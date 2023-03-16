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Haberler Yaşam Ramazan ne zaman başlıyor? 2023 İmsakiye ile Ramazan başlangıcı, ilk sahur ve ilk oruç ne zaman tutulacak, hangi gün?
Giriş Tarihi: 16.03.2023 11:02 Güncelleme Tarihi: 16.03.2023 11:02

Ramazan ne zaman başlıyor? 2023 İmsakiye ile Ramazan başlangıcı, ilk sahur ve ilk oruç ne zaman tutulacak, hangi gün?

Ramazan ayı başlangıcı hakkında araştırmalar, Mart ayının ortasına gelindiğinde Müslümanlar tarafından aratılıyor. 2023 imsakiye üzerinden vatandaşlar ilk sahur ne zaman tutulacak sorusu yanıt alınırken, bu yıl Ramazan Bayramı tarihi hafta sonuna denk geliyor. Bin aydan daha hayırlı olduğu Kadir Gecesi 17 Nisan'da idrak edilecek. Müslümanlar bir ay boyunca bu mübarek ayda ibadet olarak oruç tutacakken, ilk sahur ve ilk oruç ne zaman sorusu yanıt arıyor. Peki, Ramazan ne zaman, hangi gün? İşte detaylar

Ramazan ne zaman başlıyor? 2023 İmsakiye ile Ramazan başlangıcı, ilk sahur ve ilk oruç ne zaman tutulacak, hangi gün?

11 Ayın Sultanı Ramazan Bayramı tarihi geldi çattı. Gelecek hafta Ramazan ayının ilk orucu tutulacakken vatandaşlar, "Ramazan ayı ne zaman, ilk sahur ne zaman tutulacak?" sorularına yanıt arıyor. 2023 İmsakiye ile Ramazan ayı oruç – sahur tarihleri öğrenilebilir. Peki, Ramazan ayı ne zaman? İşte detaylar

Ramazan ne zaman başlıyor? 2023 İmsakiye ile Ramazan başlangıcı, ilk sahur ve ilk oruç ne zaman tutulacak, hangi gün?

RAMAZAN NE ZAMAN?

Üç ayların sonuncusu olan on bir ayın sultanı Ramazan 23 Mart 2023'te başlayacak. Ramazan ayının ilk gününe geri sayıma devam edilirken ilk oruç için son 7 gün kaldı.

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Ramazan ne zaman başlıyor? 2023 İmsakiye ile Ramazan başlangıcı, ilk sahur ve ilk oruç ne zaman tutulacak, hangi gün?

İLK SAHUR NE ZAMAN?

Müslümanlar için en bereketli ay olan Ramazan ayında ilk sahura 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece kalkılacak.

Ramazan ne zaman başlıyor? 2023 İmsakiye ile Ramazan başlangıcı, ilk sahur ve ilk oruç ne zaman tutulacak, hangi gün?

İLK TERAVİH NE ZAMAN KILINACAK?

Ramazan ayında her gece kılınan teravih nafile namazdır. Yatsı namazından sonra kılınır. Ramazan ayının yaklaşması ile birlikte teravih namazının ilk kılınacağı tarih merak konusu oldu. İlk teravih namazı 22 Mart Çarşamba günü kılınacak.

Ramazan ne zaman başlıyor? 2023 İmsakiye ile Ramazan başlangıcı, ilk sahur ve ilk oruç ne zaman tutulacak, hangi gün?

2023 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2023 Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe günü

Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma günü

Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi günü

Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar günü

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