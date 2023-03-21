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Haberler Yaşam Ramazan ne zaman, yarın mı, hangi gün başlıyor? 2023 Diyanet ile Ramazan başlangıcı tarihi belli oldu
Giriş Tarihi: 21.03.2023 14:25 Güncelleme Tarihi: 21.03.2023 14:25

Ramazan ne zaman, yarın mı, hangi gün başlıyor? 2023 Diyanet ile Ramazan başlangıcı tarihi belli oldu

Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sitesinde ve sabah.com.tr'de İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer tüm iller için 30 günlük Ramazan İmsakiyesi yayınlandı. On bir ayın sultanına kavuşmak için gün sayanların merak ettiği Ramazan ne zaman sorusu da cevabını buldu. Ramazan başlangıcı tarihi ile ilk sahur oruç ne zaman, iftar saat kaçta? İmsakiye 2023 ile İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Kayseri, Konya ve diğer tüm iller için akşam ezanı saatlerine ulaşabilirsiniz. İşte, Ramazan ne zaman sorusunun cevabı ile Ramazan başlangıcı tarihi!

Ramazan ne zaman, yarın mı, hangi gün başlıyor? 2023 Diyanet ile Ramazan başlangıcı tarihi belli oldu

Ramazan başlangıcı tarihi belli oldu. Diyanet resmi internet sitesinden 30 günlük imsakiye 2023 takvimini yayınladı. Böylece Ramazan ne zaman sorusunun cevabı netlik kazanmış oldu. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Konya ve diğer tüm iller için Ramazan İmsakiyesi takvimine sabah.com.tr'den de ulaşabilirsiniz. Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur vakti saat kaçta? Akşam ezanı saat kaçta okunuyor? Soruların yanıtına imsakiye 2023 ile ulaşabilirsiniz. Peki, Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç sahur ne zaman? İşte, 2023 Ramazan başlangıcı tarihi…

Ramazan ne zaman, yarın mı, hangi gün başlıyor? 2023 Diyanet ile Ramazan başlangıcı tarihi belli oldu

RAMAZAN AYINDA NE OLMUŞTUR?

Müslüman alemi için bereket ayı olarak kabul edilen on bir ayın sultanına sayılı günler kaldı. Ayet ve hadislerde bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen Ramazan ayının başlıca özellikleri şu şekildedir;

- Kur'an-ı Kerim Ramazan ayında indirilmeye başlamıştır.

- İslamın şartlarından birisi olan oruç ibadeti bu ayda yerine getirilir.

- Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) inanarak teravih namazını kılan kişinin geçmiş günahlarının bağışlanacağı müjdesini vermiştir. Kendisinin de bizzat kılarak ümmeti için sünnet olduğunu bildirdiği teravih namazı da yine bu aya özel ibadetlerden birisidir.

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Ramazan ne zaman, yarın mı, hangi gün başlıyor? 2023 Diyanet ile Ramazan başlangıcı tarihi belli oldu

- Fıtır sadakası (fitre) bu ayın sonuna ve bayramdan önce verilmektedir.

- Bazı hadis kaynaklarında bu ayda umre yapanların hac sevabı alacağı belirtilmiştir.

- Bu ay içerisinde yapılan ibadetler diğer aylara göre daha çok mükâfat verileceği yine hadislerde belirtilmektedir.

- Kur'an-ı Kerim ayı olarak bilinen bu ay içerisinde bolca Kur'an okunmalıdır.

Ramazan ne zaman, yarın mı, hangi gün başlıyor? 2023 Diyanet ile Ramazan başlangıcı tarihi belli oldu

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri'nin yayınladığı imsakiye 2023 takvimine göre Ramazan ayı 23 Mart Perşembe günü başlıyor. 22 Mart Çarşamba gününü Perşembe'ye bağlayan gece ilk sahura kalkılarak oruç ibadeti yerine getirilecek. İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer iller için sahur ve iftar vakti ise şöyle;

İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer iller için sahur vakti ise şöyle;

Adana sahur vakti: 05:12

Adıyaman sahur vakti: 04:59

Afyonkarahisar sahur vakti: 05:28

Ağrı sahur vakti: 04:37

Aksaray sahur vakti: 05:15

Ramazan ne zaman, yarın mı, hangi gün başlıyor? 2023 Diyanet ile Ramazan başlangıcı tarihi belli oldu

Amasya sahur vakti: 05:04

Ankara İmsakiye takvimine göre imsak vakti 05:17, iftar vakti ise 19:10'da.

Antalya sahur vakti: 05:30

Ardahan sahur vakti: 04:36

Artvin sahur vakti: 04:39

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