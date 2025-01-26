Ramazan ayı ne zaman başlıyor 2025? Oruç ne zaman tutulacak, ilk sahura hangi gün kalkılacak?

2025 Ramazan ayı için geri sayım başladı Üç ayların başlangıcıyla birlikte, Recep, Şaban ve nihayetinde Ramazan ayı başlayacak. Ramazan, dünya genelindeki milyonlarca Müslümanın ilk orucunu tutacağı, manevi duyguların zirveye çıktığı ve ibadetlerin yoğunlaştığı özel bir dönem olarak her yıl coşku içinde karşılanıyor. Peki, 2025 Ramazan ayı ne zaman başlayacak ve ilk oruç hangi günde tutulacak?