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Haberler Yaşam Ramazan Hilali göründü mü, ne zaman görülür? Oruca başlamak için hilalin görünmesi şart mıdır? Diyanet yanıtladı!
Giriş Tarihi: 26.02.2025 10:55 Güncelleme Tarihi: 26.02.2025 10:55

Ramazan Hilali göründü mü, ne zaman görülür? Oruca başlamak için hilalin görünmesi şart mıdır? Diyanet yanıtladı!

Ramazan ayının başlangıcıyla birlikte hilalin ne zaman görüneceği merak konusu oldu. İslam dünyasında oruç takvimi belirlenirken hilalin görülmesi önemli bir kriter olarak kabul edilirken, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirlediği tarih esas alınıyor. Peki, Ramazan hilali ne zaman görülecek? Oruç için hilalin görülmesi şart mı? İşte detaylar...

Ramazan Hilali göründü mü, ne zaman görülür? Oruca başlamak için hilalin görünmesi şart mıdır? Diyanet yanıtladı!

Ramazan ayının başlamasına kısa bir süre kala, hilalin görülme zamanı ve oruç için gerekliliği tartışma konusu oldu. İslam takvimine göre ayın hareketleri esas alınırken, Ramazan'ın başlangıcı bazı ülkelerde hilalin gözlemlenmesine göre belirleniyor. Peki, hilal ne zaman görülecek? Oruç için Ramazan hilalinin görünmesi şart mı? İşte yanıtlar ...

Ramazan Hilali göründü mü, ne zaman görülür? Oruca başlamak için hilalin görünmesi şart mıdır? Diyanet yanıtladı!

RAMAZAN HİLALİ 5 KITADA GÖRÜLEBİLECEK

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Astronomu Hümeyra Nur İşlek, ramazanın başladığını bildiren hilalin, hicri takvime göre Asya, Afrika, Avrupa, Kuzey Amerika ve Güney Amerika'da görüleceğini söyledi.

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Ramazan Hilali göründü mü, ne zaman görülür? Oruca başlamak için hilalin görünmesi şart mıdır? Diyanet yanıtladı!

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Astronomu Hümeyra Nur İşlek, AA muhabirine, Hicri takvimdeki 12 ayı ifade eden "kameri ay"ları belirlemek için yapılan hesaplamada, Ay'ın Dünya etrafında döndüğü sürenin esas alındığını ve "içtima ile rüyet" kriterlerinin kullanıldığını belirtti.

Ramazan Hilali göründü mü, ne zaman görülür? Oruca başlamak için hilalin görünmesi şart mıdır? Diyanet yanıtladı!

"İçtima"nın Dünya, Ay ve Güneş üçlüsünün aynı doğrultu üzerinde bulunmasını, "rüyet"in ise Ay'ın Dünya etrafındaki hareketini sürdürürken içtima konumundan 8 derece açılmasını ifade ettiğini anlatan İşlek, ramazan hilalinin de bu hesaplamaya göre belirlendiğini söyledi.

Ramazan Hilali göründü mü, ne zaman görülür? Oruca başlamak için hilalin görünmesi şart mıdır? Diyanet yanıtladı!

RAMAZAN HİLALİ NE ZAMAN GÖRÜNECEK?

Ramazan ayının hilali için içtimanın, Greenwich saatiyle 28 Şubat günü saat 00.45'te, rüyetin ise aynı gün saat 14.43'te olacağını açıklayan İşlek, içtima ve rüyet gerçekleşeceği için ramazanın 1 Mart Cumartesi günü başlayacağını ifade etti.

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