Ramazan Bayramı ne zaman? İşte, 2026 Ramazan Bayramı tatili ve arefe günü tarihleri

Müslümanlar için büyük önem taşıyan Ramazan Bayramı öncesinde tarih araştırmaları hız kazandı. Tatil planı yapmak isteyenler, resmi tatilin süresini ve hafta sonu ile birleşip birleşmeyeceğini öğrenmek istiyor. 2026 dini günler takviminde yer alan bilgilere göre Ramazan Bayramı tarihleri açıklandı.