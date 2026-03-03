Haberler
Yaşam
RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ 2026: Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek?
Giriş Tarihi: 03.03.2026 13:13
RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ 2026: Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek?
On bir ayın sultanı Ramazan'ın ardından kutlanacak Ramazan Bayramı için geri sayım başladı. Tatil planı yapmak isteyen çalışanlar ve öğrenciler, resmi tatilin kaç gün süreceğini ve bayramın hangi günlere denk geldiğini araştırıyor. 2026 dini günler takvimine göre Ramazan Bayramı'nın arefe, başlangıç ve bitiş tarihleri netlik kazandı.