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RAMAZAN BAŞLANGIÇ TARİHİ 2025: Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi gün tutulacak?
Giriş Tarihi: 16.02.2025 12:09
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025
12:09
11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayı için oldukça kısa bir süre kaldı. Ramazan, üç ayların içerisinde Receb ve Şaban aylarından sonra gelmektedir. Bu mübarek ve anlamlı ayda Müslümanlar oruç ibadetini yerine getirecek Müslümanlar, Diyanet İşleri Başkanlığı, dini günler takvimi ile Ramazan başlangıç tarihini merak ediyor. Peki, Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi gün tutulacak? İşte detaylar;