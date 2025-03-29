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Haberler Yaşam Ramazan Bayramı Arefe günü 1000 ihlas okumanın fazileti: Diyanet ile Arefe günü 1000 ihlas ne zaman okunur, İhlas suresi nasıl okunur?
Giriş Tarihi: 29.03.2025 13:30 Güncelleme Tarihi: 29.03.2025 13:30

Ramazan Bayramı Arefe günü 1000 ihlas okumanın fazileti: Diyanet ile Arefe günü 1000 ihlas ne zaman okunur, İhlas suresi nasıl okunur?

On bir ayın sultanı Ramazan'a veda edilirken, Arefe günü 1000 İhlas Suresi okumanın fazileti ve sevabı merak ediliyor. Ramazan Bayramı öncesinde büyük önem taşıyan bu zikir, dini kaynaklarda yer alan hadislerle desteklenerek İslam âlemi tarafından araştırılıyor. Arefe günü 1000 İhlas okumak isteyenler, bu ibadetin ne zaman ve nasıl yapılacağını öğrenmek istiyor. Peş peşe okunması şart olmayan bu zikir, gün içine yayarak tamamlanabilir. Peki, Arefe Günü 1000 İhlas ne zaman ve nasıl okunur, hangi vakitte?

Ramazan Bayramı Arefe günü 1000 ihlas okumanın fazileti: Diyanet ile Arefe günü 1000 ihlas ne zaman okunur, İhlas suresi nasıl okunur?

Arefe günü, İslam âlemi için özel ve manevi değeri yüksek bir gündür. Bu özel günde yapılacak en değerli ibadetlerden biri de 1000 İhlas okumaktır. İhlas Suresi'nin faziletleri hakkında pek çok hadis bulunmaktadır ve 1000 defa okumanın faziletiyle ilgili rivayetler de mevcuttur. Son oruçlarını tutan Müslümanlar, "Arefe Günü 1000 İhlas ne zaman ve nasıl okunur, hangi vakitte?" sorularına yanıt arıyor. İşe, Ramazan Bayramı Arefe günü 1000 ihlas okumanın fazileti ve sevabı hakkında detaylar.

Ramazan Bayramı Arefe günü 1000 ihlas okumanın fazileti: Diyanet ile Arefe günü 1000 ihlas ne zaman okunur, İhlas suresi nasıl okunur?

AREFE GÜNÜ 1000 İHLAS OKUMANIN ÖNEMİ

Ramazan Bayramı'ndan bir gün önceki gün olan Arefe gününde yapılacak ibadetler arasında 1000 ihlas suresi okumak da yer alıyor.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hadis-i şeriflerinde buyurulduğu üzere, Arefe günü 1000 ihlas okumanın faziletinin büyük olduğunu inanılıyor.

Hz. Muhammed "En hayırlı, kabulü şayan olan yakarış, Arefe Günü meydana getirilen duadır" şeklinde bir Hadis söylemiştir.

Hem bu faziletlere hem de Arefe günü 1000 ihlas hangi vakitte, ne zamana kadar okunur gibi soruların yanıtlarına yer verdik.

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Ramazan Bayramı Arefe günü 1000 ihlas okumanın fazileti: Diyanet ile Arefe günü 1000 ihlas ne zaman okunur, İhlas suresi nasıl okunur?

AREFE GÜNÜ 1000 İHLAS HANGİ VAKİTTE NE ZAMANA KADAR OKUNUR?

Arefe günü Bin İhlâs okurken, ihtiyaç hâlinde, arada konuştuktan veya başka bir iş yaptıktan sonra devam etmenin bir mahzuru olmaz. Peş peşe okumak şart değildir. Mesela, bir kısmı sabahtan, bir kısmı öğleden veya ikindiden sonra okunabilir.

Arefe günü bin İhlâs'ı yetiştiremeyen, akşamdan sonra da devam edebilir, okuyabilir.

Arefe ve kurban bayramı günlerinin geceleri, diğer mübarek geceler gibi değildir. Kendilerini takip eden gecelerdir.

Ramazan Bayramı Arefe günü 1000 ihlas okumanın fazileti: Diyanet ile Arefe günü 1000 ihlas ne zaman okunur, İhlas suresi nasıl okunur?

İHLAS SURESİ NASIL OKUNUR? İHLAS SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU TÜRKÇE ANLAMI

İhlas Suresi Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Kul hüvellâhü ehad

2- Allâhüssamed

3- Lem yelid ve lem yûled

4- Ve lem yekün lehû küfüven ehad

İhlas Suresi Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

1- De ki; O Allah bir tektir.

2- Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir).

3- Doğurmadı ve doğurulmadı

4- O 'na bir denk de olmadı.

Ramazan Bayramı Arefe günü 1000 ihlas okumanın fazileti: Diyanet ile Arefe günü 1000 ihlas ne zaman okunur, İhlas suresi nasıl okunur?

AREFE GÜNÜ İHLAS OKUMANIN FAZİLETLERİ, SIRLARI VE SEVAPLARI

Bir hadis-i şerifte "Kim İhlâs Suresini Arefe gününde öğle ile akşam arasında bin defa okursa Allah (cc), ona ne isterse verir." buyurulmuştur.

Ebu-ş şeyh tarafından rivayet edilen Hadis-i şeriflere göre;

"İhlâs suresini okumak kul hakkı hariç diğer bütün günahların affına vesiledir."

"Arefe günü Besmele ile bin İhlâs okuyanın günahları affedilir ve duası kabul olur."