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'in şaşırtan değişimi

Giriş Tarihi: 05.09.2018 17:20 Güncelleme Tarihi: 05.09.2018 17:24
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'in şaşırtan değişimi
Rambo Berk'in şaşırtan değişimi

Yıllar önce ünlü bir dizide canlandırdığı karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Ferhat Yılmaz, son haliyle görenleri şaşırttı.

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'in şaşırtan değişimi
Rambo Berk'in şaşırtan değişimi

Fazla kilolarıyla bilinen Yılmaz, sosyal medya hesabında paylaştığı videoda geçirdiği mucizevi süreci ve yaşam tarzının nasıl değiştiğini takipçileriyle paylaştı.

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'in şaşırtan değişimi
Rambo Berk'in şaşırtan değişimi

Galatasaray Kulübü'nde eski milli kürekçiyken de kilolu olduğunu belirten Yılmaz, mide küçültme ya da balon taktırma gibi operasyonlara kesinlikle başvurmadığının söyledi.

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'in şaşırtan değişimi
Rambo Berk'in şaşırtan değişimi

Yılmaz; "Yemek yapmayı ve yemeyi küçük yaşlarımdan beri hep çok sevdim. Zayıflamayı da düşünmüyordum. Ancak bir oyuncu bedenini her zaman daha çok kullanmak ister ve kilolar zaman zaman iş hayatımı da kısıtlıyordu. Bu süreçte bir arkadaşımın önerisiyle Samsun'da yaşayan bir doktor ile yollarımız kesişti.

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'in şaşırtan değişimi
Rambo Berk'in şaşırtan değişimi

Birçok testle kilo alma sebebimi çok detaylı bir şekilde araştırdı. Sonrasında yaptığı metabolik mini by-pass ameliyatıyla da bir hafta içerisinde planlanan program dahilinde kilo vermeye başladım. Kilo verdikçe kendimi daha sağlıklı ve mutlu hissediyorum"

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'in şaşırtan değişimi
Rambo Berk'in şaşırtan değişimi

Ameliyat sonrası yaklaşık bir ayda 26 kilo veren Yılmaz, artık uyku düzensizlikleri, boyun-sırt ağrıları, gece horlamalarının kesildiğini belirterek kronik rahatsızlıklarının son bulduğunu söyledi.

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'in şaşırtan değişimi
Rambo Berk'in şaşırtan değişimi

Hedefinin 7 ay içerisinde 80 kiloya inmek olduğunu belirten Ferhat Yılmaz, her gün fitness yaparak ve yüzerek de yaşam tarzını değiştirdiğinin altını çizdi.

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