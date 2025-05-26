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Real Madrid'de Xabi Alonso dönemi! Xabi Alonso kimdir, nereli, hangi takımlarda oynadı ve kimleri çalıştırdı?
Giriş Tarihi: 26.05.2025 12:28
Güncelleme Tarihi: 26.05.2025
12:35
Real Madrid'de Xabi Alonso dönemi! Xabi Alonso kimdir, nereli, hangi takımlarda oynadı ve kimleri çalıştırdı?
Real Madrid'de Carlo Ancelotti'nin yerini devrettiği isim belli oldu. İspanyol devinin yeni teknik direktörü Xabi Alonso oldu. Milli futbolcumuz Arda Güler'in de forma giydiği takımda yeni teknik adamla birlikte neler değişecek merak ediliyor. Bayer Leverkusen'den ayrılan 43 yaşındaki teknik direktör futbolculuk kariyeriyle de efsaneler arasında anılıyor. Peki; Xabi Alonso kimdir, nereli, hangi takımlarda oynadı ve hangi takımları çalıştırdı?