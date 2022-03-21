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Haberler Yaşam Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç ne zaman tutulacak? 2022 Diyanet takvimi ile Ramazan ayına sayılı günler kaldı!
Giriş Tarihi: 21.03.2022 08:32 Güncelleme Tarihi: 21.03.2022 08:33

Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç ne zaman tutulacak? 2022 Diyanet takvimi ile Ramazan ayına sayılı günler kaldı!

On bir ayın sultanı olarak bilinen 2022 Ramazan ayı için Müslüman alemi geri sayıma başladı. Her yıl farklı tarihlere denk gelen bu mübarek ayda allahın rızasını kazanmak, günahlardan arınmak için ibadetlere daha bir önem verilirken İslam'ın beş şartından biri olan Oruç tutuluyor. Bu kapsamda "Bu sene 2022 Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç ne zaman tutulacak?" soruları da yanıt aramaya başladı. Diyanet İşleri tarafından yayımlanan takvime göre; mübarek ay bu yıl Nisan ayında idrak edilecek. Peki, Diyanet dini günler takvimi ile Ramazan ne zaman başlıyor? İşte o tarih...

Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç ne zaman tutulacak? 2022 Diyanet takvimi ile Ramazan ayına sayılı günler kaldı!

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden dini günler takvimi yayınlandı. On bir ayın sultanı Ramazan ayının başlangıcı da bu takvim ile netleşti. İslam âlemi için en değerli ay olarak nitelendirilen "Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi gün tutulacak?" sorusu cevabını bulmuş oldu. Bu mübarek ayda binlerce Müslüman kendilerine farz kılınan oruç ibadetini yerine getirmenin manevi huzurunu yaşıyor ve ibadetlerini gerçekleştiriyor. Peki, 2022 Ramazan ayı ne zaman, ayın kaçında başlayacak, kaç gün kaldı? İşte detaylar...

Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç ne zaman tutulacak? 2022 Diyanet takvimi ile Ramazan ayına sayılı günler kaldı!

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bu sene Ramazan ayı 2 Nisan 2022 Cumartesi günü başlayacak. Bir aylık oruç ibadeti 1 Mayıs 2022 tarihinde sona erecek.

2 Mayıs Pazartesi ise Ramazan Bayramı'nın ilk günü olacak.

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Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç ne zaman tutulacak? 2022 Diyanet takvimi ile Ramazan ayına sayılı günler kaldı!

RAMAZAN ANLAMI VE ÖNEMİ

Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır.

Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:

"Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar"

Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç ne zaman tutulacak? 2022 Diyanet takvimi ile Ramazan ayına sayılı günler kaldı!

RAMAZAN AYI DİNİ GÜNLER TAKVİMİ 2022

Ramazan Başlangıcı - 2 Nisan 2022 Cumartesi

Kadir gecesi – 27 Nisan 2022 Çarşamba

Ramazan Bayramı Arifesi- 1 Mayıs 2022 Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün- 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün- 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün- 4 Mayıs 2022 Çarşamba

Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç ne zaman tutulacak? 2022 Diyanet takvimi ile Ramazan ayına sayılı günler kaldı!

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

2022 yılı Kadir Gecesi tarihi 17 Mart gününe denk geliyor. 17 Mart Perşembe akşamı teravih namazının ardından başlayan Kadir Gecesi Müslümanlar tarafından ibadetle geçirilir.

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