Ramazan Hilali göründü mü, ne zaman görülür? Oruca başlamak için hilalin görünmesi şart mıdır? Diyanet yanıtladı!

Ramazan ayının başlamasına kısa bir süre kala, hilalin görülme zamanı ve oruç için gerekliliği tartışma konusu oldu. İslam takvimine göre ayın hareketleri esas alınırken, Ramazan'ın başlangıcı bazı ülkelerde hilalin gözlemlenmesine göre belirleniyor. Peki, hilal ne zaman görülecek? Oruç için Ramazan hilalinin görünmesi şart mı? İşte yanıtlar ...