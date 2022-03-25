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Haberler Yaşam PORTEKİZ 3-1 TÜRKİYE (MAÇ SONUCU) | Portekiz - Türkiye maçı geniş özet - maç özeti
Giriş Tarihi: 25.03.2022 01:29 Güncelleme Tarihi: 25.03.2022 01:29

PORTEKİZ 3-1 TÜRKİYE (MAÇ SONUCU) | Portekiz - Türkiye maçı geniş özet - maç özeti

2022 Dünya Kupası Play off turu yarı final maçında Ayyıldızlı millilerimiz Portekiz ile karşılaştı. Ayyıldızlı millilerimizin pek çok gol pozisyonuna girmesine rağmen ilk yarıdan 2-0 mağlup olarak ayrıldı. Mücadelenin 2. yarısında kırmızı beyazlı temsilcilerimiz Burak Yılmaz'la ilk golünü kaydederken kazanılan penaltıyı değerlendirememeleri sonrasında uzatmalarda yenilen 3. golle birlikte 3-1'lik mağlubiyet alarak 2022 Dünya Kupası'na veda eden taraf oldu. Milli maç özet detayları öğrenilmek istenerek "Portekiz - Türkiye maçı geniş özet - maç özeti" şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor. İşte Portekiz - Türkiye maçı geniş özet - maç özeti ve tüm detaylar.

PORTEKİZ 3-1 TÜRKİYE MAÇ SONUCU | Portekiz - Türkiye maçı geniş özet - maç özeti

Dünya Kupası elemeleri play off turu maçları kapsamında Portekiz'le karşılaşan milli takımımız 3-1'lik skorla sahadan mağlup olarak ayrılarak 2022 Dünya Kupası'na veda etti. Mücadelenin ardından milli maç özeti detaylarını öğrenmek isteyen futbolseverler yoğun şekilde "Portekiz - Türkiye maçı geniş özet - maç özeti" şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor.

SON DAKİKA | PORTEKİZ - TÜRKİYE MAÇI GENİŞ ÖZET - MAÇ ÖZETİ

Portekiz - Türkiye maçı geniş özet - maç özeti bilgileri ve tüm detaylar şöyle;

PORTEKİZ 3-1 TÜRKİYE MAÇ SONUCU | Portekiz - Türkiye maçı geniş özet - maç özeti

MAÇTAN DAKİKALAR

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Türkiye'nin Portekiz ile deplasmanda oynadığı karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğüyle tamamladı.

11. dakikada Portekiz golü yaklaştı. Bruno Fernandes'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Jota altı pas içinde kayarak topa ayak koydu, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

15. dakikada Portekiz öne geçti. Bernardo Silva'nın ceza sahası dışından şutunda yan direğe çarpan top, boşta kaldı. Otavio altı pas önünde buluştuğu meşin yuvarlağı, sağ çaprazdan çektiği şutla ağlara gönderdi: 1-0.

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PORTEKİZ 3-1 TÜRKİYE MAÇ SONUCU | Portekiz - Türkiye maçı geniş özet - maç özeti

21. dakikada Portekiz savunmasında Danilo'nun hatalı pasını kapan Cengiz, ceza yayı önünden şutunu attı. Top kaleci Diogo Costa'da kaldı.

22. dakikada milli takım beraberlik golüne yaklaştı. Cengiz'in pasıyla Portekiz ceza sahasında topla buluşan Kerem, son çizgide topu kontrol etti. Arka direğe yaptığı ortada Berkan kafayı vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

PORTEKİZ 3-1 TÜRKİYE MAÇ SONUCU | Portekiz - Türkiye maçı geniş özet - maç özeti

27. dakikada ay-yıldızlı ekip etkili geldi. Sağ kanattan Cengiz'in yerden ceza sahasına gönderdiği top savunmadan sekti, ceza sahası dışında topu kapan Orkun, çalımla ceza sahasına girdi. Orkun'un yerden şutunu kaleci Diogo Costa soluna uzanıp köşeden kornere çeldi.

42. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye yükseltti. Otavio'nun ceza sahasına yaptığı ortaya altı pas önünde kafayı vuran Jota, meşin yuvarlağı yakın köşeden ağlara yolladı: 2-0.

Müsabakanın ilk yarısı Portekiz'in 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

PORTEKİZ 3-1 TÜRKİYE MAÇ SONUCU | Portekiz - Türkiye maçı geniş özet - maç özeti

İKİNCİ YARI

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Türkiye deplasmanda Portekiz'e 3-1 mağlup oldu.

Ay-yıldızlı ekip 2022 Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetti.

48. dakikada Portekiz'in gelişen atağında Jota, Bernardo Silva'ya pasını verdi. Ceza yayı önünde topu kontrol eden Bernardo Silva'nın şutunu kaleci Uğurcan sağına uzandı ve çeldi. Boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.

56. dakikada kaleci Diogo Costa'nın uzun pasında savunmanın arkasına hareketlenen Jota, ceza sahası dışına çıkan Uğurcan'dan önce topa sahip oldu ve direkt kaleyi düşündü. Ancak meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

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