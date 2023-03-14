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Giriş Tarihi: 14.03.2023 16:04 Güncelleme Tarihi: 14.03.2023 16:04

POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 29. Dönem POMEM sonuçları e devlet ile sorgula

Ocak ayında mülakatları tamamlanan 29. Dönem POMEM sonuçları için geri sayım başladı. Mülakatlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Sözlü sınav olarak da bilinen mülakatlarda adaylara herhangi bir konuyla ilgili kart çektirilir ve düşünmesi için zaman tanınır. EGM ve PA duyurularını yakından takip edenler için POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 29. Dönem POMEM sonuçları e devlet ile sorgulama ekranı ve tüm detaylar…

POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 29. Dönem POMEM sonuçları e devlet ile sorgula

Ocak ayında mülakatları tamamlanan 29. Dönem POMEM sonuçları için geri sayım başladı. Mülakatlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Sözlü sınav olarak da bilinen mülakatlarda adaylara herhangi bir konuyla ilgili kart çektirilir ve düşünmesi için zaman tanınır. EGM ve PA duyurularını yakından takip edenler için POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 29. Dönem POMEM sonuçları e devlet ile sorgulama ekranı ve tüm detaylar…

POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 29. Dönem POMEM sonuçları e devlet ile sorgula

29. DÖNEM POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

29. dönem POMEM mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. POMEM sözlü sınav sonuçlarının Mayıs-Haziran aylarında açıklanması öngörülüyor.

Ancak Polis Akademisi Başkanlığı'ndan konu hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. Tarih belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.

Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların Polis Memuru olarak atamaları yapılacaktır.

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POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 29. Dönem POMEM sonuçları e devlet ile sorgula

POMEM MÜLAKAT PUANI KAÇ OLMALI?

Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının %25'i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %25'i ve mülakat sınavı puanının %50'sinin toplamıdır.

Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS'den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir. Adayın mülakatlarda başarılı olması için yüz puan üzerinden en az 70 alması gerekmektedir.

POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 29. Dönem POMEM sonuçları e devlet ile sorgula

POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

POMEM sonuçları Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacak. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecek. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.

Sınav sonuçları açıklandığı zaman Polis Akademisi Başkanlığı'nın aşağıda yer alan duyurular ekranından mülakat sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

POMEM SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 29. Dönem POMEM sonuçları e devlet ile sorgula

FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI

Ön sağlık kontrolü komisyonu tarafından "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur" kararı verilenler, fiziki yeterlilik sınavına alınırlar. Fiziki yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçme işlemini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar.

Fiziki yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır.

Başarılı olmak için yüz tam puan üzerinden en az altmış puan almak zorunludur. Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar mülakat sınavına tabi tutulurlar.

MÜLAKAT SINAVI

Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar.

Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın;

a) Konu hakkında bilgi düzeyi,

b) Kendisinden istenileni kavrama,

c) Özgüveni,

ç) İfade etme yeteneği,

d) Beden dilini kullanma becerisi,

olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.

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