Amerikalı oyuncu ve seslendirme sanatçısı Ray Liotta, 67 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü aktörün Dominik Cumhuriuyeti'nde film çekimlerinde olduğu gelen bilgiler arasında yer alırken bu açıklama sonrasında "Ray Liotta kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?" soruları yanıt aramaya başladı. Ünlü aktörün sözcüsü ölüm haberlerini doğruladı. Ünlü isim, Martin Scorsese'nin mafya filmi Goodfellas'taki Henry Hill rolüyle büyük ün kazanmıştı. Peki, Ray Liotta kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? İşte detaylar...