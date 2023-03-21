Ramazan ne zaman, yarın mı, hangi gün başlıyor? 2023 Diyanet ile Ramazan başlangıcı tarihi belli oldu

Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sitesinde ve sabah.com.tr'de İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer tüm iller için 30 günlük Ramazan İmsakiyesi yayınlandı. On bir ayın sultanına kavuşmak için gün sayanların merak ettiği Ramazan ne zaman sorusu da cevabını buldu. Ramazan başlangıcı tarihi ile ilk sahur oruç ne zaman, iftar saat kaçta? İmsakiye 2023 ile İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Kayseri, Konya ve diğer tüm iller için akşam ezanı saatlerine ulaşabilirsiniz. İşte, Ramazan ne zaman sorusunun cevabı ile Ramazan başlangıcı tarihi!