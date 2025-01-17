PRENS 3. SEZON YAYIN TARİHİ: Yeni sezon için geri sayım başladı! Prens 3. sezon ne zaman, hangi tarihte yayınlanacak?

YENİ SEZON İÇİN O TARİH İŞARET EDİLDİ!

Giray Altınok, sevilen dizi Prensin 3. sezonunun Nisan 2025'te BluTV'de izleyiciyle buluşacağını duyurdu. Bir televizyon programında açıklamalarda bulunan Altınok, dizinin çekimlerinin yakında başlayacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Sete 2-3 hafta içinde çıkıyoruz. 3. sezon bölümleri Nisan başı ya da ortası gibi yayınlanacak. Senaryoda tamamlanması gereken yalnızca iki bölüm kaldı."

Altınok, çekimlerin Şubat ayı sonunda bitmesini öngördüğünü ve yeni sezonun bahar aylarında prömiyer yapacağını söyledi. Ayrıca, kurgu sürecinin kısa süreceğini, bunun da çekimlerin stüdyo ortamında yapılmasından kaynaklandığını ifade etti.