanı 2022 lisans konusunda araştırmalara başladı. PA ve EGM duyuruları ile takip edilen süreçte POMEM şartları etkili oluyor. Adaylar polislik KPSS taban ve tavan puanları araştırmalarına hız kazandırdı. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görev almak isteyenler süreci yakından takip ediyor. Peki, Polislik KPSS puan türü nedir, hangi puan türünden alıyor, baraj puanı kaç? İşte, tüm merak edilenler…

Polislik KPSS puanı 2022 lisans: Polislik KPSS taban puanları nedir, hangi puan türünden alıyor, baraj puanı kaç? İşte 2022 POMEM şartları

Polislik KPSS puanı kaç, puan türü ve baraj puanı nedir soruları gündemdeki yerini aldı. 2022 KPSS sonuçları ardından adaylar araştırmalara başladı. EGM ve PA POMEM duyuruları takip edilirken polis alımı da yeni yıl için sorgulananlar arasında. Polislik KPSS lisans taban puanları 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavı taban ve tavan puanları arasında sorgulanmaya başladı. Peki, polis olmak için KPSS'den kaç puan almak gerekir? İşte, KPSS polislik taban ve tavan puanları…

Polislik KPSS puanı 2022 lisans: Polislik KPSS taban puanları nedir, hangi puan türünden alıyor, baraj puanı kaç? İşte 2022 POMEM şartları

POLİSLİK KPSS LİSANS PUAN TÜRÜ

Polis adayları, KPSS lisans sonuçları sayfasında P3 puan türüne odaklanacak. Polis alımı başvurularında kullanılacak puan türü P3 olacak.

KPSS P3 puan türü Genel Kültür ve Genel Yetenek testlerinin eşit oranda ağırlığa sahip olduğu, Lisans B Grubu kadroların atamasında kullanılan puan türüdür.

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Polislik KPSS puanı 2022 lisans: Polislik KPSS taban puanları nedir, hangi puan türünden alıyor, baraj puanı kaç? İşte 2022 POMEM şartları

POLİSLİK KPSS PUANI KAÇ 2022?

Polis alımına başvuruda bulunacak adaylar taban puanlarını sorguluyor. Başvuruda bulunmak için baraj puanı 60 olarak belirlenmiş durumda.

Geçen alımlarda şartlar şöyleydi:

Polislik KPSS puanı 2022 lisans: Polislik KPSS taban puanları nedir, hangi puan türünden alıyor, baraj puanı kaç? İşte 2022 POMEM şartları

POMEM BAŞVURU ŞARTLARI

T.C. vatandaşı olmak.

Lisans ya da önlisans mezunu olmak. Ya da bunlara denk olduğu Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan, önlisans ve lisans mezunları için belirlenen barajın üzerinde puan almış olmak.

Giriş sınavının yapıldığı yılın son günü itibariyle, 30 yaşına gelmemiş olmak.

Kadın adayların 162, erkek adayların ise 167 cm'den daha kısa boylu olmamak.

Polislik KPSS puanı 2022 lisans: Polislik KPSS taban puanları nedir, hangi puan türünden alıyor, baraj puanı kaç? İşte 2022 POMEM şartları

Beden kitle endeksi 18 ila 27 arasında bulunmak.

Silah taşıma ya da kullanmaya engel olacak hukuki bir engel bulunmamak.

Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen sağlıkla ilgili koşulları sağlamak.

Polis adayının kendisinin ya da eşinin bir yıl ya da daha uzun süreli hapis cezası almamış olması.

Başvuru tarihinde herhangi bir siyasal partiye ya da siyasal partilerin yan kuruluşlarına üye olmamak.

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