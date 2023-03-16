Haberler Yaşam Ramazan ne zaman başlıyor? 2023 İmsakiye ile Ramazan başlangıcı, ilk sahur ve ilk oruç ne zaman tutulacak, hangi gün?

Giriş Tarihi: 16.03.2023 11:02 Güncelleme Tarihi: 16.03.2023 11:02

Ramazan ne zaman başlıyor? 2023 İmsakiye ile Ramazan başlangıcı, ilk sahur ve ilk oruç ne zaman tutulacak, hangi gün?

Ramazan ayı başlangıcı hakkında araştırmalar, Mart ayının ortasına gelindiğinde Müslümanlar tarafından aratılıyor. 2023 imsakiye üzerinden vatandaşlar ilk sahur ne zaman tutulacak sorusu yanıt alınırken, bu yıl Ramazan Bayramı tarihi hafta sonuna denk geliyor. Bin aydan daha hayırlı olduğu Kadir Gecesi 17 Nisan'da idrak edilecek. Müslümanlar bir ay boyunca bu mübarek ayda ibadet olarak oruç tutacakken, ilk sahur ve ilk oruç ne zaman sorusu yanıt arıyor. Peki, Ramazan ne zaman, hangi gün? İşte detaylar