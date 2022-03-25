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Haberler Yaşam Diyanet takvimi ile 2022 Ramazan ayı ilk oruç tarihi belli oldu! RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Giriş Tarihi: 25.03.2022 10:18 Güncelleme Tarihi: 25.03.2022 10:18

Diyanet takvimi ile 2022 Ramazan ayı ilk oruç tarihi belli oldu! RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

On bir ayın sultanı Ramazan ayı için sayılı günler kala binlerce müslümanın geri sayımı da başladı. İslam dinince büyük önem taşıyan bu ayda islamın beş şartından oruç ibadeti eda ediliyor. Cennet kapılarının açıldığı bu mübarek aya kısa süre kala vatandaşlar "2022 Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç ne zaman ayın kaçında tutulacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Müslümanlarca sabır, ibadet, rahmet, ve bereket ayı olarak kabul edilen, büyük bir coşkuyla karşılanan bu ayın en önemli özelliği Kur'an'ın bu ayda indirilmeye başlanmış olup ayet ve hadislerde bin aydan daha hayırlı olduğunun bildirilmesidir. Peki, Ramazan ne zaman başlıyor, kaç gün kaldı? İşte detaylar...

Diyanet takvimi ile 2022 Ramazan ayı ilk oruç tarihi belli oldu! RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ramazan ayı için geri sayım başladı. Bin aydan daha hayırlı olan bu ayda müslüman alemi oruç ibadetini eda ediyor. Öte yandan "2022 Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç ne zaman ayın kaçında tutulacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere Müslümanlara Kur'an'ın ilk ayetlerinin vahyedildiği Kadir Gecesi, bu ayın içindedir. Kısa süre kala konuyla ilgili araştırmalar da hız kazandı. Peki, Diyanet takvimi ile Ramazan ne zaman başlıyor? İşte o tarih ve tüm detaylar...

Diyanet takvimi ile 2022 Ramazan ayı ilk oruç tarihi belli oldu! RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bu sene Ramazan ayı 2 Nisan 2022 Cumartesi günü başlayacak. Bir aylık oruç ibadeti 1 Mayıs 2022 tarihinde sona erecek.

2 Mayıs Pazartesi ise Ramazan Bayramı'nın ilk günü olacak.

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Diyanet takvimi ile 2022 Ramazan ayı ilk oruç tarihi belli oldu! RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

RAMAZAN ANLAMI VE ÖNEMİ

Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır.

Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:

"Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar"

Diyanet takvimi ile 2022 Ramazan ayı ilk oruç tarihi belli oldu! RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

RAMAZAN AYI DİNİ GÜNLER TAKVİMİ 2022

Ramazan Başlangıcı - 2 Nisan 2022 Cumartesi

Kadir gecesi – 27 Nisan 2022 Çarşamba

Ramazan Bayramı Arifesi- 1 Mayıs 2022 Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün- 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün- 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün- 4 Mayıs 2022 Çarşamba

Diyanet takvimi ile 2022 Ramazan ayı ilk oruç tarihi belli oldu! RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

2022 yılı Kadir Gecesi tarihi 17 Mart gününe denk geliyor. 17 Mart Perşembe akşamı teravih namazının ardından başlayan Kadir Gecesi Müslümanlar tarafından ibadetle geçirilir.

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