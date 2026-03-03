Haberler
Yaşam
Ramazan Bayramı ne zaman? İşte, 2026 Ramazan Bayramı tatili ve arefe günü tarihleri
Giriş Tarihi: 03.03.2026 10:51
Ramazan Bayramı ne zaman? İşte, 2026 Ramazan Bayramı tatili ve arefe günü tarihleri
On bir ayın sultanı Ramazan'ın ardından kutlanacak Ramazan Bayramı için geri sayım başladı. Tatil planı yapmak isteyen çalışanlar ve öğrenciler, resmi tatilin kaç gün süreceğini ve bayramın hangi günlere denk geldiğini araştırıyor. 2026 dini günler takvimine göre Ramazan Bayramı'nın arefe, başlangıç ve bitiş tarihleri netlik kazandı.