Polonya nerede, nüfusu kaç, NATO ülkesi mi? Polonya’nın haritadaki konumu - nüfüsu - tarihi

Polonya'nın Przewodow köyüne füze düştü. Kaynağı bilinmeyen füzenin düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybederken ABD'den yapılan açıklamada ise, "Rus yapımı füze Ukrayna tarafından gönderildi" denildi. Bu gelişmelerin ardından "Polonya nerede, nüfusu kaç, NATO ülkesi mi?" soruları yanıt aramaya başladı. Yüzölçümüyle Avrupa'nın dokuzuncu, dünyanın altmış dokuzuncu büyük ülkenin savaş hazırlığına geçtiği iddia ediliyor. Peki, Polonya nerede, nüfusu kaç, NATO ülkesi mi? İşte merak edilen tüm bu detaylar.