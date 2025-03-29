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Ramazan Bayramı Arefe günü 1000 ihlas okumanın fazileti: Diyanet ile Arefe günü 1000 ihlas ne zaman okunur, İhlas suresi nasıl okunur?
Giriş Tarihi: 29.03.2025 13:30
Güncelleme Tarihi: 29.03.2025
13:30
Ramazan Bayramı Arefe günü 1000 ihlas okumanın fazileti: Diyanet ile Arefe günü 1000 ihlas ne zaman okunur, İhlas suresi nasıl okunur?
On bir ayın sultanı Ramazan'a veda edilirken, Arefe günü 1000 İhlas Suresi okumanın fazileti ve sevabı merak ediliyor. Ramazan Bayramı öncesinde büyük önem taşıyan bu zikir, dini kaynaklarda yer alan hadislerle desteklenerek İslam âlemi tarafından araştırılıyor. Arefe günü 1000 İhlas okumak isteyenler, bu ibadetin ne zaman ve nasıl yapılacağını öğrenmek istiyor. Peş peşe okunması şart olmayan bu zikir, gün içine yayarak tamamlanabilir. Peki, Arefe Günü 1000 İhlas ne zaman ve nasıl okunur, hangi vakitte?