Haberler
Yaşam
PRENS 3. SEZON YAYIN TARİHİ: Yeni sezon için geri sayım başladı! Prens 3. sezon ne zaman, hangi tarihte yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 17.01.2025 16:27
Güncelleme Tarihi: 17.01.2025
16:27
PRENS 3. SEZON YAYIN TARİHİ: Yeni sezon için geri sayım başladı! Prens 3. sezon ne zaman, hangi tarihte yayınlanacak?
Blu TV'nin sevilen yapımı Prens, üçüncü sezonuyla izleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor. Senaristliğini Giray Altınok ve Kerem Özdoğan'ın üstlendiği dizinin merakla beklenen yeni sezon tanıtımı kısa süre önce yayınlandı. Bongomya Krallığı'ndaki taht mücadelesini mizahi ve özgün bir üslupla işleyen dizinin kadrosuna, bu sezon birbirinden başarılı yeni isimler katıldı. Ayrıca, hikâyeye Osmanlı Devleti'nin de dahil olacağı duyurularak, hayranlarda büyük bir merak uyandırdı. Peki, Prens 3. sezon ne zaman başlayacak?