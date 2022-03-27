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Haberler Yaşam Ramazan ne zaman başlıyor? Ankara, İzmir, İstanbul ve diğer iller için Diyanet İmsakiye 2022 takvimi ile İlk sahur ilk iftar ne zaman?
Giriş Tarihi: 27.03.2022 16:27 Güncelleme Tarihi: 27.03.2022 16:27

Ramazan ne zaman başlıyor? Ankara, İzmir, İstanbul ve diğer iller için Diyanet İmsakiye 2022 takvimi ile İlk sahur ilk iftar ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimi ile Ramazan ne zaman başlıyor sorusu yanıt buldu. Bir aylık oruç ibadetini gerçekleştirmek isteyen müminler ise ilk iftar ve ilk sahur vaktini iple çekiyor. Bir aylık oruç ibadeti 1 Mayıs 2022 tarihinde sona erecek. Her sene büyük bir özlemle beklediğimiz 11 Ayın Sultanı Ramazan'a bu yıl da ulaşmanın mutluluğu ve huzurunu yaşanıyor. Peki Ramazan ne zaman başlıyor? Ankara, İzmir, İstanbul ve diğer iller için Diyanet İmsakiye 2022 takvimi ile İlk sahur ilk iftar ne zaman? İşte 2022 sahur vakti ve Ramazan imsakiyesi

Ramazan ne zaman başlıyor? Ankara, İzmir, İstanbul ve diğer iller için Diyanet İmsakiye 2022 takvimi ile İlk sahur ilk iftar ne zaman?

İslam alemi Ramazan ayı için geri sayıma geçti. Ramazan boyunca sabah.com.tr'den takip edilebilecek olan iftar saatleri Ramazan özel sayfası üzerinden kullanıcılarla buluşmaya devam ediyor. Mübarek ramazan ayında oruç ibadetlerini idrak edenler, 2022 Ramazan İmsakiyesi'nde yer alan bilgilere göre, oruca niyet edecekler. Peki Ramazan ne zaman başlıyor? Diyanet İmsakiye 2022 takvimi ile İlk sahur ilk iftar ne zaman? İşte Ankara, İzmir, İstanbul ve diğer iller için iftar ve sahur vakitleri Ramazan İmsakiyesi

Ramazan ne zaman başlıyor? Ankara, İzmir, İstanbul ve diğer iller için Diyanet İmsakiye 2022 takvimi ile İlk sahur ilk iftar ne zaman?

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bu sene Ramazan ayı 2 Nisan 2022 Cumartesi günü başlayacak. Bir aylık oruç ibadeti 1 Mayıs 2022 tarihinde sona erecek.

2 Mayıs Pazartesi ise Ramazan Bayramı'nın ilk günü olacak.

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Ramazan ne zaman başlıyor? Ankara, İzmir, İstanbul ve diğer iller için Diyanet İmsakiye 2022 takvimi ile İlk sahur ilk iftar ne zaman?

İLK SAHUR VE İFTAR SAAT KAÇTA?

Bu sene Ramazan ayı 2 Nisan 2022 Cumartesi günü başlayacak. Bir aylık oruç ibadeti 1 Mayıs 2022 tarihinde sona erecek. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, ramazan ayının ilk günü olan 2 Nisan'da ilk iftar saat 18.35'te Iğdır ve Hakkari'de, son iftar ise saat 19.46'da Çanakkale ve Edirne'de yapılacak.

2 Mayıs Pazartesi ise Ramazan Bayramı'nın ilk günü olacak.

RAMAZAN ANLAMI VE ÖNEMİ

Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar.

Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır.

Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:

"Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar"

RAMAZAN AYI DİNİ GÜNLER TAKVİMİ 2022

Ramazan Başlangıcı - 2 Nisan 2022 Cumartesi

Kadir gecesi – 27 Nisan 2022 Çarşamba

Ramazan Bayramı Arifesi- 1 Mayıs 2022 Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün- 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün- 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün- 4 Mayıs 2022 Çarşamba

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