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Haberler Yaşam Ramazan İmsakiyesi 2021 il il: Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Ramazan başlangıç tarihi, ilk iftar ve ilk sahur ne zaman?
Giriş Tarihi: 07.04.2021 21:58 Güncelleme Tarihi: 08.04.2021 17:55

Ramazan İmsakiyesi 2021 il il: ne zaman başlıyor? Ramazan başlangıç tarihi, ilk iftar ve ne zaman?

11 Ayın Sultanı Ramazan-ı Şerif'e çok az bir süre kaldı. Manevi duyguların güçlendiği, anlamanın ve paylaşmanın değerinin anlaşıldığı yaklaşıyor. ile beraber tutulacak ve dinimizde farz olan oruç ibadeti yerine getirilecek. Bu noktada, Ramazan ayı ne zaman başlıyor ve ilk oruç hangi gün tutulacak sorularına çoktan yanıt aranmaya başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Ramazan imsakiye de yayınlandı. Böylelikle, ilk iftar ve ilk sahur vakti belli oldu. Peki, , ilk oruç hangi gün tutulacak? İşte, 2021 il il Ramazan imsakiyesi

Ramazan İmsakiyesi 2021 il il: Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Ramazan başlangıç tarihi, ilk iftar ve ilk sahur ne zaman?

için geri sayım sürüyor. Maneviyatımızın güçlendiği bu kıymetli ayda, farz olan oruç ibadeti yerine getiriliyor. vakti ile tutulacak. Bu yönde, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından il il 2021 Ramazan imsakiyesi de yayınlandı. Peki, 2021 başlıyor, ilk oruç hangi gün tutulacak? İşte, 2021 Ramazan ayının başlayacağı tarih ve ilk orucun tutulacağı gün!

Ramazan İmsakiyesi 2021 il il: Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Ramazan başlangıç tarihi, ilk iftar ve ilk sahur ne zaman?

BU YIL RAMAZAN NE ZAMAN İDRAK EDİLECEK?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimine göre; sorusu yanıt buldu. Takvime göre; mübarek 13 Nisan 2021 tarihinde başlayacak. 'da ilk iftar 13 Nisan Salı saat 19:48'de okunacak olan akşam ezanının ardından gerçekleşecek. Son oruç ise 12 Mayıs'ta Ramazan Bayramı arefesinde tutulacak.

Diyanet ile İstanbul, İzmir, Ankara başta olmak üzere il il Ramazan imsakiyesi!

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Ramazan İmsakiyesi 2021 il il: Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Ramazan başlangıç tarihi, ilk iftar ve ilk sahur ne zaman?

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Ramazan İmsakiyesi 2021 il il: Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Ramazan başlangıç tarihi, ilk iftar ve ilk sahur ne zaman?

RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

Ramazan İmsakiyesi 2021 il il: Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Ramazan başlangıç tarihi, ilk iftar ve ilk sahur ne zaman?

RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

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