Ramazan ayında tam kapanma olacak mı, restoranlar ve kafeler açık mı kapalı mı? Ramazanda sokağa çıkma yasağı var mı?

Ramazanda yasaklar olacak mı sorusu, Ramazan ayına az bir zaman kala en sık araştırılanlar arasında yerini aldı. Bilindiği üzere vaka sayılarındaki artıştan dolayı hafta sonu sokağa çıkma yasağı yeniden uygulanmaya başlanmıştı. Öte yandan 29 Mart tarihli Kabine Toplantısı'nda Başkan Erdoğan, Ramazanda tam kapanma olacak mı sorusunun yanıtı da verdi. Buna göre; Ramazanda tam kapanma olacak mı, restoranlar ve kafeler açık mı kapalı mı? Ramazan ayında sokağa çıkma yasağı var mı?

RAMAZAN AYINDA TAM KAPANMA OLACAK MI?

Ramazan ayında il fark etmeksizin hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Kafe ve restoranlarda ise paket servis geçerli olacak.

Konu ile ilgili ayrıntılar ise şu şekilde;