Vaka sayılarında son dönemde yaşanan artışla beraber Ramazan ayında 21 günlük tam kapanma iddiaları da gündemdeki yerini aldı. Bu noktada "Tam Kapanma nedir, Ramazan ayında tam kapanma olur mu?" gibi birçok soru bugün sabah saatlerinden itibaren vatandaşların gündemindeki yerini aldı. Bu iddialara netlik kazandıracak açıklamanın ise bugün gerçekleşecek kabine toplantısı sonrasında gelmesi bekleniyor. Bilindiği üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan her Kabine Toplantısı sonrası kamuoyuna açıklama yapıyor. Bu noktada "Ramazan ayında tam kapanma olacak mı?" sorusuna ait yanıtın bu akşam verilmesi beklentiler arasında yer alıyor.