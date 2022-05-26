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Haberler Yaşam Ray Liotta 67 yaşında hayatını kaybetti! Ünlü aktör Ray Liotta kimdir, neden ve nasıl öldü, hangi filmlerde oynadı?
Giriş Tarihi: 26.05.2022 20:58 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022 21:01

Ray Liotta 67 yaşında hayatını kaybetti! Ünlü aktör Ray Liotta kimdir, neden ve nasıl öldü, hangi filmlerde oynadı?

Amerikalı oyuncu ve seslendirme sanatçısı Ray Liotta, 67 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü aktörün Dominik Cumhuriuyeti'nde film çekimlerinde olduğu gelen bilgiler arasında yer alırken bu açıklama sonrasında "Ray Liotta kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?" soruları yanıt aramaya başladı. Ünlü aktörün sözcüsü ölüm haberlerini doğruladı. Ünlü isim, Martin Scorsese'nin mafya filmi Goodfellas'taki Henry Hill rolüyle büyük ün kazanmıştı. Peki, Ray Liotta kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? İşte detaylar...

Ray Liotta 67 yaşında hayatını kaybetti! Ünlü aktör Ray Liotta kimdir, neden ve nasıl öldü, hangi filmlerde oynadı?

Martin Scorsese'nin mafya filmi Goodfellas'taki Henry Hill rolüyle büyük ün kazanan Ray Liotta hayatını kaybetti. Ünlü aktörün menajeri acı haberi doğrularken bu açıklamanın ardından "Ray Liotta kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?" soruları yanıt aramaya başladı. Liotta, Kevin Costner'ın ünlü beyzbol filmi Field of Dreams filminde de rol almıştı. Peki, Ray Liotta kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? İşte hayatına dair detaylar...

Ray Liotta 67 yaşında hayatını kaybetti! Ünlü aktör Ray Liotta kimdir, neden ve nasıl öldü, hangi filmlerde oynadı?

RAY LİOTTA 67 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ!

Goodfellas filmiyle bilinen aktör Ray Liotta 67 yaşında hayatını kaybetti. Liotta'nın Dominik Cumhuriuyeti'nde film çekimlerinde olduğu kaydedildi. Ünlü aktörün menajeri BBC'ye haberi doğruladı. Menajer Jennifer Allen, aktörün Dangerous Waters isimli filmin çekimlerinde olduğunu söyledi.

Ray Liotta, Martin Scorsese'nin mafya filmi Goodfellas'taki Henry Hill rolüyle büyük ün kazanmıştı.

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Ray Liotta 67 yaşında hayatını kaybetti! Ünlü aktör Ray Liotta kimdir, neden ve nasıl öldü, hangi filmlerde oynadı?

RAYMOND ALLEN LİOTTA KİMDİR?

Raymond Allen Liotta (d. 18 Aralık 1954; Newark, New Jersey) Amerikalı oyuncu ve seslendirme sanatçısı.

OYNADIĞI FİLMLER

1983 The Lonely Lady Joe Heron

1986 Something Wild Ray Sinclair
1987 Arena Brains The Artist Kısa film
1988 Dominick and Eugene Eugene "Gino" Luciano
1989 Field of Dreams "Shoeless" Joe Jackson
1990 Goodfellas Henry Hill
1992 Article 99 Dr. Richard Sturgess
Unlawful Entry Officer Pete Davis
1994 No Escape Captain J.T. Robbins
Corrina, Corrina Manny Singer
1995 Operation Dumbo Drop Captain T.C. Doyle
1996 Unforgettable Dr. David Krane
1997 Turbulence Ryan Weaver
Cop Land Detective Gary "Figgsy" Figgis
1998 Phoenix Harry Collins
1999 Muppets from Space Gate Guard # 1

Ray Liotta 67 yaşında hayatını kaybetti! Ünlü aktör Ray Liotta kimdir, neden ve nasıl öldü, hangi filmlerde oynadı?

Forever Mine Mark Brice
2000 Pilgrim Jack
A Rumor of Angels Nathan Neubauer
2001 Hannibal Paul Krendler
Heartbreakers Dean Cummano / Vinny Staggliano
Blow Fred Jung
2002 Narc Detective Lieutenant Henry Oak
John Q Chief Gus Monroe
Ticker FBI Agent
2003 Identity Samuel Rhodes
2004 The Last Shot Jack Devine
Control Lee Ray Oliver
2005 Revolver Dorothy Macha
Slow Burn Ford Cole
2006 Even Money Tom Carver
Take the Lead
Local Color John Talia Sr.
Comeback Season Walter Pearce
Smokin' Aces Donald Carruthers
2007 Wild Hogs Jack
In the Name of the King: A Dungeon Siege Tale Gallian
Battle in Seattle Mayor Jim Tobin
Bee Movie Kendisi Seslendirme
2008 Hero Wanted Detective Terry Subcott
Powder Blue Jack Doheny
2009 Crossing Over Cole Frankel
Observe and Report Detective Harrison
La Linea Mark Shields
Youth in Revolt Lance Wescott
2010 Crazy on the Outside Gray
Date Night Joe Miletto
Snowmen Reggie Kirkfield
Chasing 3000 Adult Mickey
Charlie St. Cloud Florio Ferrente
2011 The Details Peter Mazzoni
The Son of No One Captain Marion Mathers

Ray Liotta 67 yaşında hayatını kaybetti! Ünlü aktör Ray Liotta kimdir, neden ve nasıl öldü, hangi filmlerde oynadı?

All Things Fall Apart Dr. Brintall
Street Kings 2: Motor City Marty Kingston
The River Murders Jack Verdon
Field of Dreams 2: Lockout Roger Goodell Kısa film
The Entitled Richard Nader
2012 Wanderlust Kendisi
Killing Them Softly Markie Trattman
Breathless Sheriff Cooley
The Iceman Roy DeMeo
The Place Beyond the Pines Deluca
Ticket Out Jim
Yellow Afai
Bad Karma Molloy
Dear Dracula Count Dracula Seslendirme
2013 The Devil's in the Details Dr. Robert Michaels
Pawn Man in the Suit
Suddenly Todd Shaw
2014 Better Living Through Chemistry Jack Roberts
Muppets Most Wanted Big Papa
The Identical Reece Wade
Sin City: A Dame to Kill For Joey
Revenge of the Green Dragons Michael Bloom
Stretch Kendisi
Kill the Messenger John Cullen
2015 Blackway Blackway
Campus Code Bartender
2016 Sticky Notes Jack
Flock of Dudes Uncle Reed
2019 Marriage Story Jay Marotta
2020 Hubie Halloween[1] Mr. Landolfa

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