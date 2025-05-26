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Haberler Yaşam Real Madrid'de Xabi Alonso dönemi! Xabi Alonso kimdir, nereli, hangi takımlarda oynadı ve kimleri çalıştırdı?
Giriş Tarihi: 26.05.2025 12:28 Güncelleme Tarihi: 26.05.2025 12:35

Real Madrid'de Xabi Alonso dönemi! Xabi Alonso kimdir, nereli, hangi takımlarda oynadı ve kimleri çalıştırdı?

Real Madrid'de Carlo Ancelotti'nin yerini devrettiği isim belli oldu. İspanyol devinin yeni teknik direktörü Xabi Alonso oldu. Milli futbolcumuz Arda Güler'in de forma giydiği takımda yeni teknik adamla birlikte neler değişecek merak ediliyor. Bayer Leverkusen'den ayrılan 43 yaşındaki teknik direktör futbolculuk kariyeriyle de efsaneler arasında anılıyor. Peki; Xabi Alonso kimdir, nereli, hangi takımlarda oynadı ve hangi takımları çalıştırdı?

Real Madrid’de Xabi Alonso dönemi! Xabi Alonso kimdir, nereli, hangi takımlarda oynadı ve kimleri çalıştırdı?

Xabi Alonso Arda Güler, Mbappe, Vinicius Junior, Bellingham gibi isimlerin forma giydiği Real Madrid'de yeni dönemi başlatıyor. Özellikle genç yetenek Güler'in az süre alması yönünden eleştirilen eski teknik direktörün ardından yeni ismin taktiği merak ediliyor. Peki; Xabi Alonso kimdir, nereli, hangi takımlarda oynadı ve kimleri çalıştırdı?

Real Madrid’de Xabi Alonso dönemi! Xabi Alonso kimdir, nereli, hangi takımlarda oynadı ve kimleri çalıştırdı?

REAL MADRİD'DE XABİ ALONSO DÖNEMİ!

Milli yıldız Arda Güler'in de formasını giydiği Real Madrid, Carlo Ancelotti'nin ardından Bayer Leverkusen'den ayrılan Xabi Alonso'yu göreve getirdi.

Real Madrid, 43 yaşındaki teknik adamla 2028 yılına kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Alonso, 14 Haziranda başlayacak olan FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda takımın başında yer alacak.

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Real Madrid’de Xabi Alonso dönemi! Xabi Alonso kimdir, nereli, hangi takımlarda oynadı ve kimleri çalıştırdı?

XABİ ALONSO KİMDİR?

25 Kasım 1981, İspanya Tolosa doğumlu Xabi Alonso, İspanya millî futbol takımının 2006 FIFA Dünya Kupası, 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası, 2010 FIFA Dünya Kupası ve 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası kadrolarında yer almıştır. Bunun yanında İspanya millî futbol takımı ile 2008 ve 2012'de Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2010'da FIFA Dünya Kupası zaferini tatmıştır.

Real Madrid’de Xabi Alonso dönemi! Xabi Alonso kimdir, nereli, hangi takımlarda oynadı ve kimleri çalıştırdı?

Alonso futbol kariyerine İspanyol kulübü Real Sociedad'ta başladı. Burada bir sezon oynadıktan sonra Eibar kulübüne kiralandı. Burada da kiralık olarak bir sene geçirdikten sonra yeniden Real Sociedad'a döndü ve 2004 yılına kadar burada oynamaya devam etti. 2002-03 Sezonu'nda Real Sociedad'ın aldığı ikincilikte, takım kaptanı olarak büyük rol üstlendi.

İspanyol yıldız, 2004 yılı Ağustos ayında Liverpool takımına transfer oldu. Xabi Alonso, bu kulüpte henüz ilk sezonundayken UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. 2009-2010 sezonunda Real Madrid'e transfer oldu. 28 Ağustos 2014 tarihinde Bayern Münih'e transfer oldu.

Real Madrid’de Xabi Alonso dönemi! Xabi Alonso kimdir, nereli, hangi takımlarda oynadı ve kimleri çalıştırdı?

Efsaneler arasına giren bir futbolculuk kariyeri ardından Bayer Leverkusen'de teknik direktör olarak görev alan Xabi Alonso artık Real Madrid'in başında olacak.