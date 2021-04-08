HaberlerYaşamRamazan İmsakiyesi 2021 il il: Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Ramazan başlangıç tarihi, ilk iftar ve ilk sahur ne zaman?
Giriş Tarihi: 07.04.2021 21:58Güncelleme Tarihi: 08.04.2021 17:55
Ramazan İmsakiyesi 2021 il il: Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Ramazan başlangıç tarihi, ilk iftar ve ilk sahur ne zaman?
11 Ayın Sultanı Ramazan-ı Şerif'e çok az bir süre kaldı. Manevi duyguların güçlendiği, anlamanın ve paylaşmanın değerinin anlaşıldığı Ramazan ayı yaklaşıyor. İlk sahur ile beraber ilk oruç tutulacak ve dinimizde farz olan oruç ibadeti yerine getirilecek. Bu noktada, Ramazan ayı ne zaman başlıyor ve ilk oruç hangi gün tutulacak sorularına çoktan yanıt aranmaya başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Ramazan imsakiye de yayınlandı. Böylelikle, ilk iftar ve ilk sahur vakti belli oldu. Peki, Ramazan ne zaman, ilk oruç hangi gün tutulacak? İşte, 2021 il il Ramazan imsakiyesi