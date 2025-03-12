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Haberler Yaşam Ramazan Bayramı tarihleri 2025: Diyanet ile bayram ne zaman, tatil kaç gün ve hangi günlere denk geliyor?
Giriş Tarihi: 12.03.2025 11:52 Güncelleme Tarihi: 12.03.2025 11:59

Ramazan Bayramı tarihleri 2025: Diyanet ile bayram ne zaman, tatil kaç gün ve hangi günlere denk geliyor?

11 Ayın Sultanı idrak edilmeye devam ederken bayrama geri sayım da başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimine göre Ramazan Bayramı tarihleri işaretlendi. Öğrencilerin ve çalışanların dikkatle takip ettiği bayram tatili kaç gün olacak merak ediliyor. Peki, 2025 Ramazan Bayramı ne zaman ve hangi günlere denk geliyor?

Ramazan Bayramı tarihleri 2025: Diyanet ile bayram ne zaman, tatil kaç gün ve hangi günlere denk geliyor?

Ramazan Bayramı 2025 yılında mart ayı sonunda başlayacak. Arefe günü öğleden sonra başlayacak tatil için şimdiden planlar çıkarılmaya başladı. Diyanet takvimi ile tarihler günler öncesinden kontrol ediliyor. Peki, bayram ne zaman, Ramazan ayında bayram tatili kaç gün?

Ramazan Bayramı tarihleri 2025: Diyanet ile bayram ne zaman, tatil kaç gün ve hangi günlere denk geliyor?

2025 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hicri takvime göre tespit edilen Ramazan Bayramı tarihleri şöyle:

Arefe Günü: 29 Mart Cumartesi

Ramazan Bayramı 1. Gün: 30 Mart Pazar 2025

Ramazan Bayramı 2. Gün: 31 Mart Pazartesi 2025

Ramazan Bayramı 3. Gün: 01 Nisan Salı 2025

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Ramazan Bayramı tarihleri 2025: Diyanet ile bayram ne zaman, tatil kaç gün ve hangi günlere denk geliyor?

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

Bayram tatili resmiyette şöyle değerlendiriliyor: Arefe günü yarım gün resmi tatil olurken Ramazan Bayramı ise 3 gün boyunca tatil kapsamında yer alıyor.

Buna göre 3,5 gün tatil olacak.

Ramazan Bayramı tarihleri 2025: Diyanet ile bayram ne zaman, tatil kaç gün ve hangi günlere denk geliyor?

KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ

Arefe Günü: 5 Haziran 2025 Perşembe
Kurban Bayramı 1. Gün: 6 Haziran 2025 Cuma
Kurban Bayramı 2. Gün: 7 Haziran 2025 Cumartesi
Kurban Bayramı 3. Gün: 8 Haziran 2025 Pazar
Kurban Bayramı 4. Gün: 9 Haziran 2025 Pazartesi

Ramazan Bayramı tarihleri 2025: Diyanet ile bayram ne zaman, tatil kaç gün ve hangi günlere denk geliyor?