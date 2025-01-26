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Ramazan ayı ne zaman başlıyor 2025? Oruç ne zaman tutulacak, ilk sahura hangi gün kalkılacak?
Giriş Tarihi: 26.01.2025 12:13
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025
12:13
Ramazan ayı ne zaman başlıyor 2025? Oruç ne zaman tutulacak, ilk sahura hangi gün kalkılacak?
Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan mübarek üç aylar, manevi bir yenilenme dönemi olarak başladı. Bu özel zaman dilimi, Müslümanlara ibadetlerini derinleştirirken, günlük hayatlarını yeniden gözden geçirme ve ruhsal bir arınma fırsatı sunuyor. Üç aylar boyunca, Regaip, Miraç, Berat kandilleri ve Kadir Gecesi gibi mübarek geceler de idrak edilecek. Üç ayların başlangıcıyla birlikte, Ramazan'ın ilk günü ve oruç tutmaya başlanacak tarih merakla bekleniyor. Peki, 2025 yılında Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruca hangi tarihte kalkılacak?