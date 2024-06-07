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Polislik taban puanları ve kontenjanları 2024: Polis olmak için YKS’de kaç net yapmak gerekir? PMYO Polislik için TYT’den kaç puan almak gerekli?
Giriş Tarihi: 07.06.2024 11:35
Güncelleme Tarihi: 07.06.2024
11:35
ÖSYM takvimine göre üç oturumlu Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) bu yıl 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde düzenlenecek. TYT, AYT ve YDT sınav sonuçları Temmuz ayında açıklanacak olup ardından tercih süreci başlayacak. Polis olmak isteyen adaylar, üniversite sınavının ilk adımı TYT'de ter dökecek. Bu noktada Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) taban puanları ve kontenjanları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. PMYO, bu yıl 3000 polis alımı yapılacağını duyurdu. Peki, Polis olmak için YKS'de kaç net yapmak gerekir? PMYO Polislik için TYT'den kaç puan almak gerekli? İşte, 2024 Polislik taban puanları ve kontenjanları…