Polonya nerede, nüfusu kaç, NATO ülkesi mi? Polonya’nın haritadaki konumu - nüfüsu - tarihi

Polonya hangi kıtada?

Konum olarak Slovakya, Ukrayna, Belarus, Çekya ve Almanya ülkelerine kara sınırı olan Polonya, Avrupa kıtasında yer alan bir ülkedir. Baltık Denizi'ne kıyısı olan ülkenin doğu sınırı ise Bug nehri üzerindedir.

Polonya dünya'nın hangi bölgesinde?

Polonya, Avrupa kıtasında 64 Avrupa ülkesinden biridir. 312.679 km² yüz ölçümüne sahip olan Polonya Avrupa ülkeleri arasında en büyük dokuzuncu ülkedir.