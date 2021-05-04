Ramazan Bayramı Ne Zaman? sorusu 11 Ayın Sultanı Ramazan-ı Şerif'in sonlarına yaklaştığımız şu günlerde yoğun olarak merak ediliyor. Corona virüsü pandemisi nedeniyle alınan önlemler kapsamında bu yıl tam kapanma sokağa çıkma yasağı uygulanacak olan bayramla ilgili olarak öğrenilmek istenen 2021 Ramazan Bayramına kaç gün kaldı, ayın kaçında, ne zaman başlıyor? sorusu yanıtları ve tüm detaylar şöyle;