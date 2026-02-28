Haberler
RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ 2026: Ramazan Bayramı hangi tarihlerde, hafta içine mi denk geliyor?
Giriş Tarihi: 28.02.2026 20:40
RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ 2026: Ramazan Bayramı hangi tarihlerde, hafta içine mi denk geliyor?
Ramazan ayının ardından coşkuyla karşılanacak Ramazan Bayramı için geri sayım sürerken, gözler resmi tatil takvimine çevrildi. Çalışanlar ve öğrenciler, bayramın hafta içine mi yoksa hafta sonuna mı denk geldiğini araştırıyor. 2026 yılı dini günler takviminde yer alan bilgilere göre Ramazan Bayramı tarihleri açıklandı.