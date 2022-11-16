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Haberler Yaşam Polonya nerede, nüfusu kaç, NATO ülkesi mi? Polonya'nın haritadaki konumu - nüfüsu - tarihi
Giriş Tarihi: 16.11.2022 09:24 Güncelleme Tarihi: 16.11.2022 09:26

Polonya nerede, nüfusu kaç, NATO ülkesi mi? Polonya'nın haritadaki konumu - nüfüsu - tarihi

Polonya'nın Przewodow köyüne füze düştü. Kaynağı bilinmeyen füzenin düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybederken ABD'den yapılan açıklamada ise, "Rus yapımı füze Ukrayna tarafından gönderildi" denildi. Bu gelişmelerin ardından "Polonya nerede, nüfusu kaç, NATO ülkesi mi?" soruları yanıt aramaya başladı. Yüzölçümüyle Avrupa'nın dokuzuncu, dünyanın altmış dokuzuncu büyük ülkenin savaş hazırlığına geçtiği iddia ediliyor. Peki, Polonya nerede, nüfusu kaç, NATO ülkesi mi? İşte merak edilen tüm bu detaylar.

Polonya nerede, nüfusu kaç, NATO ülkesi mi? Polonya’nın haritadaki konumu - nüfüsu - tarihi

Polonya'ya düşen füze sonucunda iki kişi hayatını kaybederken, ülkenin başbakanı Mateusz Morawiecki, "Askeri birliklerin savaşa hazır olma durumunun artırılmasına karar verildi" dedi. Bu gelişmeler dünya gündemine otururken "Polonya nerede, nüfusu kaç, NATO ülkesi mi?" soruları da yanıt aramaya başladı. İşte Polonya'nın nüfusu ve tüm detaylar.

Polonya nerede, nüfusu kaç, NATO ülkesi mi? Polonya’nın haritadaki konumu - nüfüsu - tarihi

Polonya'nın haritadaki konumu - nüfüsu - tarihi

Polonya, resmî adıyla Polonya Cumhuriyeti, Orta Avrupa'da bulunan bir ülke. Komşuları, batıda Almanya, güneybatıda Çek Cumhuriyeti, güneyde Slovakya, kuzeydoğuda Rusya ve Litvanya, doğuda Belarus, güneydoğuda Ukrayna ve kuzeyde Baltık Denizi'dir

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Polonya nerede, nüfusu kaç, NATO ülkesi mi? Polonya’nın haritadaki konumu - nüfüsu - tarihi

Ülke 312.696 km²'lik yüzölçümüyle Avrupa'nın dokuzuncu, dünyanın altmış dokuzuncu büyük ülkesidir. Yaklaşık 38,4 milyonluk nüfusuyla dünya sıralamasında en kalabalık 36. ülkedir.

Polonya nerede, nüfusu kaç, NATO ülkesi mi? Polonya’nın haritadaki konumu - nüfüsu - tarihi

Polonya hangi kıtada?

Konum olarak Slovakya, Ukrayna, Belarus, Çekya ve Almanya ülkelerine kara sınırı olan Polonya, Avrupa kıtasında yer alan bir ülkedir. Baltık Denizi'ne kıyısı olan ülkenin doğu sınırı ise Bug nehri üzerindedir.

Polonya dünya'nın hangi bölgesinde?

Polonya, Avrupa kıtasında 64 Avrupa ülkesinden biridir. 312.679 km² yüz ölçümüne sahip olan Polonya Avrupa ülkeleri arasında en büyük dokuzuncu ülkedir.

Polonya nerede, nüfusu kaç, NATO ülkesi mi? Polonya’nın haritadaki konumu - nüfüsu - tarihi

Polonya hangi kıtalar üzerinde yer almaktadır?

Polonya Avrupa kıtası üzerinde yer alan bir ülkedir. Orta Avrupa'da bulunan Polonya'nın nüfusu ise ortalama 50 milyon kadardır.

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