Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Prens 3. sezon için geri sayım başladı! Blu TV Prens yeni sezon ne zaman, hangi tarihte yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 07.04.2025 09:14 Güncelleme Tarihi: 07.04.2025 09:14

Prens 3. sezon için geri sayım başladı! Blu TV Prens yeni sezon ne zaman, hangi tarihte yayınlanacak?

Ekranların sevilen dizilerinden Prens, uzun bir aradan sonra üçüncü sezonuyla yeniden izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Yayınlanan tanıtımlar, yeni sezona dair heyecan verici ipuçları sunarken, dizinin takipçileri yeni bölümler için gün sayıyor. Başrollerinde Giray Altınok, Ceyda Düvenci ve Aslı Tandoğan'ın yer aldığı diziyle ilgili merak edilen tüm detaylar hem başrol hem dizinin senaristi olan Giray Altınok'un açıklamlarıyla yanıt buldu. Peki, Prens 3. sezon ne zaman başlıyor?

Prens 3. sezon için geri sayım başladı! Blu TV Prens yeni sezon ne zaman, hangi tarihte yayınlanacak?

Üçüncü sezonuyla ekranlara geri dönmeye hazırlanan Prens dizisi, kaldığı yerden hikayesine devam edecek. Yayınlanan ilk sahne, izleyicilerin ilgisini çekerken, yeni sezonun başlangıç tarihi şimdiden gündeme geldi. Peki, Prens'in yeni sezonu ne zaman, hangi tarihte yayınlanacak? İşte merakla beklenen detaylar...

Prens 3. sezon için geri sayım başladı! Blu TV Prens yeni sezon ne zaman, hangi tarihte yayınlanacak?

ÇEKİMLER TAMAMLANDI!

Blu TV'nin sevilen dizisi Prens'in okuma provaları 27 Aralık 2024 tarihinde başlamıştı. Dizinin yeni sezonu için çekimler ise 28 Aralık itibarıyla başlamış ve geçtiğimiz günlerde tamamlanmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Prens 3. sezon için geri sayım başladı! Blu TV Prens yeni sezon ne zaman, hangi tarihte yayınlanacak?

PRENS 3. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Hem başrol hem dizinin senaristi olan Giray Altınok, Prens'in 3. sezon bölümlerinin Nisan 2025 itibarıyla yayınlanacağını açıkladı. Dizinin yeni bölümleri ile ilgili açıklamanın ilerleyen günlerde yapılması bekleniyor.

Prens 3. sezon için geri sayım başladı! Blu TV Prens yeni sezon ne zaman, hangi tarihte yayınlanacak?

PRENS YENİ SEZONDA NELER YAŞANACAK?

Prens 3. sezon ise Venedik'te geçecek ve Prens'in Roma Güzel Sanatlar Fakültesi'ne geri dönüşüne ev sahipliği yapacak. Yeni sezonda hikâyeye Osmanlılar da dahil olacak. Bununla birlikte Bongomya'da kadınların hüküm süreceği bir çağ başlayacak.

Prens 3. sezon için geri sayım başladı! Blu TV Prens yeni sezon ne zaman, hangi tarihte yayınlanacak?

PRENS DİZİSİ OYUNCULARI
Giray Altınok
Ceyda Düvenci
Aslı Tandoğan
Serdar Orçin
Çağdaş Onur Öztürk
Kerem Özdoğan
Derya Pınar Ak
Bahadır Vatanoğlu
Onur Özaydın
Çağlar Ertuğrul