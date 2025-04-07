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Proje okulları öğretmen ataması sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler MEB duyurularında!
Giriş Tarihi: 07.04.2025 15:48
Güncelleme Tarihi: 07.04.2025
15:48
Proje okulları öğretmen atamaları için geri sayım heyecanı devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nca müdür, müdür yardımcısı ve öğretmen olarak atanacak adaylar, başvurularını 12-17 Şubat tarihleri arasında elektronik ortamda tamamladı.İlk olarak 3 Nisan 2025 tarihinde açıklanması beklenen sonuçlar, kamu çalışanlarının idari izinli olması nedeniyle ertelendi. Peki, proje okulları öğretmen atama sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?