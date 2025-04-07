Haberler
Yaşam
Prens 3. sezon için geri sayım başladı! Blu TV Prens yeni sezon ne zaman, hangi tarihte yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 07.04.2025 09:14
Güncelleme Tarihi: 07.04.2025
09:14
Prens 3. sezon için geri sayım başladı! Blu TV Prens yeni sezon ne zaman, hangi tarihte yayınlanacak?
Ekranların sevilen dizilerinden Prens, uzun bir aradan sonra üçüncü sezonuyla yeniden izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Yayınlanan tanıtımlar, yeni sezona dair heyecan verici ipuçları sunarken, dizinin takipçileri yeni bölümler için gün sayıyor. Başrollerinde Giray Altınok, Ceyda Düvenci ve Aslı Tandoğan'ın yer aldığı diziyle ilgili merak edilen tüm detaylar hem başrol hem dizinin senaristi olan Giray Altınok'un açıklamlarıyla yanıt buldu. Peki, Prens 3. sezon ne zaman başlıyor?