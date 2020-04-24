Ramazan'da orucu bozan durumlar nelerdir? Diş fırçalamak, duş almak, rüyalanmak, sakız çiğnemek orucu bozar mı? İŞTE ORUCU BOZAN ŞEYLER!

İslam alemi olarak Ramazan ayının ilk gününde oruçlarımı tutarak, ilk iftar saaterini bekliyoruz. Oruçlarımızın zarar görmemesi adına hal ve hareketlerimize dikkat ederken aynı şekilde orucu bozan şeyler konusunda da hassas olmalıyız. Örneğin; 'Diş fırçalamak orucu bozar mı, duş almak yıkanmak orucu bozar mı, sakız çiğnemek orucu bozar mı?' gibi konular Ramazan ayında çok fazla araştırılan konular arasında yer alıyor. Yeni oruç tutmayan başlayan ergenlik çağındaki gençlerin başına gelen rüyalanmak orucu bozar mı? Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde orucu bozan durumlar ve halleri detaylı olarak bulabileceksiniz.
Giriş Tarihi: 24.04.2020
14:48
Güncelleme Tarihi: 24.04.2020
15:00
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