Betonarme ve prefabrik ev yardımı başvuru şartları ve tarihleri 2022: Prefabrik ev yapım-onarım yardımı ne kadar, kaç TL?

Haftanın ilk günü gerçekleştirilen Kabine Toplantısı ardından Başkan Erdoğan kameralar karşısındaydı. Sosyal konut projesi yanı sıra farklı yollardan ev sahibi olmak ya da evini yenilemek isteyenlere yönelik sağlanan yardım programı yeniden hatırlatıldı. Betonarme ve prefabrik ev yapım yardımı miktarı açıklandı. Hemen ardından gündeme gelen prefabrik ev yardımı şartları ve başvuru tarihleri araştırılıyor. Peki, betonarme ve prefabrik ev yardımı nasıl alınır, ne kadar, kaç TL, başvurusu nasıl yapılır? İşte, prefabrik ev yardımı başvurusu hakkında merak edilenler…