Haberler Yaşam Ray Liotta 67 yaşında hayatını kaybetti! Ünlü aktör Ray Liotta kimdir, neden ve nasıl öldü, hangi filmlerde oynadı?

Giriş Tarihi: 26.05.2022 20:58 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022 21:01

Ray Liotta 67 yaşında hayatını kaybetti! Ünlü aktör Ray Liotta kimdir, neden ve nasıl öldü, hangi filmlerde oynadı?

Amerikalı oyuncu ve seslendirme sanatçısı Ray Liotta, 67 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü aktörün Dominik Cumhuriuyeti'nde film çekimlerinde olduğu gelen bilgiler arasında yer alırken bu açıklama sonrasında "Ray Liotta kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?" soruları yanıt aramaya başladı. Ünlü aktörün sözcüsü ölüm haberlerini doğruladı. Ünlü isim, Martin Scorsese'nin mafya filmi Goodfellas'taki Henry Hill rolüyle büyük ün kazanmıştı. Peki, Ray Liotta kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? İşte detaylar...