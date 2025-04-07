Prens 3. sezon için geri sayım başladı! Blu TV Prens yeni sezon ne zaman, hangi tarihte yayınlanacak?

PRENS 3. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Hem başrol hem dizinin senaristi olan Giray Altınok, Prens'in 3. sezon bölümlerinin Nisan 2025 itibarıyla yayınlanacağını açıkladı. Dizinin yeni bölümleri ile ilgili açıklamanın ilerleyen günlerde yapılması bekleniyor.