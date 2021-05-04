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Haberler Yaşam Ramazan Bayramı Ne Zaman? 2021 Ramazan Bayramı tatili kaç gün, ayın kaçında, ne zaman başlıyor?
Giriş Tarihi: 04.05.2021 01:21 Güncelleme Tarihi: 04.05.2021 07:21

Ne Zaman? tatili kaç gün, ayın kaçında, ne zaman başlıyor?

Ramazan ayının sonlarına yaklaşırken bayram heyecanı yaşanmaya başlandı. Ülkemizde etkili olan corona virüsü pandemisi nedeniyle bu yıl tam kapanma sokağa çıkma yasağı uygulanacak olan bayrama ilişkin detayları öğrenmek isteyenler 2021 yılında ne zaman, kaç gün kaldı, ayın kaçında, ne zaman başlıyor? şeklindeki sorularla araştırma yaparak bilgi sahibi olmaya çalışıyor. Merak edilen Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün kaldı, ayın kaçında, ne zaman başlıyor? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

Ramazan Bayramı Ne Zaman? 2021 Ramazan Bayramına kaç gün kaldı, ayın kaçında, ne zaman başlıyor?

Ne Zaman? sorusu 11 Ayın Sultanı Ramazan-ı Şerif'in sonlarına yaklaştığımız şu günlerde yoğun olarak merak ediliyor. Corona virüsü pandemisi nedeniyle alınan önlemler kapsamında bu yıl tam kapanma sokağa çıkma yasağı uygulanacak olan bayramla ilgili olarak öğrenilmek istenen 2021 Ramazan Bayramına kaç gün kaldı, ayın kaçında, ne zaman başlıyor? sorusu yanıtları ve tüm detaylar şöyle;

Ramazan Bayramı Ne Zaman? 2021 Ramazan Bayramına kaç gün kaldı, ayın kaçında, ne zaman başlıyor?

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2021 takvimine göre bu yıl şu günlerde denk geliyor;

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Ramazan Bayramı Ne Zaman? 2021 Ramazan Bayramına kaç gün kaldı, ayın kaçında, ne zaman başlıyor?
  • 12 Mayıs 2021 Çarşamba – Arefe
  • 13 Mayıs 2021 Perşembe – 1. Gün
  • 14 Mayıs 2021 Cuma – 2. Gün
  • 15 Mayıs 2021 Cumartesi – 3. Gün

Ramazan Bayramı Ne Zaman? 2021 Ramazan Bayramına kaç gün kaldı, ayın kaçında, ne zaman başlıyor?

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

tatili 9 gün oldu. Kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 10 Mayıs 2021 Pazartesi ve 11 Mayıs 2021 Salı günleri tam gün, 12 Mayıs 2021 Çarşamba günü yarım gün idari izinli sayılmalarına karar verildi.

Ramazan Bayramı Ne Zaman? 2021 Ramazan Bayramına kaç gün kaldı, ayın kaçında, ne zaman başlıyor?

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü "Covid-19 kapsamında kamu çalışanlarına yönelik tedbirler" adlı genelge yayımladı.

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