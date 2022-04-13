Haberler Yaşam Ramazan ne zaman bitiyor? Diyanet Ramazan İmsakiyesi 2022 ile kaç gün kaldı, ayın kaçında bitiyor?

Giriş Tarihi: 13.04.2022 15:25 Güncelleme Tarihi: 13.04.2022 15:26

Ramazan ne zaman bitiyor? Diyanet Ramazan İmsakiyesi 2022 ile kaç gün kaldı, ayın kaçında bitiyor?

Orucun kaçıncı günü sorusuyla hareket eden Müslümanlar, neredeyse Ramazan ayının ortasına yaklaştı. Pandemi gölgesinde geçen iki yılın ardından İslam alemi Ramazan-ı Şerifi büyük bir maneviyatla karşıladı. Oruç ibadeti sürerken "Ramazan ne zaman bitiyor?" sorusu da yanıt arıyor. Sonunda kalabalık olarak kurulan sahur ve iftar sofraları için geri sayım başladı. Peki, Ramazanın bitmesine kaç gün kaldı, bugün orucun kaçıncı günü, Ramazan ne zaman bitiyor, ayın kaçında? İşte 2022 Diyanet Ramazan takvimi…