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Haberler Yaşam Ramazan ayı ne zaman, hangi gün? İlk sahur ve iftar ne zaman? İşte 2023 Ramazan imsakiyesi
Giriş Tarihi: 04.03.2023 19:41 Güncelleme Tarihi: 04.03.2023 19:41

Ramazan ayı ne zaman, hangi gün? İlk sahur ve iftar ne zaman? İşte 2023 Ramazan imsakiyesi

Müslümanların merakla beklediği Ramazan ayının başlangıcı Diyanet'in yayımladığı dini günler takvimi ile netlik kazandı. Her sene farklı tarihlere denk gelen bu mübarek ayda Müslüman âlemi kendilerine farz kılınan oruç ibadetini eda edecek. Tarih yaklaştıkça "2023 Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi gün tutulacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Ramazan ne zaman, ayında kaçında başlıyor, kaç gün kaldı? sorularının yanıtı...

Ramazan ayı ne zaman, hangi gün? İlk sahur ve iftar ne zaman? İşte 2023 Ramazan imsakiyesi

On Bir Ayın Sultanı Ramazan ayına geri sayım başladı. Her sene farklı zaman diliminde olan Ramazan ayı bu sene ne zaman olacak araştırılmaya başlandı. İslam âleminin en önemli aylarından biri olan bu mübarek ayda Müslümanlar oruç tutmak ve ibadetlerini yapmak için Ramazan ayını bekliyor. Peki, 2023 Diyanet dini günler takvimi ile Ramazan ne zaman başlıyor, kaç gün kaldı? İşte o tarih...

Ramazan ayı ne zaman, hangi gün? İlk sahur ve iftar ne zaman? İşte 2023 Ramazan imsakiyesi

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?


23 Mart Perşembe günü başlayacak olan mübarek Ramazan ayının son günü ise 20 Nisan Pazar günüdür.

Ramazan Bayramı'ndan bir gün öncesi olan 20 Nisan aynı zamanda 'arife günü' olarak adlandırılırken 21 - 23 Nisan 2023 Ramazan Bayramı olarak kutlanacaktır.

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Ramazan ayı ne zaman, hangi gün? İlk sahur ve iftar ne zaman? İşte 2023 Ramazan imsakiyesi

İLK TERAVİH NE ZAMAN KILINACAK?


Ramazan ayında her gece kılınan teravih nafile namazdır. Yatsı namazından sonra kılınır. Ramazan ayının yaklaşması ile birlikte teravih namazının ilk kılınacağı tarih merak konusu oldu. İlk teravih namazı 22 Mart Çarşamba günü kılınacak.

Ramazan ayı ne zaman, hangi gün? İlk sahur ve iftar ne zaman? İşte 2023 Ramazan imsakiyesi

RAMAZAN AYI VE ORUCUN ÖNEMİ NEDİR?


Ramazan ayı, bağışlayıcı bir aydır. İslam dininin 5 temel esaslarından biri olan oruç tutmak bu ay içinde gerçekleşir. Oruç tutan kişi, Allah tarafından bağışlanır ve günahlarından arınır.

Bu ayın önemlerinden biri de birleştirici ve barıştırıcı olmasıdır. Ramazan ayında kimse birbirine dargın kalamaz. Kötü sözler insanlardan uzaklaşır, yemekler paylaşılır aynı sofrada buluşulur. Her insan aynı ekmeğin başında buluşur ve birlik duygusu pekiştirilir.

Oruç tutan kişi kötü düşüncelerden temizlenir, bedeni ve ruhu günahlardan arınır. İman aşkı ile yanar ve daha olgun hale gelir.

Ramazan ayı ne zaman, hangi gün? İlk sahur ve iftar ne zaman? İşte 2023 Ramazan imsakiyesi

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı 2023 yılında Nisan ayına denk geliyor. Arefe günü 20 Nisan Perşembe olacak. Ramazan Bayramı'nın ilk günü 21 Nisan, son günü ise 23 Nisan olacak:

Ramazan Bayramı

1. Gün: 21 Nisan Cuma

2. Gün: 22 Nisan Cumartesi

3. Gün: 23 Nisan Pazar

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