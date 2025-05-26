Real Madrid’de Xabi Alonso dönemi! Xabi Alonso kimdir, nereli, hangi takımlarda oynadı ve kimleri çalıştırdı?

Alonso futbol kariyerine İspanyol kulübü Real Sociedad'ta başladı. Burada bir sezon oynadıktan sonra Eibar kulübüne kiralandı. Burada da kiralık olarak bir sene geçirdikten sonra yeniden Real Sociedad'a döndü ve 2004 yılına kadar burada oynamaya devam etti. 2002-03 Sezonu'nda Real Sociedad'ın aldığı ikincilikte, takım kaptanı olarak büyük rol üstlendi.

İspanyol yıldız, 2004 yılı Ağustos ayında Liverpool takımına transfer oldu. Xabi Alonso, bu kulüpte henüz ilk sezonundayken UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. 2009-2010 sezonunda Real Madrid'e transfer oldu. 28 Ağustos 2014 tarihinde Bayern Münih'e transfer oldu.