Haberler Yaşam Diyanet takvimi ile 2022 Ramazan ayı ilk oruç tarihi belli oldu! RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Giriş Tarihi: 25.03.2022 10:18 Güncelleme Tarihi: 25.03.2022 10:18

Diyanet takvimi ile 2022 Ramazan ayı ilk oruç tarihi belli oldu! RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

On bir ayın sultanı Ramazan ayı için sayılı günler kala binlerce müslümanın geri sayımı da başladı. İslam dinince büyük önem taşıyan bu ayda islamın beş şartından oruç ibadeti eda ediliyor. Cennet kapılarının açıldığı bu mübarek aya kısa süre kala vatandaşlar "2022 Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç ne zaman ayın kaçında tutulacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Müslümanlarca sabır, ibadet, rahmet, ve bereket ayı olarak kabul edilen, büyük bir coşkuyla karşılanan bu ayın en önemli özelliği Kur'an'ın bu ayda indirilmeye başlanmış olup ayet ve hadislerde bin aydan daha hayırlı olduğunun bildirilmesidir. Peki, Ramazan ne zaman başlıyor, kaç gün kaldı? İşte detaylar...