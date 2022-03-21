RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Haberler Yaşam Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç ne zaman tutulacak? 2022 Diyanet takvimi ile Ramazan ayına sayılı günler kaldı!

Giriş Tarihi: 21.03.2022 08:32 Güncelleme Tarihi: 21.03.2022 08:33

Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç ne zaman tutulacak? 2022 Diyanet takvimi ile Ramazan ayına sayılı günler kaldı!

On bir ayın sultanı olarak bilinen 2022 Ramazan ayı için Müslüman alemi geri sayıma başladı. Her yıl farklı tarihlere denk gelen bu mübarek ayda allahın rızasını kazanmak, günahlardan arınmak için ibadetlere daha bir önem verilirken İslam'ın beş şartından biri olan Oruç tutuluyor. Bu kapsamda "Bu sene 2022 Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç ne zaman tutulacak?" soruları da yanıt aramaya başladı. Diyanet İşleri tarafından yayımlanan takvime göre; mübarek ay bu yıl Nisan ayında idrak edilecek. Peki, Diyanet dini günler takvimi ile Ramazan ne zaman başlıyor? İşte o tarih...