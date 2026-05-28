Giriş Tarihi: 28.05.2026 10:59

Radar haritası yayınlandı! İller arası radar noktaları nerede, nasıl görüntülenir? İşte il il sorgulama ekranı!

Radar noktalarına ilişkin harita sürücüler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Özellikle şehirler arası yolculuk yapacak vatandaşlar, radar uygulamalarının hangi bölgelerde bulunduğunu öğrenmek istiyor. İl il radar noktalarını gösteren sorgulama ekranı gündemde yer alırken, sürücüler hız denetimlerinin yapıldığı güzergahları takip ediyor. Trafik cezalarından kaçınmak isteyen vatandaşlar radar haritasına ilişkin detayları araştırmaya devam ediyor.

İller arası yollarda bulunan radar noktalarının konumları vatandaşların gündeminde yer aldı. Bayram tatili ve yoğun trafik nedeniyle sürücüler, radar uygulamalarının hangi noktalarda olduğunu öğrenmek için sorgulama ekranlarına yöneliyor. Radar haritasının yayınlanmasıyla birlikte il il kontrol noktaları ve denetim bölgeleri merak konusu oldu. Özellikle uzun yola çıkacak vatandaşlar radar noktalarının nasıl görüntüleneceğini araştırıyor.

İLLER ARASI RADAR NEREDEN BAKILIR?

Sürücüler için yollardaki denetim ve hız tespit noktaları dijital haritaya taşındı. İçişleri Bakanlığı'nın devreye aldığı "İller arası radar ve kontrol noktası uygulama sayıları" sekmesi, yarım saatlik aralıklarla güncellenerek yol durumunu anlık olarak yansıtıyor.

Sistemi kullanmak isteyen sürücülerin karşılaştığı ekran, "Nereden" ve "Nereye" butonlarından oluşuyor. Yolculuğun başlayacağı ve sonlanacağı il-ilçe bilgileri girildikten sonra "Rota oluştur" seçeneğine basılıyor.

Böylece yol boyunca karşılaşılabilecek tüm sabit radarlar, ortalama hız koridorları ve polis-jandarma çevirme noktaları harita üzerinde tek tek listeleniyor.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI RADAR SORGULAMA EKRANI

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

