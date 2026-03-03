Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 03.03.2026 10:51

Ramazan Bayramı ne zaman? İşte, 2026 Ramazan Bayramı tatili ve arefe günü tarihleri

On bir ayın sultanı Ramazan'ın ardından kutlanacak Ramazan Bayramı için geri sayım başladı. Tatil planı yapmak isteyen çalışanlar ve öğrenciler, resmi tatilin kaç gün süreceğini ve bayramın hangi günlere denk geldiğini araştırıyor. 2026 dini günler takvimine göre Ramazan Bayramı'nın arefe, başlangıç ve bitiş tarihleri netlik kazandı.

Müslümanlar için büyük önem taşıyan Ramazan Bayramı öncesinde tarih araştırmaları hız kazandı. Tatil planı yapmak isteyenler, resmi tatilin süresini ve hafta sonu ile birleşip birleşmeyeceğini öğrenmek istiyor. 2026 dini günler takviminde yer alan bilgilere göre Ramazan Bayramı tarihleri açıklandı.

2026 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 dini günler takvimine göre Ramazan Bayramı tarihleri belli oldu.

İşte bayram günleri;

Ramazan Bayramı Arifesi: 19 Mart 2026 Perşembe (Yarım Gün)

Ramazan Bayramı 1. Gün: 20 Mart 2026 Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün: 21 Mart 2026 Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün: 22 Mart 2026 Pazar

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

2026 Ramazan Bayramı, 20 Mart Cuma günü başlıyor. Arife günü ise 19 Mart Perşembe günü idrak edilecek. Bayramın hafta sonuyla birleşmesi, kısa ama keyifli bir mola imkanı sunarken; gözler 16-17-18 Mart tarihlerinin tatil ilan edilip edilmeyeceğine çevrilmiş durumda.

Konu ile ilgili gelişmeler yaşandıkça habere eklenecektir.

2. DÖNEM ARA TATİL NE ZAMAN 2026?

Okullarda ikinci ara tatil ise 16 Mart pazartesi ve 20 Mart cuma tarihleri arasında olacak. Ramazan Bayramı ise 20 Mart'ta başlayacak.

