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Giriş Tarihi: 21.10.2022 21:20 Güncelleme Tarihi: 21.10.2022 21:23

POMEM başvuru tarihleri için gözler PA ve EGM'de! 29. Dönem POMEM başvuruları ne zaman yapılacak, şartları nelerdir?

POMEM başvuru tarihleri için gözler Polis Akademisi tarafından gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Geçtiğimiz yıl Aralık ayında alınan başvurularla beraber 6 bin 400 lisans, Bin 600 önlisans olmak üzere toplam 8 bin öğrenci alımı gerçekleşmişti. Bu noktada ise "29. Dönem POMEM başvuruları ne zaman yapılacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden adaylara duyurulacak olan tarihler merakla bekleniyor. Peki, 29. Dönem POMEM başvuruları ne zaman yapılacak? İşte son durum ve detaylar.

POMEM başvuru tarihleri için gözler PA ve EGM’de! 29. Dönem POMEM başvuruları ne zaman yapılacak, şartları nelerdir?

29. POMEM başvuru tarihleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da Polis Akademisi tarafından açıklanacak. Ekim ayıyla beraber "29. Dönem POMEM başvuruları ne zaman yapılacak?" soruları da yanıt aramaya başladı. Bu noktada adayların gözü EGM ve PA resmi sitelerinde yer alacak o duyuruya çevrildi. 29. Dönem POMEM ilanının Aralık ayında açıklanması ve ardından yeni dönem alımlarına ait başvuru tarihlerinin netleşmesi bekleniyor...

POMEM başvuru tarihleri için gözler PA ve EGM’de! 29. Dönem POMEM başvuruları ne zaman yapılacak, şartları nelerdir?

29. DÖNEM POMEM BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

POMEM alımlarının son aşaması olan mülakat sonuçları ise 9 Haziran 2022 tarihinde ilan edilmişti. 29. Dönem POMEM ilanının da yıl sonunda açıklanması ve ardından yeni dönem alımlarına ait başvuru tarihlerinin netleşmesi bekleniyor.

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POMEM başvuru tarihleri için gözler PA ve EGM’de! 29. Dönem POMEM başvuruları ne zaman yapılacak, şartları nelerdir?

BAŞVURU ŞARTLARI BELLİ OLDU MU?

POMEM başvuru şartları, 29. Dönem başvuru kılavuzunun yayınlanması ile belli olacak. Ancak bir önceki dönem başvuru şartları şöyleydi;

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Lisans, önlisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2020 veya 2021 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2020 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

ç) Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8'inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80'ini almış olmak, (Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2020 veya 2021 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), önlisans mezunları için 2021 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (52,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

POMEM başvuru tarihleri için gözler PA ve EGM’de! 29. Dönem POMEM başvuruları ne zaman yapılacak, şartları nelerdir?

Lisans mezunu olan adaylar önlisans üzerinden başvuruda bulunamazlar. Bu şekilde başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1992 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),

e) Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm'den kısa boylu olmamak, BMİ (beden kitle endeksi), 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

f) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

g) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,

ğ) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

POMEM başvuru tarihleri için gözler PA ve EGM’de! 29. Dönem POMEM başvuruları ne zaman yapılacak, şartları nelerdir?

2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

h) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

ı) Geçici kayıt tarihi itibarıyla herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,

i) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

j) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

k) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

l) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

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