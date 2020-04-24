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Haberler Galeri Ramazan'da orucu bozan durumlar nelerdir? Diş fırçalamak, duş almak, rüyalanmak, sakız çiğnemek orucu bozar mı? İŞTE ORUCU BOZAN ŞEYLER!

Ramazan'da nelerdir? Diş fırçalamak, duş almak, rüyalanmak, sakız çiğnemek orucu bozar mı? İŞTE !

İslam alemi olarak Ramazan ayının ilk gününde oruçlarımı tutarak, ilk iftar saaterini bekliyoruz. Oruçlarımızın zarar görmemesi adına hal ve hareketlerimize dikkat ederken aynı şekilde konusunda da hassas olmalıyız. Örneğin; 'Diş fırçalamak orucu bozar mı, duş almak yıkanmak orucu bozar mı, sakız çiğnemek orucu bozar mı?' gibi konular Ramazan ayında çok fazla araştırılan konular arasında yer alıyor. Yeni oruç tutmayan başlayan ergenlik çağındaki gençlerin başına gelen ? Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde ve halleri detaylı olarak bulabileceksiniz.

Giriş Tarihi: 24.04.2020 14:48 Güncelleme Tarihi: 24.04.2020 15:00
Ramazan'da orucu bozan durumlar nelerdir? Diş fırçalamak, duş almak, rüyalanmak, sakız çiğnemek orucu bozar mı? İŞTE ORUCU BOZAN ŞEYLER!

Ramazan ayının ilk günlerinde orucu bozan haller ve durumlar hakkında hem arama motoru Google'da hem de sosyal medyada araştırmalar sürüyor. Bugün İstanbul'da ilk oruçlar saat 20:00'de okunacak akşam ezanının ardından açılacak, başkent Ankara'da ise ilk oruçlar 19:43'te okunacak akşam ezanının ardından açılacak. Akşam ezanına kadar oruç tutarken bazı dikkat etmeniz gerekeler var. Özellikle akşama doğru diş fırçalamak orucu bozar mı, yıkanmak orucu bozar mı şeklindeki aramalar oldukça artıyor! İşte Ramazan ayında ...

Ramazan'da orucu bozan durumlar nelerdir? Diş fırçalamak, duş almak, rüyalanmak, sakız çiğnemek orucu bozar mı? İŞTE ORUCU BOZAN ŞEYLER!

Diş fırçalamak orucu bozar mı?

Boğaza su kaçırmadan ağzı su ile çalkalamak orucu bozmadığı gibi diş fırçalamakla da oruç bozulmaz (el-Fetâva'l-Hindiyye, I, 220). Bununla birlikte, diş macununun veya suyun boğaza kaçması hâlinde oruç bozulur. Orucun bozulma ihtimali dikkate alınarak, dişlerin imsakten önce ve iftardan sonra fırçalanması, oruçluyken fırçalanacaksa macun kullanılmaması uygun olur.

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Ramazan'da orucu bozan durumlar nelerdir? Diş fırçalamak, duş almak, rüyalanmak, sakız çiğnemek orucu bozar mı? İŞTE ORUCU BOZAN ŞEYLER!

Orucu bozan şeyler, haller nelerdir? Erkeklerde ve kadınlarda orucu bozan durumlar hangileri?

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır.

Ramazan'da orucu bozan durumlar nelerdir? Diş fırçalamak, duş almak, rüyalanmak, sakız çiğnemek orucu bozar mı? İŞTE ORUCU BOZAN ŞEYLER!

Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

Ramazan'da orucu bozan durumlar nelerdir? Diş fırçalamak, duş almak, rüyalanmak, sakız çiğnemek orucu bozar mı? İŞTE ORUCU BOZAN ŞEYLER!

Unutarak yemek içmek orucu bozar mı?

Unutarak yemek içmek orucu bozmaz. Hz. Peygamber (s.a.s.), "Bir kimse oruçlu olduğunu unutarak yer, içerse orucunu tamamlasın, bozmasın. Çünkü onu, Allah yedirmiş, içirmiştir." (Buhârî, Savm, 26) buyurmuştur.

Ramazan'da orucu bozan durumlar nelerdir? Diş fırçalamak, duş almak, rüyalanmak, sakız çiğnemek orucu bozar mı? İŞTE ORUCU BOZAN ŞEYLER!

Unutarak yiyip içen kimse, oruçlu olduğunu hatırlarsa hemen ağzındakileri çıkarıp ağzını yıkamalı ve orucuna devam etmelidir. Oruçlu olduğu hatırlandıktan sonra mideye bir şey inerse, oruç bozulur (Merğînânî, el-Hidâye, II, 253-254).

Ramazan'da orucu bozan durumlar nelerdir? Diş fırçalamak, duş almak, rüyalanmak, sakız çiğnemek orucu bozar mı? İŞTE ORUCU BOZAN ŞEYLER!

Unutarak yiyen kişiye oruçlu olduğunun hatırlatılması gerekir mi?

Oruçlu olduğunu unutarak yiyip içen kişi, yaşlı, hasta, zayıf ve oruç tutmaya güç yetiremeyecek durumdaysa onu gören kişi oruçlu olduğunu hatırlatmamalı, aksi durumda hatırlatmalıdır (Şürünbülâlî, Merâkı'l-felâh, 238).

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