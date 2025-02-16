RAMAZAN BAŞLANGIÇ TARİHİ 2025: Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi gün tutulacak?

2025 Ramazan ayı başlangıç tarihi milyonlarca Müslümanın merak ettiği konular arasında yer alıyor. İslam alemi için büyük bir öneme sahip on bir ayın sultanı bu yıl da yoğun bir manevi atmosferde geçecek. Peki, Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi gün tutulacak?