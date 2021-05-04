Ramazan ayının sonlarına yaklaşırken bayram heyecanı yaşanmaya başlandı. Ülkemizde etkili olan corona virüsü pandemisi nedeniyle bu yıl tam kapanma sokağa çıkma yasağı uygulanacak olan bayrama ilişkin detayları öğrenmek isteyenler 2021 yılında Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün kaldı, ayın kaçında, ne zaman başlıyor? şeklindeki sorularla araştırma yaparak bilgi sahibi olmaya çalışıyor. Merak edilen Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün kaldı, ayın kaçında, ne zaman başlıyor? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.