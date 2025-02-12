Proje okullarına öğretmen atama kılavuzu ve MEBBİS başvuru ekranı 2025 | MEB proje okullara öğretmen ataması başvurusu nasıl yapılır?

BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

a)Başvuruda bulunanlar, https://mebbis.meb.gov.tr veya https://personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapacaktır.

b) Başvuruda bulunanlar; Elektronik Başvuru Formuna yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı ve benzeri bilgilerini başvuruda bulunmadan önce MEBBİS ePersonel Modülünden kontrol ederek yanlış ya da eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu, İlçe veya İl Millî Eğitim Müdürlüklerinden talep edecektir.

c) Başvuruda bulunanlar; öğretmenlik ya da yöneticilik görevlerinden yalnız biri için başvuru yapabilir. Yöneticiliğe görevlendirilmede ise müdür ve müdür yardımcısı görevlerinden yalnız biri için başvuru yapabilir.

ç) Başvuruda bulunanlar, en fazla 10 eğitim kurumunu tercih edebilecektir.

d)Başvuruda bulunanlar, alanları itibarıyla norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarını tercih edebileceklerdir. Ancak, yer değiştirme işlemleri sonucu eğitim kurumlarında norm kadro açığı oluşabileceğinden alanları itibariyle atanabilecekleri/görevlendirilebilecekleri eğitim kurumlarını da tercih edilebilecektir.