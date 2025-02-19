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RAMAZAN BAŞLANGICI VE İLK SAHUR TARİHİ! 2025 Ramazan ne zaman başlıyor, kaç gün kaldı, ilk sahur hangi gün?
Giriş Tarihi: 19.02.2025 09:23
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025
09:23
RAMAZAN BAŞLANGICI VE İLK SAHUR TARİHİ! 2025 Ramazan ne zaman başlıyor, kaç gün kaldı, ilk sahur hangi gün?
Oruç, İslam'ın beş temel şartından biri olup, Müslümanlar için büyük bir manevi değere sahiptir. Ramazan ayında sadece oruç tutulmakla kalmaz, aynı zamanda teravih namazı kılınır, Kur'an-ı Kerim okunur ve ihtiyaç sahiplerine yardım edilerek manevi bir huzur ortamı yaşanır. Peki, 2025 Ramazan ayı ne zaman başlayacak? İlk sahur hangi tarihte? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan Ramazan ayı başlangıç tarihi ve sahur vakti…