Ramazan ne zaman başlıyor? 2025 İmsakiye ile ilk oruçta sahur ve iftar vakti il il paylaşıldı! İşte Ramazan ayı başlangıcı

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan ramazan.diyanet.gov.tr ile Müslümanlar, hatimle teravih kıldıracak cami bilgilerine, hutbe/vaaz, kitap/dergi ve materyallere ulaşıyor. Ramazan ayı başlangıcı ile birlikte takip edilmeye başlayacak İmsakiye 2025 de burada yayımlandı. İstanbul, İzmir, Ankara başta olmak üzere 81 ilde sahur ve iftar vakitleri takibe alındı. Peki, Ramazan ne zaman?