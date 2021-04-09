Ramazan ayında tam kapanma olacak mı, restoranlar ve kafeler açık mı kapalı mı? Ramazanda sokağa çıkma yasağı var mı?

Ramazan ayının gelmesine az bir zaman kala en merak edilen konular arasında sokağa çıkma yasağı ile tam kapanma olacak mı sorusunun yanıtı oluyor. Başkan Erdoğan, 29 Mart tarihinde gerçekleşen Kabine Toplantısı ile birlikte bu soruların yanıtlarını vermişti. Ramazan ayında toplu iftarların olmayacağı, kafe ve restoranların paket servis yapacağını açıklamıştı. Öte yandan son dönemde vaka sayılarında yaşanan artışı dikkatlerden kaçmazken getirilen kısıtlamalar ile birlikte corona vaka sayısındaki yükselişin önüne geçilmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda; Ramazanda tam kapanma olacak mı, restoranlar ve kafeler açık mı kapalı mı? Ramazan ayında sokağa çıkma yasağı var mı? İşte son gelişmeler!