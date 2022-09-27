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Haberler Yaşam Betonarme ve prefabrik ev yardımı başvuru şartları ve tarihleri 2022: Prefabrik ev yapım-onarım yardımı ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 27.09.2022 10:22 Güncelleme Tarihi: 27.09.2022 10:22

Betonarme ve prefabrik ev yardımı başvuru şartları ve tarihleri 2022: Prefabrik ev yapım-onarım yardımı ne kadar, kaç TL?

Haftanın ilk günü gerçekleştirilen Kabine Toplantısı ardından Başkan Erdoğan kameralar karşısındaydı. Sosyal konut projesi yanı sıra farklı yollardan ev sahibi olmak ya da evini yenilemek isteyenlere yönelik sağlanan yardım programı yeniden hatırlatıldı. Betonarme ve prefabrik ev yapım yardımı miktarı açıklandı. Hemen ardından gündeme gelen prefabrik ev yardımı şartları ve başvuru tarihleri araştırılıyor. Peki, betonarme ve prefabrik ev yardımı nasıl alınır, ne kadar, kaç TL, başvurusu nasıl yapılır? İşte, prefabrik ev yardımı başvurusu hakkında merak edilenler…

Betonarme ve prefabrik ev yardımı başvuru şartları ve tarihleri 2022: Prefabrik ev yapım-onarım yardımı ne kadar, kaç TL?

Betonarme ve prefabrik ev yapım yardımı 2022 yardım programları arasında yerini almaya devam ediyor. Kabine toplantısı kararları ile araştırılan yardımla ilgili olarak prefabrik ev yardımı başvuru şartları ve tarihleri gündemdeki yerini aldı. Betonarme ve prefabrik ev yapım yardımı ne kadar, kaç TL, nasıl alınır ve nereden başvurulur soruları yanıt aramaya başladı. Peki, prefabrik ev yardımı başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte, şartları ve detaylar…

Betonarme ve prefabrik ev yardımı başvuru şartları ve tarihleri 2022: Prefabrik ev yapım-onarım yardımı ne kadar, kaç TL?

YARDIM PROGRAMLARI BÜTÇESİ İKİYE KATLANDI!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklaması şöyle:

"Yardım programları, 2022'de ayırdığmıız bütçeyi 6 milyar liradan 11,5 milyar liraya çıkarmıştık. Bu çerçevede prefabrik ev yapımı yardımını 150 bin liraya, betonarme ev yapım yardımını 200 bin liraya, ev onarım yardımını 75 bin liraya, öksüz yetim yardımını 600 liraya, eşi vefat eden kadınlara yapılan yardımı 1000 liraya, çoklu doğum yapan muhtaç aile desteğini 400 liraya, şartlı sağlık yardımını 100 liraya yükselttik."

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Betonarme ve prefabrik ev yardımı başvuru şartları ve tarihleri 2022: Prefabrik ev yapım-onarım yardımı ne kadar, kaç TL?

PREFABRİK VE BETONARME EV YAPIM YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Söz konusu yardımdan faydalanamak isteyenlerden; Hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3'ünden az (2022 yılı için 1.833,45-TL) olmakla birlikte yaşlılık, engellilik, tek ebeveynli aile, dul olma gibi özel şartlardan herhangi birine haiz olma, aynı zamanda onarımı yapılacak evin ya da ev yapımlarında arsanın tam hisseli tapusuna haiz olma şartları aranıyor.

Betonarme ve prefabrik ev yardımı başvuru şartları ve tarihleri 2022: Prefabrik ev yapım-onarım yardımı ne kadar, kaç TL?

PREFABRİK EV YAPIM YARDIMI NE KADAR, KAÇ TL?

2022 yılında ev onarımlarında 75 bin TL, prefabrik ev yapımlarında 150 bin TL, betonarme ev yapımlarında 200 bin TL'ye kadar destek veriliyor.

Betonarme ve prefabrik ev yardımı başvuru şartları ve tarihleri 2022: Prefabrik ev yapım-onarım yardımı ne kadar, kaç TL?

PREFABRİK EV YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Konuyla ilgili başvurular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları bünyesinde gerçekleştiriliyor.

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