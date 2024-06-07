Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Polislik taban puanları ve kontenjanları 2024: Polis olmak için YKS’de kaç net yapmak gerekir? PMYO Polislik için TYT’den kaç puan almak gerekli?
Giriş Tarihi: 07.06.2024 11:35 Güncelleme Tarihi: 07.06.2024 11:35

Polislik taban puanları ve kontenjanları 2024: Polis olmak için YKS’de kaç net yapmak gerekir? PMYO Polislik için TYT’den kaç puan almak gerekli?

ÖSYM takvimine göre üç oturumlu Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) bu yıl 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde düzenlenecek. TYT, AYT ve YDT sınav sonuçları Temmuz ayında açıklanacak olup ardından tercih süreci başlayacak. Polis olmak isteyen adaylar, üniversite sınavının ilk adımı TYT'de ter dökecek. Bu noktada Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) taban puanları ve kontenjanları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. PMYO, bu yıl 3000 polis alımı yapılacağını duyurdu. Peki, Polis olmak için YKS'de kaç net yapmak gerekir? PMYO Polislik için TYT'den kaç puan almak gerekli? İşte, 2024 Polislik taban puanları ve kontenjanları…

Polislik taban puanları ve kontenjanları 2024: Polis olmak için YKS’de kaç net yapmak gerekir? PMYO Polislik için TYT’den kaç puan almak gerekli?

Polislik taban puanları ve kontenjanları 2024 yılı için araştırılıyor. Üniversite sınavı olarak da bilinen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) bu hafta sonu düzenlenecek. TYT, AYT ve YDT oturumlarından oluşan YKS sonuçları Temmuz ayında açıklanacak. Sonuçların ardından üniversite tercih süreci başlayacak. Polis olmak isteyen adaylar ise şimdiden ''Polis olmak için YKS'de kaç net yapmak gerekir?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması gündemde. Peki, PMYO Polislik için TYT'den kaç puan almak gerekli? İşte, detaylar…

Polislik taban puanları ve kontenjanları 2024: Polis olmak için YKS’de kaç net yapmak gerekir? PMYO Polislik için TYT’den kaç puan almak gerekli?

POLİS OLMAK İÇİN TYT'DEN EN AZ KAÇ ALMAK GEREKİR?

Bildiğiniz gibi PMYO Lise Mezunu Polis alımı YKS-TYT puanı üzerinden yapılmaktadır.

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (2024 YKS) TYT oturumundan en az 250 ve üstü ham puan alanlar başvuru yapabilmektedir. Taban puanları sınav başvurusu yapabilmek için en önemli kriterdir.

Şehit- görev malülü olanların eş-çocukları ve Emniyet Teşkilatı çalışan ve emeklileri eş-çocukları 200 ham puandan değerlendirilmektedir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Polislik taban puanları ve kontenjanları 2024: Polis olmak için YKS’de kaç net yapmak gerekir? PMYO Polislik için TYT’den kaç puan almak gerekli?

PMYO BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

PMYO kapsamında polis alımına başvuru için adaylardan bazı şartlar aranacak. Bu kapsamda genel olarak;

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

- Lise ve dengi okul mezunu olmak,

- TYT'den en az 250 ham puan almış olmak,

Polislik taban puanları ve kontenjanları 2024: Polis olmak için YKS’de kaç net yapmak gerekir? PMYO Polislik için TYT’den kaç puan almak gerekli?

- 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın ekim ayının ilk günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmak

- Kadınlar için 162 cm. erkekler için 167 cm. den kısa boylu olmamak, beden kitle indeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak.

Polislik taban puanları ve kontenjanları 2024: Polis olmak için YKS’de kaç net yapmak gerekir? PMYO Polislik için TYT’den kaç puan almak gerekli?

KOMİSER YARDIMCISI ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

- Türk vatandaşı olmak,

- Lise ve dengi okullardan mezun olmak,

- Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

SON DAKİKA