PORTEKİZ 3-1 TÜRKİYE (MAÇ SONUCU) | Portekiz - Türkiye maçı geniş özet - maç özeti

Dünya Kupası elemeleri play off turu maçları kapsamında Portekiz'le karşılaşan milli takımımız 3-1'lik skorla sahadan mağlup olarak ayrılarak 2022 Dünya Kupası'na veda etti. Mücadelenin ardından milli maç özeti detaylarını öğrenmek isteyen futbolseverler yoğun şekilde "Portekiz - Türkiye maçı geniş özet - maç özeti" şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor.

SON DAKİKA | PORTEKİZ - TÜRKİYE MAÇI GENİŞ ÖZET - MAÇ ÖZETİ

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