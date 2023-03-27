Haberler Yaşam BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR 2023? Bakan Bilgin ödeme tarihlerini duyurdu: Zamlı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında?

Giriş Tarihi: 27.03.2023 22:49 Güncelleme Tarihi: 27.03.2023 22:49

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR 2023? Bakan Bilgin ödeme tarihlerini duyurdu: Zamlı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında?

Zamlı bayram ikramiyesi 2023 hakkında araştırmalar hız kazandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklamada emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında sorusuna yanıt verdi. Ramazan Bayramı ikramiyesi ve Kurban Bayramı ikramiyesi 2023 de yapılan çalışmalar sonucu zamlandı. Emekliler, bayram ikramiyesi ne kadar oldu, kaç TL sorularını sürekli olarak yöneltiyor. Emekli ikramiyesi 2023, yakında hesaplara yatacak. Peki, Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Zamlı bayram ikramiyesi ne kadar oldu, kaç TL? İşte konu hakkında detaylar