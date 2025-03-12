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Ramazan Bayramı tarihleri 2025: Diyanet ile bayram ne zaman, tatil kaç gün ve hangi günlere denk geliyor?
Giriş Tarihi: 12.03.2025 11:52
Güncelleme Tarihi: 12.03.2025
11:59
Ramazan Bayramı tarihleri 2025: Diyanet ile bayram ne zaman, tatil kaç gün ve hangi günlere denk geliyor?
11 Ayın Sultanı idrak edilmeye devam ederken bayrama geri sayım da başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimine göre Ramazan Bayramı tarihleri işaretlendi. Öğrencilerin ve çalışanların dikkatle takip ettiği bayram tatili kaç gün olacak merak ediliyor. Peki, 2025 Ramazan Bayramı ne zaman ve hangi günlere denk geliyor?