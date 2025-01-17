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Giriş Tarihi: 17.01.2025 16:27 Güncelleme Tarihi: 17.01.2025 16:27

PRENS 3. SEZON YAYIN TARİHİ: Yeni sezon için geri sayım başladı! Prens 3. sezon ne zaman, hangi tarihte yayınlanacak?

Blu TV'nin sevilen yapımı Prens, üçüncü sezonuyla izleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor. Senaristliğini Giray Altınok ve Kerem Özdoğan'ın üstlendiği dizinin merakla beklenen yeni sezon tanıtımı kısa süre önce yayınlandı. Bongomya Krallığı'ndaki taht mücadelesini mizahi ve özgün bir üslupla işleyen dizinin kadrosuna, bu sezon birbirinden başarılı yeni isimler katıldı. Ayrıca, hikâyeye Osmanlı Devleti'nin de dahil olacağı duyurularak, hayranlarda büyük bir merak uyandırdı. Peki, Prens 3. sezon ne zaman başlayacak?

PRENS 3. SEZON YAYIN TARİHİ: Yeni sezon için geri sayım başladı! Prens 3. sezon ne zaman, hangi tarihte yayınlanacak?

Ocak 2023'te BluTV'de yayınlanmaya başlayan Prens, kurgusal Bongomya Krallığı'ndaki taht mücadelesini mizahi bir dille ele alarak izleyicilerin beğenisini kazandı. Giray Altınok'un skeçlerinden doğan bu sevilen karakter, kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Nisan 2024'te ikinci sezonuyla heyecanı artıran dizi, şimdi ise merakla beklenen üçüncü sezonuyla gündemde. İşte, Blu TV Prens yeni sezonu ile ilgili ayrıntılar haberin devamında...

PRENS 3. SEZON YAYIN TARİHİ: Yeni sezon için geri sayım başladı! Prens 3. sezon ne zaman, hangi tarihte yayınlanacak?

ÇEKİMLER TAMAMLANIYOR!

BluTV'nin büyük ilgi gören dizisi Prens için heyecan dorukta! 27 Aralık 2024'te gerçekleştirilen okuma provalarının ardından, dizinin çekimleri 28 Aralık itibarıyla resmen başladı. Haber, Giray Altınok'un sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımla izleyicilere duyuruldu.

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PRENS 3. SEZON YAYIN TARİHİ: Yeni sezon için geri sayım başladı! Prens 3. sezon ne zaman, hangi tarihte yayınlanacak?

YENİ SEZON İÇİN O TARİH İŞARET EDİLDİ!

Giray Altınok, sevilen dizi Prensin 3. sezonunun Nisan 2025'te BluTV'de izleyiciyle buluşacağını duyurdu. Bir televizyon programında açıklamalarda bulunan Altınok, dizinin çekimlerinin yakında başlayacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Sete 2-3 hafta içinde çıkıyoruz. 3. sezon bölümleri Nisan başı ya da ortası gibi yayınlanacak. Senaryoda tamamlanması gereken yalnızca iki bölüm kaldı."

Altınok, çekimlerin Şubat ayı sonunda bitmesini öngördüğünü ve yeni sezonun bahar aylarında prömiyer yapacağını söyledi. Ayrıca, kurgu sürecinin kısa süreceğini, bunun da çekimlerin stüdyo ortamında yapılmasından kaynaklandığını ifade etti.

PRENS 3. SEZON YAYIN TARİHİ: Yeni sezon için geri sayım başladı! Prens 3. sezon ne zaman, hangi tarihte yayınlanacak?

YENİ YILDIZLAR KADROYA DAHİL OLUYOR!

Müşvik Guluzade'nin üstlendiği MGX Film imzalı fenomen dizisi Prens'in okuma provasıyla kadrosuna yeni katılacak isimler de belli oldu. Başarılı rolleri ve mütevazi tavırlarıyla tanınan Binnur Kaya "Prens"le el sıkıştı. Kaya, Prens'in 3. sezonunda Venedik Kraliçesi rolüyle seyirci karşısına çıkacak.

PRENS 3. SEZON YAYIN TARİHİ: Yeni sezon için geri sayım başladı! Prens 3. sezon ne zaman, hangi tarihte yayınlanacak?

Diziye ayrıca Burcu Özberk Prens'in kız kardeşine, Yiğit Özşener Macar komutanına, Tansu Biçer "Senatör"e Burak Dakak "Fatih Sultan Mehmet"e, Mustafa Kırantepe "Zağanos Paşa"ya, Orhan Alkaya ise "Akşemseddin"e hayat verecek.

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