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Proje okullarına öğretmen atama kılavuzu ve MEBBİS başvuru ekranı 2025 | MEB proje okullara öğretmen ataması başvurusu nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 12.02.2025 12:12
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025
12:12
Proje okullarına öğretmen atama kılavuzu ve MEBBİS başvuru ekranı 2025 | MEB proje okullara öğretmen ataması başvurusu nasıl yapılır?
Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), proje okullarına öğretmen atama kılavuzunu yayımladı. Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına Öğretmen Atamaları için başvuru şartları ve tarihleri belli oldu. Bu kılavuza göre, müdür, müdür yardımcısı ve öğretmen olarak atanacak adaylar, belirlenen başvuru şartlarını sağladıkları takdirde elektronik ortam üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecekler. Başvurular, mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinden yapılacak. Peki, MEB proje okullarına öğretmen atamaları ne zaman yapılacak ve başvuru şartları neler? İşte MEB proje okulu öğretmen ataması başvuru kılavuzu ve MEBBİS başvuru ekranı.