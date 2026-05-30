Haberler Yaşam PSG - Arsenal maçı ne zaman ve saat kaçta oynanacak, hangi kanalda yayınlanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Büyük Heyecan!
Giriş Tarihi: 30.05.2026 09:59

PSG - Arsenal maçı ne zaman ve saat kaçta oynanacak, hangi kanalda yayınlanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Büyük Heyecan!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain (PSG) ve Arsenal arasındaki mücadele, futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Bu kritik mücadele ile "PSG - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak, hangi kanalda yayınlanacak?" soruları, futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. İşte UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki büyük rekabetin saha ve yayın bilgileri…

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan tüm hızıyla sürerken, gözler PSG - Arsenal arasında oynanacak dev maça çevrildi. İki takımın da galip olma hedefi ile sahaya çıkacağı PSG – Arsenal mücadelesi için maç ve yayın bilgileri netleşti. Böylece taraftarların da hazırlıkları şekillendi.

PSG - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak PSG - Arsenal maçı, 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü yapılacak. Almanya Futbol Federasyonundan hakem Daniel Siebert'in yöneteceği müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.

PSG - ARSENAL MAÇI NEREDE YAYINLANACAK?

Bugün oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi PSG - Arsenal maçı, saat 19.00'da TRT 1 ve Tabii ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BUDAPEŞTE'DE BÜYÜK YOĞUNLUK

UEFA Şampiyonlar Ligi finali müsabakası için başkent Budapeşte'de büyük bir taraftar yoğunluğu yaşanıyor.

Fransız takımı PSG ile İngiliz temsilcisi Arsenal'in karşılaşacağı final müsabakası için Budapeşte'ye yaklaşık 50 bin futbolseverin geldiği ve Avrupa'nın önemli turizm destinasyonlarından Budapeşte'deki bu yoğunluktan otellerin doluluk oranlarının da yükseldiği öğrenildi.

Şehirde oda bulmak güçleşirken 4 yıldızlı bazı otellerin günlüğü 250 avrodan 3 bin avroya kadar yükseldi.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör
