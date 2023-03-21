Ramazan ayı mesajları 2023: Resimli ’Hoş geldin On Bir Ayın Sultanı’ Ramazan mesajları ve sözleri yayınlandı

Allah'u Tеala iki cihanda cümlemizi aziz ve bahtiyar eylesin… Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin… Rıdvan-ı Ekbеrinе vasıl eylesin. Ramazan ayınız mübarek olsun…

"Ey iman edenler! Samimi bir tevbe ile Allah'a dönün.." Tahrim/8 Tevbelerin geri çevrilmedigi Rahmet ve Mağfiret yüklü Ramazan ayınızı tebrik eder hayırlara vesile olmasini dilerim...

Ahh özlemim O'na ki; O beni görür ama ben O'nu göremem" arzusu ile O'na yaklaştıran Mübarek Ramazan ayınız hayırlara vesile olsun...