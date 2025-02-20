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Ramazan ne zaman başlıyor? 2025 İmsakiye ile ilk oruçta sahur ve iftar vakti il il paylaşıldı! İşte Ramazan ayı başlangıcı
Giriş Tarihi: 20.02.2025 11:22
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025
11:22
Ramazan ne zaman başlıyor? 2025 İmsakiye ile ilk oruçta sahur ve iftar vakti il il paylaşıldı! İşte Ramazan ayı başlangıcı
Üç ayların sonuncusu ve 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif için günler sayılmaya başladı. Bir gün öncesinde teravih namazı ile başlayacak ibadetler bir ay boyunca bayrama kadar devam edecek. 2025 İmsakiye ile ilk oruç için sahur vakti ve iftar vakti il il araştırılmaya başladı. Ramazan ayı başlangıcı ile ibadet planını çıkaran İslam alemi oruçlarını tutmak için hazırlanıyor. Peki; Diyanet ile Ramazan ne zaman başlıyor, kaç gün kaldı?