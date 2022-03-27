Haberler Yaşam Ramazan ne zaman başlıyor? Ankara, İzmir, İstanbul ve diğer iller için Diyanet İmsakiye 2022 takvimi ile İlk sahur ilk iftar ne zaman?

Giriş Tarihi: 27.03.2022 16:27 Güncelleme Tarihi: 27.03.2022 16:27

Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimi ile Ramazan ne zaman başlıyor sorusu yanıt buldu. Bir aylık oruç ibadetini gerçekleştirmek isteyen müminler ise ilk iftar ve ilk sahur vaktini iple çekiyor. Bir aylık oruç ibadeti 1 Mayıs 2022 tarihinde sona erecek. Her sene büyük bir özlemle beklediğimiz 11 Ayın Sultanı Ramazan'a bu yıl da ulaşmanın mutluluğu ve huzurunu yaşanıyor. Peki Ramazan ne zaman başlıyor? Ankara, İzmir, İstanbul ve diğer iller için Diyanet İmsakiye 2022 takvimi ile İlk sahur ilk iftar ne zaman? İşte 2022 sahur vakti ve Ramazan imsakiyesi…