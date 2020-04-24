Ramazan'da orucu bozan durumlar nelerdir? Diş fırçalamak, duş almak, rüyalanmak, sakız çiğnemek orucu bozar mı? İŞTE ORUCU BOZAN ŞEYLER!

Ramazan ayının ilk günlerinde orucu bozan haller ve durumlar hakkında hem arama motoru Google'da hem de sosyal medyada araştırmalar sürüyor. Bugün İstanbul'da ilk oruçlar saat 20:00'de okunacak akşam ezanının ardından açılacak, başkent Ankara'da ise ilk oruçlar 19:43'te okunacak akşam ezanının ardından açılacak. Akşam ezanına kadar oruç tutarken bazı dikkat etmeniz gerekeler var. Özellikle akşama doğru diş fırçalamak orucu bozar mı, yıkanmak orucu bozar mı şeklindeki aramalar oldukça artıyor! İşte Ramazan ayında orucu bozan şeyler...