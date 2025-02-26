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Ramazan Hilali göründü mü, ne zaman görülür? Oruca başlamak için hilalin görünmesi şart mıdır? Diyanet yanıtladı!
Giriş Tarihi: 26.02.2025 10:55
Güncelleme Tarihi: 26.02.2025
10:55
Ramazan Hilali göründü mü, ne zaman görülür? Oruca başlamak için hilalin görünmesi şart mıdır? Diyanet yanıtladı!
Ramazan ayının başlangıcıyla birlikte hilalin ne zaman görüneceği merak konusu oldu. İslam dünyasında oruç takvimi belirlenirken hilalin görülmesi önemli bir kriter olarak kabul edilirken, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirlediği tarih esas alınıyor. Peki, Ramazan hilali ne zaman görülecek? Oruç için hilalin görülmesi şart mı? İşte detaylar...