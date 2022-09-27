Betonarme ve prefabrik ev yardımı başvuru şartları ve tarihleri 2022: Prefabrik ev yapım-onarım yardımı ne kadar, kaç TL?

Betonarme ve prefabrik ev yapım yardımı 2022 yardım programları arasında yerini almaya devam ediyor. Kabine toplantısı kararları ile araştırılan yardımla ilgili olarak prefabrik ev yardımı başvuru şartları ve tarihleri gündemdeki yerini aldı. Betonarme ve prefabrik ev yapım yardımı ne kadar, kaç TL, nasıl alınır ve nereden başvurulur soruları yanıt aramaya başladı. Peki, prefabrik ev yardımı başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte, şartları ve detaylar…