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Ramazan ayı ne zaman, hangi gün? İlk sahur ve iftar ne zaman? İşte 2023 Ramazan imsakiyesi
Giriş Tarihi: 04.03.2023 19:41
Güncelleme Tarihi: 04.03.2023
19:41
Ramazan ayı ne zaman, hangi gün? İlk sahur ve iftar ne zaman? İşte 2023 Ramazan imsakiyesi
Müslümanların merakla beklediği Ramazan ayının başlangıcı Diyanet'in yayımladığı dini günler takvimi ile netlik kazandı. Her sene farklı tarihlere denk gelen bu mübarek ayda Müslüman âlemi kendilerine farz kılınan oruç ibadetini eda edecek. Tarih yaklaştıkça "2023 Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi gün tutulacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Ramazan ne zaman, ayında kaçında başlıyor, kaç gün kaldı? sorularının yanıtı...