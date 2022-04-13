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Haberler Yaşam Ramazan ne zaman bitiyor? Diyanet Ramazan İmsakiyesi 2022 ile kaç gün kaldı, ayın kaçında bitiyor?
Giriş Tarihi: 13.04.2022 15:25 Güncelleme Tarihi: 13.04.2022 15:26

Ramazan ne zaman bitiyor? Diyanet Ramazan İmsakiyesi 2022 ile kaç gün kaldı, ayın kaçında bitiyor?

Orucun kaçıncı günü sorusuyla hareket eden Müslümanlar, neredeyse Ramazan ayının ortasına yaklaştı. Pandemi gölgesinde geçen iki yılın ardından İslam alemi Ramazan-ı Şerifi büyük bir maneviyatla karşıladı. Oruç ibadeti sürerken "Ramazan ne zaman bitiyor?" sorusu da yanıt arıyor. Sonunda kalabalık olarak kurulan sahur ve iftar sofraları için geri sayım başladı. Peki, Ramazanın bitmesine kaç gün kaldı, bugün orucun kaçıncı günü, Ramazan ne zaman bitiyor, ayın kaçında? İşte 2022 Diyanet Ramazan takvimi…

Ramazan ne zaman bitiyor? Diyanet Ramazan İmsakiyesi 2022 ile kaç gün kaldı, ayın kaçında bitiyor?

Ramazan günleri oruç ibadeti ışığında sürerken "Ramazan ne zaman bitiyor?" sorusu da gündemdeki yerini almaya başladı. 11 ayın sultanı Ramazan sahur, iftar, teravih ve diğer ibadetlerle dolu dolu geçiriliyor. 2022 Ramazan İmsakiyesi ile takip edilen günler hızla geçiyor. Bu noktada gündemdeki sorular şöyle: Ramazanın bitmesine kaç gün kaldı, bugün orucun kaçıncı günü, Ramazan ne zaman bitiyor, ayın kaçında? İşte 2022 Diyanet takvimi…

Ramazan ne zaman bitiyor? Diyanet Ramazan İmsakiyesi 2022 ile kaç gün kaldı, ayın kaçında bitiyor?

RAMAZAN NE ZAMAN BİTİYOR?

2022 Diyanet Ramazan İmsakiyesi ile belirlenen günlere göre son orucun tutulacağı tarih 1 Mayıs 2022 Pazar günü olacak.

Orucun son günü ardından Ramazan Bayramı ile ay noktalanacak. 1 Mayıs orucun son günü olmasının yanı sıra Ramazan Bayramı arefesi olacak.

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Ramazan ne zaman bitiyor? Diyanet Ramazan İmsakiyesi 2022 ile kaç gün kaldı, ayın kaçında bitiyor?

BUGÜN ORUCUN KAÇINCI GÜNÜ? 13 NİSAN 2022

2 Nisan 2022 Cumartesi günü ilk oruç ile başlayan Ramazan ayı 1 Mayıs 2022 tarihinde son buluyor. Toplamda 30 gün süren Ramazan ayında "orucun kaçıncı günü?" sorusu her gün gündemde.

13 Nisan 2022 bugün itibarıyla orucun 12. Günü bitecek. 15 Nisan Cuma günü Ramazan ayının ortası / 15. Günü idrak edilecek.

Ramazan ne zaman bitiyor? Diyanet Ramazan İmsakiyesi 2022 ile kaç gün kaldı, ayın kaçında bitiyor?

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı Arefesi: 1 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba

Ramazan ne zaman bitiyor? Diyanet Ramazan İmsakiyesi 2022 ile kaç gün kaldı, ayın kaçında bitiyor?

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Ramazan Bayramı'nın ilk günü pazartesi gününe denk geliyor. Bir önceki hafta cumartesi ve pazar günü de tatil olacağı için beş gün tatil olması bekleniyor. Bayram üç gün boyunca devam edecek.

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