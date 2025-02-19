RAMAZAN BAŞLANGICI VE İLK SAHUR TARİHİ! 2025 Ramazan ne zaman başlıyor, kaç gün kaldı, ilk sahur hangi gün?

Ramazan ayı, toplumsal dayanışma ve yardımlaşma duygularının en yoğun yaşandığı mübarek bir dönemdir. Bu ayda, fitre ve zekat gibi mali ibadetler yerine getirilerek ihtiyaç sahiplerine destek sağlanır. Aynı zamanda iftar sofralarında bir araya gelinerek kardeşlik ve birlik duyguları pekiştirilir. On bir ayın sultanı Ramazan yaklaşırken, birçok kişi oruç ibadetiyle ilgili detayları merak ediyor. Peki, Ramazan ayı ne zaman başlıyor, ilk sahur hangi tarihte yapılacak? İşte 2025 Ramazan ayı başlangıç tarihi ve detayları…