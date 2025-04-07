Proje okulları öğretmen ataması sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler MEB duyurularında!

PROJE OKULLARI ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Öğretmen adaylarının merakla beklediği proje okulu atama sonuçları, ilk olarak 3 Nisan 2025'te açıklanacağı duyurulmuştu. Ancak, kamu çalışanlarının idari izne ayrılması nedeniyle bu tarih 8 Nisan 2025'e ertelendi. Eğitim dünyasının gözü şimdi 8 Nisan'da olacak. Bu tarihten itibaren atama sonuçları ilan edilecek ve öğretmen adayları, göreve başlamak için gerekli işlemleri hızla tamamlamaya başlayacaklar.