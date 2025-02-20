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Haberler Yaşam Ramazan ne zaman başlıyor? 2025 İmsakiye ile ilk oruçta sahur ve iftar vakti il il paylaşıldı! İşte Ramazan ayı başlangıcı
Giriş Tarihi: 20.02.2025 11:22 Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 11:22

Ramazan ne zaman başlıyor? 2025 İmsakiye ile ilk oruçta sahur ve iftar vakti il il paylaşıldı! İşte Ramazan ayı başlangıcı

Üç ayların sonuncusu ve 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif için günler sayılmaya başladı. Bir gün öncesinde teravih namazı ile başlayacak ibadetler bir ay boyunca bayrama kadar devam edecek. 2025 İmsakiye ile ilk oruç için sahur vakti ve iftar vakti il il araştırılmaya başladı. Ramazan ayı başlangıcı ile ibadet planını çıkaran İslam alemi oruçlarını tutmak için hazırlanıyor. Peki; Diyanet ile Ramazan ne zaman başlıyor, kaç gün kaldı?

Ramazan ne zaman başlıyor? 2025 İmsakiye ile ilk oruçta sahur ve iftar vakti il il paylaşıldı! İşte Ramazan ayı başlangıcı

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan ramazan.diyanet.gov.tr ile Müslümanlar, hatimle teravih kıldıracak cami bilgilerine, hutbe/vaaz, kitap/dergi ve materyallere ulaşıyor. Ramazan ayı başlangıcı ile birlikte takip edilmeye başlayacak İmsakiye 2025 de burada yayımlandı. İstanbul, İzmir, Ankara başta olmak üzere 81 ilde sahur ve iftar vakitleri takibe alındı. Peki, Ramazan ne zaman?

Ramazan ne zaman başlıyor? 2025 İmsakiye ile ilk oruçta sahur ve iftar vakti il il paylaşıldı! İşte Ramazan ayı başlangıcı

RAMAZAN NE ZAMAN?

Bu yıl Ramazan ayı 1 Mart 2025 itibarıyla başlıyor. 28 Şubat akşamı ilk teravih kılınacak ve 28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece evlerde ilk sahura kalkılacak.

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Ramazan ne zaman başlıyor? 2025 İmsakiye ile ilk oruçta sahur ve iftar vakti il il paylaşıldı! İşte Ramazan ayı başlangıcı

2025 İMSAKİYE

Ramazan İmsakiyesi ile 81 ilde ilk sahur ve iftar vakitlerine ulaşılabiliyor. Sabah ezanıyla sahurlarını tamamlayacak Müslümanlar akşam ezanı ile iftarlarını yapacak. İşte, il il vakitler:

İMSAKİYE İÇİN TIKLAYINIZ

Ramazan ne zaman başlıyor? 2025 İmsakiye ile ilk oruçta sahur ve iftar vakti il il paylaşıldı! İşte Ramazan ayı başlangıcı

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayı içerisinde idrak edilen Kadir Gecesi 2025 yılında 26 Mart Çarşamba günü gerçekleşecek.

Ramazan ne zaman başlıyor? 2025 İmsakiye ile ilk oruçta sahur ve iftar vakti il il paylaşıldı! İşte Ramazan ayı başlangıcı

RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ

2025 Ramazan Bayramı tarihleri şöyle:

Ramazan Bayramı Arifesi – 29 Mart 2025, Cumartesi

Ramazan Bayramı 1. Günü – 30 Mart 2025, Pazar

Ramazan Bayramı 2. Günü – 31 Mart 2025, Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. Günü – 1 Nisan 2025, Salı

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