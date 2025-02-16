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Haberler Yaşam RAMAZAN BAŞLANGIÇ TARİHİ 2025: Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi gün tutulacak?
Giriş Tarihi: 16.02.2025 12:09 Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 12:09

RAMAZAN BAŞLANGIÇ TARİHİ 2025: Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi gün tutulacak?

11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayı için oldukça kısa bir süre kaldı. Ramazan, üç ayların içerisinde Receb ve Şaban aylarından sonra gelmektedir. Bu mübarek ve anlamlı ayda Müslümanlar oruç ibadetini yerine getirecek Müslümanlar, Diyanet İşleri Başkanlığı, dini günler takvimi ile Ramazan başlangıç tarihini merak ediyor. Peki, Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi gün tutulacak? İşte detaylar;

RAMAZAN BAŞLANGIÇ TARİHİ 2025: Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi gün tutulacak?

2025 Ramazan ayı başlangıç tarihi milyonlarca Müslümanın merak ettiği konular arasında yer alıyor. İslam alemi için büyük bir öneme sahip on bir ayın sultanı bu yıl da yoğun bir manevi atmosferde geçecek. Peki, Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi gün tutulacak?

RAMAZAN BAŞLANGIÇ TARİHİ 2025: Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi gün tutulacak?

2025 RAMAZAN NE ZAMAN?

Ramazan ayı 2025 yılında 1 Mart Cumartesi günü başlayacak. Buna göre ilk oruç için ilk sahura 28 Şubat gecesi kalkılacak.

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RAMAZAN BAŞLANGIÇ TARİHİ 2025: Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi gün tutulacak?

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Toplamda 3 gün olarak idrak edilen Ramazan Bayramı 30 Mart Pazar günü başlayacak. Bayramın son günü 1 Nisan olacak.

RAMAZAN BAŞLANGIÇ TARİHİ 2025: Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi gün tutulacak?

DİNİ GÜNLER TAKVİMİ VE LİSTESİ 2025

Üç Ayların Başlangıcı: 1 Ocak 2025 Çarşamba (1 Receb 1446)

Regaib Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe (2 Receb 1446)

Mirac Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar (26 Receb 1446)

Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe (14 Şaban 1446)

Ramazan-ı Şerif'in Başlangıcı: 1 Mart 2025 Cumartesi (1 Ramazan 1446)

RAMAZAN BAŞLANGIÇ TARİHİ 2025: Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi gün tutulacak?

Kadir Gecesi: 26 Mart 2025 Çarşamba (26 Ramazan 1446)

Arefe Günü: 29 Mart 2024 Cumartesi

Ramazan Bayramı 1. Günü: 30 Mart 2025 Pazar (1 Şevval 1446)

Ramazan Bayramı 2. Günü: 31 Mart 2025 Pazartesi (2 Şevval 1446)

Ramazan Bayramı 3. Günü: 1 Nisan 2025 Salı (3 Şevval 1446)

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