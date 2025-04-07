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Haberler Yaşam Proje okulları öğretmen ataması sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler MEB duyurularında!
Giriş Tarihi: 07.04.2025 15:48 Güncelleme Tarihi: 07.04.2025 15:48

Proje okulları öğretmen ataması sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler MEB duyurularında!

Proje okulları öğretmen atamaları için geri sayım heyecanı devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nca müdür, müdür yardımcısı ve öğretmen olarak atanacak adaylar, başvurularını 12-17 Şubat tarihleri arasında elektronik ortamda tamamladı.İlk olarak 3 Nisan 2025 tarihinde açıklanması beklenen sonuçlar, kamu çalışanlarının idari izinli olması nedeniyle ertelendi. Peki, proje okulları öğretmen atama sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Proje okulları öğretmen ataması sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler MEB duyurularında!

Proje okulları öğretmen atamaları için heyecan dorukta. Başvurular 12-17 Şubat tarihleri arasında elektronik ortamda alındı. İlk olarak 3 Nisan 2025'te açıklanması beklenen sonuçlar, kamu çalışanlarının idari izinli olması nedeniyle ertelendi. Peki, sonuçlar ne zaman açıklanacak, nereden ve nasıl sorgulanır? İşte ayrıntılar...

Proje okulları öğretmen ataması sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler MEB duyurularında!

PROJE OKULLARI ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Öğretmen adaylarının merakla beklediği proje okulu atama sonuçları, ilk olarak 3 Nisan 2025'te açıklanacağı duyurulmuştu. Ancak, kamu çalışanlarının idari izne ayrılması nedeniyle bu tarih 8 Nisan 2025'e ertelendi. Eğitim dünyasının gözü şimdi 8 Nisan'da olacak. Bu tarihten itibaren atama sonuçları ilan edilecek ve öğretmen adayları, göreve başlamak için gerekli işlemleri hızla tamamlamaya başlayacaklar.

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Proje okulları öğretmen ataması sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler MEB duyurularında!

SONUÇLAR NEREDEN VE NASIL SORGULANIR?

Atama sonuçları MEB'in resmi internet sitesi (www.meb.gov.tr) üzerinden erişime açılacak. Adaylar, sonuçları e-Devlet üzerinden de kontrol edebilecek. Ayrıca ataması yapılan öğretmenlerin görev yerlerine ilişkin detaylar da MEB tarafından paylaşılacak.

Proje okulları öğretmen ataması sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler MEB duyurularında!

PROJE OKULLARI ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ
Başvuru Dönemi: 12-19 Şubat 2025

Değerlendirme Süreci: Şubat-Mart 2025

Sonuç Açıklama Tarihi: 8 Nisan 2025

Göreve Başlama: Atama takvimine göre MEB tarafından duyurulacak.

Proje okulları öğretmen ataması sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler MEB duyurularında!

PROJE OKULUNA ATANMAK İÇİN ARANAN ŞARTLAR

Proje okullarına atanacak öğretmenlerde aranan şartlar, belirli bir eğitim ve deneyim düzeyini gerektiriyor. İşte, başvuruda bulunmak için yerine getirilmesi gereken temel koşullar:

  • Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (A) ve (B) bentleri kapsamında öğretmen olarak görev yapıyor olması gerekiyor.
  • Atama için başvuracak adayların, adaylık süresi dahil olmak üzere en az dört yıl öğretmenlik yapmış olmaları şart. Bu süre, proje okullarındaki ihtiyaçların karşılanması açısından önemli bir kriter.
  • Zorunlu Çalışma Yükümlülüğü
  • Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen yerler dışındaki proje okullarına atanacak öğretmenlerin, ilgili mevzuat gereği bu yükümlülüğü tamamlamış, ertelemiş veya bu yükümlülükten muaf tutulmuş olmaları gerekmektedir.
  • Öğretmen ihtiyacının karşılanamaması durumunda, dört yıl öğretmenlik yapmış olma koşulu dikkate alınmaksızın, diğer şartlar göz önünde bulundurularak atama yapılabilecektir.
  • Proje okullarına atanacak öğretmenlerin, genellikle proje okulunun bulunduğu ildeki okul/kurumlarda görev yapan öğretmenler arasından seçileceği belirtiliyor. Bu, öğretmenlerin yerel atama yoluyla görevlendirileceği anlamına geliyor.