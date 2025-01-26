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Haberler Yaşam Ramazan ayı ne zaman başlıyor 2025? Oruç ne zaman tutulacak, ilk sahura hangi gün kalkılacak?
Giriş Tarihi: 26.01.2025 12:13 Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 12:13

Ramazan ayı ne zaman başlıyor 2025? Oruç ne zaman tutulacak, ilk sahura hangi gün kalkılacak?

Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan mübarek üç aylar, manevi bir yenilenme dönemi olarak başladı. Bu özel zaman dilimi, Müslümanlara ibadetlerini derinleştirirken, günlük hayatlarını yeniden gözden geçirme ve ruhsal bir arınma fırsatı sunuyor. Üç aylar boyunca, Regaip, Miraç, Berat kandilleri ve Kadir Gecesi gibi mübarek geceler de idrak edilecek. Üç ayların başlangıcıyla birlikte, Ramazan'ın ilk günü ve oruç tutmaya başlanacak tarih merakla bekleniyor. Peki, 2025 yılında Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruca hangi tarihte kalkılacak?

Ramazan ayı ne zaman başlıyor 2025? Oruç ne zaman tutulacak, ilk sahura hangi gün kalkılacak?

2025 Ramazan ayı için geri sayım başladı Üç ayların başlangıcıyla birlikte, Recep, Şaban ve nihayetinde Ramazan ayı başlayacak. Ramazan, dünya genelindeki milyonlarca Müslümanın ilk orucunu tutacağı, manevi duyguların zirveye çıktığı ve ibadetlerin yoğunlaştığı özel bir dönem olarak her yıl coşku içinde karşılanıyor. Peki, 2025 Ramazan ayı ne zaman başlayacak ve ilk oruç hangi günde tutulacak?

Ramazan ayı ne zaman başlıyor 2025? Oruç ne zaman tutulacak, ilk sahura hangi gün kalkılacak?

2025 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre Ramazan ayının ilk günü 2025 yılının Mart ayına denk geliyor. Ramazan ayı bu sene 1 Mart 2025 tarihi itibarıyla başlayacak.

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Ramazan ayı ne zaman başlıyor 2025? Oruç ne zaman tutulacak, ilk sahura hangi gün kalkılacak?

İLK ORUCA NE ZAMAN KALKILACAK?
İlk oruç için vatandaşlar 28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece sahura kalkacak. Yani 1 Mart'ta vatandaşlarlar ilk gün oruçlarını tutacak.

Ramazan ayı ne zaman başlıyor 2025? Oruç ne zaman tutulacak, ilk sahura hangi gün kalkılacak?

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

26 Mart Çarşamba günü Kadir Gecesi idrak edilecek. 29 Mart Cumartesi günü ise Ramazan'ın son günü olacak

Ramazan ayı ne zaman başlıyor 2025? Oruç ne zaman tutulacak, ilk sahura hangi gün kalkılacak?

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı'nın 1. günü, 30 Mart 2025 Pazar günü başlayacak ve bayram, 1 Nisan 2025 Salı günü sona erecek.

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