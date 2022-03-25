PORTEKİZ 3-1 TÜRKİYE (MAÇ SONUCU) | Portekiz - Türkiye maçı geniş özet - maç özeti

2022 Dünya Kupası Play off turu yarı final maçında Ayyıldızlı millilerimiz Portekiz ile karşılaştı. Ayyıldızlı millilerimizin pek çok gol pozisyonuna girmesine rağmen ilk yarıdan 2-0 mağlup olarak ayrıldı. Mücadelenin 2. yarısında kırmızı beyazlı temsilcilerimiz Burak Yılmaz'la ilk golünü kaydederken kazanılan penaltıyı değerlendirememeleri sonrasında uzatmalarda yenilen 3. golle birlikte 3-1'lik mağlubiyet alarak 2022 Dünya Kupası'na veda eden taraf oldu. Milli maç özet detayları öğrenilmek istenerek "Portekiz - Türkiye maçı geniş özet - maç özeti" şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor. İşte Portekiz - Türkiye maçı geniş özet - maç özeti ve tüm detaylar.