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Haberler Yaşam Proje okullarına öğretmen atama kılavuzu ve MEBBİS başvuru ekranı 2025 | MEB proje okullara öğretmen ataması başvurusu nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 12.02.2025 12:12 Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 12:12

Proje okullarına öğretmen atama kılavuzu ve MEBBİS başvuru ekranı 2025 | MEB proje okullara öğretmen ataması başvurusu nasıl yapılır?

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), proje okullarına öğretmen atama kılavuzunu yayımladı. Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına Öğretmen Atamaları için başvuru şartları ve tarihleri belli oldu. Bu kılavuza göre, müdür, müdür yardımcısı ve öğretmen olarak atanacak adaylar, belirlenen başvuru şartlarını sağladıkları takdirde elektronik ortam üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecekler. Başvurular, mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinden yapılacak. Peki, MEB proje okullarına öğretmen atamaları ne zaman yapılacak ve başvuru şartları neler? İşte MEB proje okulu öğretmen ataması başvuru kılavuzu ve MEBBİS başvuru ekranı.

Proje okullarına öğretmen atama kılavuzu ve MEBBİS başvuru ekranı 2025 | MEB proje okullara öğretmen ataması başvurusu nasıl yapılır?

MEB, proje okullarına öğretmen atama kılavuzunu yayımladı. Kılavuza göre, başvurular 12 - 17 Şubat tarihleri arasında MEBBİS ve personel.meb.gov.tr internet adreslerinden alınacak. Başvuru için belirli şartlar yer alacak ve adaylar, MEB başvuru kılavuzuna göre başvurularını tamamlayacaklar. Konu ile ilgili proje okullarına müracaat etmek isteyen müdür, müdür yardımcısı ve öğretmenler aramalarını hızlandırdı. Peki; Proje okulları atama başvurusu nasıl yapılır ve nereden yapılır, şartları neler? İşte detaylar...İşte, MEB proje okulları öğretmen atama kılavuzu ve başvuru tarihleri.

Proje okullarına öğretmen atama kılavuzu ve MEBBİS başvuru ekranı 2025 | MEB proje okullara öğretmen ataması başvurusu nasıl yapılır?

PROJE OKULLARINA ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Millî Eğitim Bakanlığınca özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına öğretmen atamasına ilişkin başvuru şartlarının yer aldığı kılavuz yayımlandı. Başvurular 12 - 17 Şubat 2025 tarihleri arasında elektronik ortamda yapılacak.

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Proje okullarına öğretmen atama kılavuzu ve MEBBİS başvuru ekranı 2025 | MEB proje okullara öğretmen ataması başvurusu nasıl yapılır?

BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

a)Başvuruda bulunanlar, https://mebbis.meb.gov.tr veya https://personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapacaktır.

b) Başvuruda bulunanlar; Elektronik Başvuru Formuna yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı ve benzeri bilgilerini başvuruda bulunmadan önce MEBBİS ePersonel Modülünden kontrol ederek yanlış ya da eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu, İlçe veya İl Millî Eğitim Müdürlüklerinden talep edecektir.

c) Başvuruda bulunanlar; öğretmenlik ya da yöneticilik görevlerinden yalnız biri için başvuru yapabilir. Yöneticiliğe görevlendirilmede ise müdür ve müdür yardımcısı görevlerinden yalnız biri için başvuru yapabilir.

ç) Başvuruda bulunanlar, en fazla 10 eğitim kurumunu tercih edebilecektir.

d)Başvuruda bulunanlar, alanları itibarıyla norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarını tercih edebileceklerdir. Ancak, yer değiştirme işlemleri sonucu eğitim kurumlarında norm kadro açığı oluşabileceğinden alanları itibariyle atanabilecekleri/görevlendirilebilecekleri eğitim kurumlarını da tercih edilebilecektir.

Proje okullarına öğretmen atama kılavuzu ve MEBBİS başvuru ekranı 2025 | MEB proje okullara öğretmen ataması başvurusu nasıl yapılır?

e) Başvuruda bulunanlar, başvuru süresi içinde kadrosunun bulunduğu il millî eğitim müdürlüğüne dilekçe vermek suretiyle başvurusundan vazgeçebilecektir. Bu durumda başvuruları elektronik ortamda da iptal edilecektir.

f) Başvurular il millî eğitim müdürlüklerince onaylanacaktır.

g) Başvuru şartlarını taşıyan adayların başvurusu tercihlerine açılacak eğitim kurumları, öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülük durumları dikkate alınarak belirlenecektir. Buna göre; zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen yerler dışındaki eğitim kurumlarına atanacaklar, Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'ne göre 30.09.2025 tarihi itibarıyla zorunlu çalışma yükümlülüğü tamamlanmış, zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulmuş ya da zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenmiş olmaları gereklidir.

ğ) Bilişim Teknolojileri alan öğretmenlerinden; "Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği", "Matematik-Bilgisayar Bölümü", "İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri", "Bilgisayar Teknolojisi Bölümü/Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü", "Bilgi Teknolojileri" ve "Yönetim Bilişim Sistemleri" mezun olanlar, meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarını tercih edemeyeceklerdir.

h) Spor liselerinin Beden Eğitimi alan öğretmenleri ile güzel sanatlar liselerinin Görsel Sanatlar ve Müzik alan öğretmenleri aynı tür eğitim kurumlarını tercih edebilecekleri gibi diğer proje okullarını da tercih edebilecektir.

Proje okullarına öğretmen atama kılavuzu ve MEBBİS başvuru ekranı 2025 | MEB proje okullara öğretmen ataması başvurusu nasıl yapılır?

ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARDA ARANACAK BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a) Okul/kurumlarda 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (A) ve (B) bentleri kapsamında öğretmen olarak görev yapıyor olmak.

b) Adaylık süresi dâhil en az dört yıl öğretmenlik yapmak.

c) Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen yerler dışındaki proje okullarına atanacaklar bakımından, ilgili mevzuatına göre zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış, erteletmiş ya da bu yükümlülükten muaf tutulmuş olmak.

ç) Öğretmen ihtiyacının adaylık süresi dâhil en az dört yıl öğretmenlik yapmış olanlardan karşılanamaması durumunda bu süre dikkate alınmaksızın diğer şartlara göre atama yapılabilecektir.

d) Öğretmen ihtiyacı, proje okulunun bulunduğu ildeki okul/kurumlarda görev yapan öğretmenler arasından atama yapılarak karşılanacaktır.

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