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Giriş Tarihi: 19.02.2025 09:23 Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 09:23

RAMAZAN BAŞLANGICI VE İLK SAHUR TARİHİ! 2025 Ramazan ne zaman başlıyor, kaç gün kaldı, ilk sahur hangi gün?

Oruç, İslam'ın beş temel şartından biri olup, Müslümanlar için büyük bir manevi değere sahiptir. Ramazan ayında sadece oruç tutulmakla kalmaz, aynı zamanda teravih namazı kılınır, Kur'an-ı Kerim okunur ve ihtiyaç sahiplerine yardım edilerek manevi bir huzur ortamı yaşanır. Peki, 2025 Ramazan ayı ne zaman başlayacak? İlk sahur hangi tarihte? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan Ramazan ayı başlangıç tarihi ve sahur vakti…

RAMAZAN BAŞLANGICI VE İLK SAHUR TARİHİ! 2025 Ramazan ne zaman başlıyor, kaç gün kaldı, ilk sahur hangi gün?

Ramazan ayı, toplumsal dayanışma ve yardımlaşma duygularının en yoğun yaşandığı mübarek bir dönemdir. Bu ayda, fitre ve zekat gibi mali ibadetler yerine getirilerek ihtiyaç sahiplerine destek sağlanır. Aynı zamanda iftar sofralarında bir araya gelinerek kardeşlik ve birlik duyguları pekiştirilir. On bir ayın sultanı Ramazan yaklaşırken, birçok kişi oruç ibadetiyle ilgili detayları merak ediyor. Peki, Ramazan ayı ne zaman başlıyor, ilk sahur hangi tarihte yapılacak? İşte 2025 Ramazan ayı başlangıç tarihi ve detayları…

RAMAZAN BAŞLANGICI VE İLK SAHUR TARİHİ! 2025 Ramazan ne zaman başlıyor, kaç gün kaldı, ilk sahur hangi gün?

2025 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Müslümanlar için büyük bir manevi öneme sahip olan Ramazan ayı, 2025 yılında 1 Mart Cumartesi günü başlayacak.

Oruç ibadetine niyet edecek olanlar, ilk sahura 28 Şubat Cuma gecesi kalkacak. Bu tarihle birlikte, Ramazan boyunca oruç tutulacak ve ibadetler yerine getirilecek.

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RAMAZAN BAŞLANGICI VE İLK SAHUR TARİHİ! 2025 Ramazan ne zaman başlıyor, kaç gün kaldı, ilk sahur hangi gün?

Ramazan ayında oruç, teravih namazları ve Kur'an-ı Kerim tilaveti gibi ibadetler gerçekleştirilirken, yardımlaşma ve dayanışma duyguları da ön planda olacak. Ramazan ayının manevi atmosferine hazırlanmak isteyenler, sahur ve iftar vakitlerini takip ederek ibadetlerini en güzel şekilde yerine getirebilirler.

RAMAZAN BAŞLANGICI VE İLK SAHUR TARİHİ! 2025 Ramazan ne zaman başlıyor, kaç gün kaldı, ilk sahur hangi gün?

2025 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Müslümanlar için büyük bir manevi anlam taşıyan Ramazan ayının ardından, Ramazan Bayramı 30 Mart 2025 Pazar günü başlayacak. Üç gün sürecek bayramın son günü ise 1 Nisan 2025 Salı olacak.

Ramazan Bayramı, oruç ibadetinin tamamlanmasının ardından sevinç ve birliktelik duygularının zirveye çıktığı özel bir dönemdir. Bu mübarek günlerde, aileler bir araya gelir, akrabalar ve dostlar ziyaret edilir, ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatılarak dayanışma ruhu pekiştirilir.

RAMAZAN BAŞLANGICI VE İLK SAHUR TARİHİ! 2025 Ramazan ne zaman başlıyor, kaç gün kaldı, ilk sahur hangi gün?
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